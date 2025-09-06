Видео
Главная Кино Вышел трейлер новой психологической драмы с Робертом Паттинсоном

Вышел трейлер новой психологической драмы с Робертом Паттинсоном

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:45
Умри, моя любовь 2025 - трейлер, дата премьеры
Кадр из фильма "Умри, моя любовь". Фото: MUBI

После восьмилетней премьеры шотландский кинорежиссер Линн Рэмси представит зрителям психологическую драму "Умри, моя любовь". Главные роли в ней сыграли актеры Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Новый фильм с Дженнифер Лоуренс

Действие драмы разворачивается в сельской местности штата Монтана. Дженнифер Лоуренс играет женщину, которой очень трудно приспособиться к материнству. В тизере, снятом под версию хита Ширли Эллис The Clapping Song, Лоуренс танцует, бьется и кричит. Роберт Паттинсон играет ее мужа, который не может найти способ ей помочь. В фильме также снимаются Сисси Спейсек, Ник Нолти и ЛаКит Стэнфилд.

Лента впервые была показана на Каннском кинофестивале в мае этого года. Сценарий к фильму был написан Рамзи, Алисой Бирч и Эндой Уолш по мотивам романа Арианы Харвич 2017 года.

Мировая премьера запланирована на 7 ноября 2025 года.

кино Дженнифер Лоуренс зарубежные звезды Роберт Паттинсон трейлер
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
