Умри, моя любовь 2025 - трейлер, дата премьеры

После восьмилетней премьеры шотландский кинорежиссер Линн Рэмси представит зрителям психологическую драму "Умри, моя любовь". Главные роли в ней сыграли актеры Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.

Новый фильм с Дженнифер Лоуренс

Действие драмы разворачивается в сельской местности штата Монтана. Дженнифер Лоуренс играет женщину, которой очень трудно приспособиться к материнству. В тизере, снятом под версию хита Ширли Эллис The Clapping Song, Лоуренс танцует, бьется и кричит. Роберт Паттинсон играет ее мужа, который не может найти способ ей помочь. В фильме также снимаются Сисси Спейсек, Ник Нолти и ЛаКит Стэнфилд.

Лента впервые была показана на Каннском кинофестивале в мае этого года. Сценарий к фильму был написан Рамзи, Алисой Бирч и Эндой Уолш по мотивам романа Арианы Харвич 2017 года.

Мировая премьера запланирована на 7 ноября 2025 года.

