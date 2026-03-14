Час нових історій — головні серіальні новинки березня 2026

Фрагменти з серіалів "Півень" та "Рай". Колаж: Новини.LIVE

Березень іноді здається тихим місяцем після зимових прем’єр, але цього року все навпаки. Стрімінгові платформи вирішили не давати глядачам перепочинку — щотижня з’являються нові серіали або продовження гучних історій.

Нові серіали, які вийдуть в березні.

Реклама

Нові серіали, на які усі чекали

"Рай" — другий сезон

Після подій першого сезону життя спецагента Ксав'єра Коллінза стає ще складнішим. Кілька років він очолював елітний підрозділ, який відповідає за безпеку колишнього президента Бредфорда. Але одного дня все руйнується. Охоронець знаходить президента мертвим у його власному кабінеті і відразу сам опиняється серед головних підозрюваних. Від цього моменту історія перетворюється на напружений політичний трилер.

"Півень"

На перший погляд це історія про звичайну сім’ю. Письменник і професор Грег звик до тихого життя — лекції, робота над новою книгою, стабільний ритм буднів. Але все змінюється, коли його донька вступає до того самого коледжу, де він викладає. Здавалося б, нічого страшного. Та для батька це стає справжнім випробуванням.

"Чужоземка" — восьмий сезон

Фанати цієї історії чекали продовження з особливим хвилюванням. Події нового сезону знову ставлять героїв перед непростими виборами. Клер переконана, що Джеймс загинув на війні. Життя триває, і через певний час вона навіть наважується знову вийти заміж. Але доля вирішує інакше — Джеймс несподівано повертається.

Тепер героям доведеться вирішити питання, на яке немає простих відповідей: чи можливо повернути минуле і що вони готові віддати заради кохання. Паралельно розгортається інша небезпечна місія.

"Детектив Холе"

Любителям похмурих скандинавських детективів точно варто звернути увагу на цей серіал. Історія заснована на популярних романах норвезького письменника Ю Несбе. Головний герой — детектив поліції Осло Харрі Холе. Він відомий тим, що працює зовсім не за правилами. І саме завдяки цьому часто знаходить те, що інші просто не помічають.

У центрі нового сезону — події роману "Пентограма". У місті з’являється серійний убивця, який залишає за собою дивні символи. Поки поліція намагається зрозуміти мотиви злочинця, Холе веде власне розслідування.

