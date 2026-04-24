Один з кращих фільмів усіх часів з високим рейтингом

Вічна класика: найкращий фільм в історії з високим рейтингом
Кіноіндустрія щороку дивує сотнями новинок, але справжніми фаворитами глядачів десятиліттями залишаються перевірені часом історії. Найяскравіший приклад — драма "Втеча з Шоушенка", яка вже багато років не покидає першу сходинку в рейтингу IMDb.
Редакція Новини.LIVE розповість кілька цікавих фактів про цю стрічку.
Цікаво, що на старті фільм ледь не став провалом: при бюджеті у 25 мільйонів доларів касові збори склали смішні 16 мільйонів. Справжнє "диво" сталося пізніше.
Номінація на "Оскар", повторні покази в кінотеатрах і великий попит на відеокасети зробили свою справу. Зрештою, картина принесла творцям понад 73 мільйони доларів і статус головного шедевра світового кіно.
Чому "Втеча з Шоушенка" стала легендарною
Сюжет базується на повісті Стівена Кінга і переносить нас у похмуру атмосферу кінця 50-х років. Головний герой — успішний банківський працівник Енді Дюфрейн. Його життя руйнується в одну мить, коли чоловіка звинувачують у вбивстві дружини та її коханця. Попри заяви про невинність, Енді отримує довічне і потрапляє до Шоушенка — в’язниці, звідки ще нікому не вдавалося вибратися живим чи вільним.
Усередині на нього чекає справжнє пекло:
- Жорстокі порядки, де людське життя нічого не варте.
- Постійні знущання та насилля, яким Енді змушений протистояти щодня.
- Повна ізоляція від зовнішнього світу.
Проте Дюфрейн виявляється міцнішим, ніж здається на перший погляд. Він не просто виживає, а знаходить спосіб змінити систему під себе. Важливою частиною його шляху стає дружба з Редом — досвідченим в'язнем, який знає про Шоушенк усе.
Якщо ви досі його не бачили — це саме та стрічка, яка точно варта витраченого вечора.
Раніше ми писали про те, які нові фільми зараз активно обговорюють в мережі, де вже їх зробили хітами прокату. Це підтверджують і дані "КіноБази".
Також Новини.LIVE повідомляли про окремо фільми на Netflix. Усі вони мають високий рейтинг і вийшли цього року.