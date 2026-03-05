Джим Керрі та інші "замінені" зірки — у що вірять фанати

Джим Керрі на врученні нагороди. Фото: Стефана Кардінале — Corbis/Getty Images

Голлівудський актор Джим Керрі, якого мільйони знають за фільмами "Шоу Трумана" та "Ейс Вентура", несподівано опинився в центрі дивної інтернет-дискусії. Причиною став його недавній публічний вихід. Після появи актора на червоній доріжці користувачі інтернету почали масово обговорювати, чи справді це був Джим Керрі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Реклама

Читайте також:

Чи може бути клон у Джима Керрі

26 лютого актор отримав почесну нагороду на 51-й церемонії французької кінопремії "Сезар" у Парижі. Для Керрі це була особлива подія — він виступив зі сцени французькою мовою і подякував організаторам за відзнаку. Саме після цього виступу в соцмережах почали з’являтися дивні припущення.

Дехто заявив, що актор "має інакший вигляд". Інші помітили, що він був гладко поголений, хоча кілька років поспіль з’являвся з бородою. А ще користувачі згадали його старе інтерв’ю, де Керрі жартував, що якщо він коли-небудь знову поголить обличчя, це буде "важливий знак".

Ситуацію розкрутили відео у TikTok. Там почали з’являтися ролики, де користувачі порівнювали старі та нові кадри з актором і намагалися довести, що "щось тут не так".

Особливу увагу привернув фрагмент з червоної доріжки, де Керрі сказав журналістам: "Мій улюблений кумедний вираз обличчя — це той, який я ношу зараз". Для більшості це була типова іронія актора. Але в соцмережах знайшлися люди, які вирішили, що це "натяк".

Свою роль у цій історії зіграла й відома візажистка Алексіс Стоун. У Instagram вона опублікувала фото, на якому нібито натякнула, що могла зобразити Джима Керрі. У дописі навіть з’явилися кадри з маскою, перукою та накладними зубами. Звичайно, це могло бути просто жартом або творчим тролінгом. Але інтернет уже жив цими теоріями — і такі пости лише підлили олії у вогонь.

Чому люди так легко вірять у такі історії

Подібні історії — класичний приклад теорій змови. Це переконання, що за відомими подіями нібито стоять таємні плани або приховані сили.

Такі теорії часто поширюються дуже швидко, особливо в соцмережах. Усе тому, що вони звучать загадково. До того ж Джим Керрі давно веде доволі закритий спосіб життя. Він рідко з’являється на публіці, тому кожен його вихід одразу привертає увагу.

Чи є докази, що у Джима Керрі є клон

Ні. Жодних реальних підтверджень того, що на церемонії був не сам актор, не існує. Представники премії "Сезар" також не бачать у ситуації нічого дивного. Сам Джим Керрі поки що не коментував ці чутки.

Відзначимо, що подібні теорії роками виникають навколо знаменитостей. Колись у мережі активно обговорювали нібито "підміну" співачки Авріл Лавін. Інша популярна легенда стверджує, що Пол Маккартні з гурту The Beatles помер ще в 60-х, а його замінив двійник.

Навіть про репера Тупака після його смерті з’являлися версії, що він інсценував загибель. Доказів, звісно, так ніхто і не знайшов.

Раніше ми писали про те, що про "Їжака Соніка" вже готують новий фільм. Тобто третя частина не стане фіналом цієї історії.

Також ми повідомляли, що зірковий дует з "Гри престолів" знявся разом у новому трилері. Там вони зіграли закоханих.