Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Вийшов трейлер нової психологічної драми з Робертом Паттінсоном

Вийшов трейлер нової психологічної драми з Робертом Паттінсоном

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 10:45
Помри, моє кохання 2025 — трейлер, дата прем'єри
Кадр з фільму "Помри, моє кохання". Фото: MUBI

Після восьмирічної прем'єри шотландська кінорежисерка Лінн Ремсі представить глядачам психологічну драму "Помри, моє кохання". Головні ролі в ній зіграли актори  Дженніфер Лоуренс та Роберт Паттінсон.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Реклама
Читайте також:

Новий фільм з Дженніфер Лоуренс

Дія драми розгортається в сільській місцевості штату Монтана. Дженніфер Лоуренс грає жінку, якій дуже важко пристосуватися до материнства. У тизері, знятому під версію хіта Ширлі Елліс The Clapping Song, Лоуренс танцює, б'ється та кричить. Роберт Паттінсон грає її чоловіка, який не може знайти спосіб їй допомогти. У фільмі також знімаються Сіссі Спейсек, Нік Нолті та ЛаКіт Стенфілд.

Стрічка вперше була показана на Каннському кінофестивалі в травні цього року.  Сценарій до фільму був написаний Рамзі, Алісою Бірч та Ендою Волш за мотивами роману Аріани Гарвіч 2017 року.

Світова прем'єра запланована на 7 листопада 2025 року.

Paramount підтвердила роботу над екранізацією комп'ютерної гри Call of Duty.

Серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

Netflix показав трейлер 3-го сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні", де події обертатимуться навколо карти Джокера.

Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою

Кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий", яка розповідає історію зірки настільного тенісу.

фільм Дженніфер Лоуренс закордонні зірки Роберт Паттінсон трейлер
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації