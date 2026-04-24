Один из лучших фильмов всех времен с высоким рейтингом

Сцена из фильма "Побег из Шоушенка".

Киноиндустрия каждый год удивляет сотнями новинок, но настоящими фаворитами зрителей десятилетиями остаются проверенные временем истории. Самый яркий пример — драма "Побег из Шоушенка", которая уже много лет не покидает первую строчку в рейтинге IMDb.

Редакция Новини.LIVE расскажет несколько интересных фактов об этой ленте.

Интересно, что на старте фильм едва не стал провалом: при бюджете в 25 миллионов долларов кассовые сборы составили смешные 16 миллионов. Настоящее "чудо" произошло позже.

Номинация на "Оскар", повторные показы в кинотеатрах и большой спрос на видеокассеты сделали свое дело. В конце концов, картина принесла создателям более 73 миллионов долларов и статус главного шедевра мирового кино.

Почему "Побег из Шоушенка" стал легендарным

Сюжет основан на повести Стивена Кинга и переносит нас в мрачную атмосферу конца 50-х годов. Главный герой — успешный банковский работник Энди Дюфрейн. Его жизнь рушится в один миг, когда мужчину обвиняют в убийстве жены и ее любовника. Несмотря на заявления о невиновности, Энди получает пожизненное и попадает в Шоушенк — тюрьму, откуда еще никому не удавалось выбраться живым или свободным.

Внутри его ждет настоящий ад:

Жестокие порядки, где человеческая жизнь ничего не стоит.

Постоянные издевательства и насилие, которым Энди вынужден противостоять ежедневно.

Полная изоляция от внешнего мира.

Однако Дюфрейн оказывается крепче, чем кажется на первый взгляд. Он не просто выживает, а находит способ изменить систему под себя. Важной частью его пути становится дружба с Редом — опытным заключенным, который знает о Шоушенке все.

