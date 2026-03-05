Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино В сети активно обсуждают "клонирование" Джима Керри

В сети активно обсуждают "клонирование" Джима Керри

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 10:14
Есть ли клон у Джима Керри — в какие теории заговора верят фанаты
Джим Керри на вручении награды. Фото: Стефана Кардинале — Corbis/Getty Images

Голливудский актер Джим Керри, наиболее известный по фильмам "Шоу Трумана" и "Эйс Вентура", неожиданно оказался в центре странной интернет-дискуссии. После недавнего появления актера на красной дорожке пользователи интернета предположили, что это был вовсе не Джим Керри.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Реклама
Читайте также:

Может ли быть клон у Джима Керри

26 февраля актер получил почетную награду на 51-й церемонии французской кинопремии "Сезар" в Париже. Для Керри это было особое событие — он выступил со сцены на французском языке и поблагодарил организаторов за награду. Именно после этого выступления в соцсетях начали появляться странные предположения.

Некоторые заявили, что актер "выглядит иначе". Другие заметили, что он был гладко выбрит, хотя несколько лет подряд появлялся с бородой. А еще пользователи вспомнили его старое интервью, где Керри шутил, что если он когда-нибудь снова побреет лицо, это будет "важный знак".

Ситуацию раскрутили видео в TikTok. Там начали появляться ролики, где пользователи сравнивали старые и новые кадры с актером и пытались доказать, что "что-то здесь не так".

Особое внимание привлек фрагмент с красной дорожки, где Керри сказал журналистам: "Мое любимое забавное выражение лица — это то, которое я ношу сейчас". Для большинства это была типичная ирония актера. Но в соцсетях нашлись люди, которые решили, что это "намек".

Свою роль в этой истории сыграла и известная визажистка Алексис Стоун. В Instagram она опубликовала фото, на котором якобы намекнула, что могла изобразить Джима Керри. В посте даже появились кадры с маской, париком и накладными зубами. Конечно, это могло быть просто шуткой или творческим троллингом. Но интернет уже жил этими теориями — и такие посты только подлили масла в огонь.

Почему люди так легко верят в такие истории

Подобные истории — классический пример теорий заговора. Это убеждение, что за известными событиями якобы стоят тайные планы или скрытые силы.

Такие теории часто распространяются очень быстро, особенно в соцсетях. Все потому, что они звучат загадочно. К тому же Джим Керри давно ведет довольно закрытый образ жизни. Он редко появляется на публике, поэтому каждый его выход сразу привлекает внимание.

Есть ли доказательства, что у Джима Керри есть клон

Нет. Никаких реальных подтверждений того, что на церемонии был не сам актер, не существует. Представители премии "Сезар" также не видят в ситуации ничего странного. Сам Джим Керри пока что не комментировал эти слухи.

Отметим, что подобные теории годами возникают вокруг знаменитостей. Когда-то в сети активно обсуждали якобы "подмену" певицы Аврил Лавин. Другая популярная легенда утверждает, что Пол Маккартни из группы The Beatles умер еще в 60-х, а его заменил двойник.

Даже о рэпере Тупаке после его смерти появлялись версии, что он инсценировал гибель. Доказательств, конечно, так никто и не нашел.

Ранее мы писали о том, что про "Ежа Соника" уже готовят новый фильм. То есть третья часть не станет финалом этой истории.

Также мы сообщали, что звездный дуэт из "Игры престолов" снялся вместе в новом триллере. Там они сыграли влюбленных.

кино Голливуд клоны Джим Керри теория заговора
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации