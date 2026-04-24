Один з кращих фільмів усіх часів з високим рейтингом

Сцена з фільму "Втеча з Шоушенка". Кадр з відео

Кіноіндустрія щороку дивує сотнями новинок, але справжніми фаворитами глядачів десятиліттями залишаються перевірені часом історії. Найяскравіший приклад — драма "Втеча з Шоушенка", яка вже багато років не покидає першу сходинку в рейтингу IMDb.

Редакція Новини.LIVE розповість кілька цікавих фактів про цю стрічку.

Цікаво, що на старті фільм ледь не став провалом: при бюджеті у 25 мільйонів доларів касові збори склали смішні 16 мільйонів. Справжнє "диво" сталося пізніше.

Номінація на "Оскар", повторні покази в кінотеатрах і великий попит на відеокасети зробили свою справу. Зрештою, картина принесла творцям понад 73 мільйони доларів і статус головного шедевра світового кіно.

Чому "Втеча з Шоушенка" стала легендарною

Сюжет базується на повісті Стівена Кінга і переносить нас у похмуру атмосферу кінця 50-х років. Головний герой — успішний банківський працівник Енді Дюфрейн. Його життя руйнується в одну мить, коли чоловіка звинувачують у вбивстві дружини та її коханця. Попри заяви про невинність, Енді отримує довічне і потрапляє до Шоушенка — в’язниці, звідки ще нікому не вдавалося вибратися живим чи вільним.

Читайте також:

Усередині на нього чекає справжнє пекло:

Жорстокі порядки, де людське життя нічого не варте.

Постійні знущання та насилля, яким Енді змушений протистояти щодня.

Повна ізоляція від зовнішнього світу.

Проте Дюфрейн виявляється міцнішим, ніж здається на перший погляд. Він не просто виживає, а знаходить спосіб змінити систему під себе. Важливою частиною його шляху стає дружба з Редом — досвідченим в'язнем, який знає про Шоушенк усе.

Якщо ви досі його не бачили — це саме та стрічка, яка точно варта витраченого вечора.

