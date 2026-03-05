Есть ли клон у Джима Керри — в какие теории заговора верят фанаты

Джим Керри на вручении награды. Фото: Стефана Кардинале — Corbis/Getty Images

Голливудский актер Джим Керри, наиболее известный по фильмам "Шоу Трумана" и "Эйс Вентура", неожиданно оказался в центре странной интернет-дискуссии. После недавнего появления актера на красной дорожке пользователи интернета предположили, что это был вовсе не Джим Керри.

Может ли быть клон у Джима Керри

26 февраля актер получил почетную награду на 51-й церемонии французской кинопремии "Сезар" в Париже. Для Керри это было особое событие — он выступил со сцены на французском языке и поблагодарил организаторов за награду. Именно после этого выступления в соцсетях начали появляться странные предположения.

Некоторые заявили, что актер "выглядит иначе". Другие заметили, что он был гладко выбрит, хотя несколько лет подряд появлялся с бородой. А еще пользователи вспомнили его старое интервью, где Керри шутил, что если он когда-нибудь снова побреет лицо, это будет "важный знак".

Ситуацию раскрутили видео в TikTok. Там начали появляться ролики, где пользователи сравнивали старые и новые кадры с актером и пытались доказать, что "что-то здесь не так".

Особое внимание привлек фрагмент с красной дорожки, где Керри сказал журналистам: "Мое любимое забавное выражение лица — это то, которое я ношу сейчас". Для большинства это была типичная ирония актера. Но в соцсетях нашлись люди, которые решили, что это "намек".

Свою роль в этой истории сыграла и известная визажистка Алексис Стоун. В Instagram она опубликовала фото, на котором якобы намекнула, что могла изобразить Джима Керри. В посте даже появились кадры с маской, париком и накладными зубами. Конечно, это могло быть просто шуткой или творческим троллингом. Но интернет уже жил этими теориями — и такие посты только подлили масла в огонь.

Почему люди так легко верят в такие истории

Подобные истории — классический пример теорий заговора. Это убеждение, что за известными событиями якобы стоят тайные планы или скрытые силы.

Такие теории часто распространяются очень быстро, особенно в соцсетях. Все потому, что они звучат загадочно. К тому же Джим Керри давно ведет довольно закрытый образ жизни. Он редко появляется на публике, поэтому каждый его выход сразу привлекает внимание.

Есть ли доказательства, что у Джима Керри есть клон

Нет. Никаких реальных подтверждений того, что на церемонии был не сам актер, не существует. Представители премии "Сезар" также не видят в ситуации ничего странного. Сам Джим Керри пока что не комментировал эти слухи.

Отметим, что подобные теории годами возникают вокруг знаменитостей. Когда-то в сети активно обсуждали якобы "подмену" певицы Аврил Лавин. Другая популярная легенда утверждает, что Пол Маккартни из группы The Beatles умер еще в 60-х, а его заменил двойник.

Даже о рэпере Тупаке после его смерти появлялись версии, что он инсценировал гибель. Доказательств, конечно, так никто и не нашел.

