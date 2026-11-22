Анна Кошмал в сериале "Корзина счастья". Фото: скриншот из видео, YouTube

В мелодрамах иногда случаются такие повороты судьбы, что их героям можно только позавидовать или посочувствовать. Бывшая любовь внезапно возвращается, а обычное знакомство на работе перерастает в любовную историю. Если вам нравятся такие сюжеты, на YouTube можно найти несколько украинских фильмов и мини-сериалов для домашнего киномарафона.

Новини.LIVE объяснит, почему их нельзя пропустить.

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"Лекарство от прошлого"

Алина работает хирургом и, похоже, давно научилась справляться с жизненными трудностями. Но иногда достаточно одной встречи, чтобы все, что казалось давно забытым, снова напомнило о себе. В ее жизни появляется человек из прошлого, и теперь женщине придется разобраться не только со старыми чувствами, но и с тем, чего она на самом деле хочет от отношений.

"На грани любви"

Любовь не всегда делает жизнь проще. Иногда из-за чувств приходится принимать непростые решения, мириться с разочарованиями и давать второй шанс тем, кого, казалось бы, уже не за что прощать. Именно о таких испытаниях рассказывает "На краю любви".

"Корзина для счастья"

Борис управляет супермаркетом и привык полагаться на знания, полученные в лондонской бизнес-школе. Однако самые полезные советы по работе он получает от кассирши Лики. Она замечает недостатки магазина с точки зрения обычного покупателя и не стесняется о них говорить. Борис прислушивается к девушке, и между ними постепенно возникает особая связь.

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Но есть одна проблема: Лика совсем не нравится Жанне, дочери владельца сети супермаркетов. У неё тоже есть планы на Бориса, и она не собирается просто так уступать сопернице. Но удастся ли ей завоевать мужчину с помощью денег и своего положения?

"Девушки"

У каждой из трех подруг своя жизнь, свои отношения и представления о том, каким должно быть счастье. Но когда начинают раскрываться секреты их мужей, покоя не остается ни у кого. Четырехсерийная мелодрама о дружбе, любви и ситуациях, в которых легко узнать знакомых.

Старые чувства, семейные узы и новая влюбленность переплетаются между собой, а героям предстоит выяснить, как жить со всем этим дальше.

Ранее мы писали о том, какие украинские актеры все чаще становятся узнаваемыми благодаря ролям в популярных фильмах и сериалах. Для кого-то настоящим прорывом стало одно яркое появление на экране, а кто-то шел к широкой популярности годами. Вспоминаем актеров, чьи персонажи запомнились зрителям и помогли им стать известными.

Также Новини.LIVE сообщали, что среди звезд Голливуда немало актеров, чьи семейные истории связаны с Украиной. Одни родились здесь и впоследствии построили карьеру за рубежом, другие узнали о своих украинских корнях от родителей или старших родственников.