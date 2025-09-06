Помри, моє кохання 2025 — трейлер, дата прем'єри

Кадр з фільму "Помри, моє кохання". Фото: MUBI

Після восьмирічної прем'єри шотландська кінорежисерка Лінн Ремсі представить глядачам психологічну драму "Помри, моє кохання". Головні ролі в ній зіграли актори Дженніфер Лоуренс та Роберт Паттінсон.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Новий фільм з Дженніфер Лоуренс

Дія драми розгортається в сільській місцевості штату Монтана. Дженніфер Лоуренс грає жінку, якій дуже важко пристосуватися до материнства. У тизері, знятому під версію хіта Ширлі Елліс The Clapping Song, Лоуренс танцює, б'ється та кричить. Роберт Паттінсон грає її чоловіка, який не може знайти спосіб їй допомогти. У фільмі також знімаються Сіссі Спейсек, Нік Нолті та ЛаКіт Стенфілд.

Стрічка вперше була показана на Каннському кінофестивалі в травні цього року. Сценарій до фільму був написаний Рамзі, Алісою Бірч та Ендою Волш за мотивами роману Аріани Гарвіч 2017 року.

Світова прем'єра запланована на 7 листопада 2025 року.

