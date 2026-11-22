Ганна Кошмал у серіалі "Кошик для щастя". Фото: скриншот з відео, YouTube

У мелодрамах іноді трапляються такі життєві повороти, що їх героям залишається лише позаздрити або поспівчувати. Колишнє кохання раптом повертається, а звичайне знайомство на роботі переростає в любовну історію. Якщо любите такі сюжети, на YouTube можна знайти кілька українських фільмів і мінісеріалів для домашнього кіномарафону.

Новини.LIVE пояснить, чому їх не можна пропустити.

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"Ліки від минулого"

Аліна працює хірургом і, схоже, давно навчилася давати раду життєвим труднощам. Але іноді достатньо однієї зустрічі, щоб усе, що здавалося давно забутим, знову нагадало про себе. У її житті з'являється людина з минулого, і тепер жінці доведеться розібратися не лише зі старими почуттями, а й із тим, чого вона насправді хоче від стосунків.

"На краю кохання"

Кохання не завжди робить життя простішим. Іноді через почуття доводиться ухвалювати непрості рішення, миритися з розчаруваннями й давати другий шанс тим, кого, здавалося б, уже немає за що пробачати. Саме про такі випробування розповідає "На краю кохання".

"Кошик для щастя"

Борис керує супермаркетом і звик покладатися на знання з лондонської бізнес-школи. Проте найкорисніші поради щодо роботи він отримує від касирки Ліки. Вона помічає недоліки магазину з погляду звичайного покупця й не соромиться про них говорити. Борис прислухається до дівчини, і між ними поступово виникає особливий зв'язок.

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Але є одна проблема: Ліка зовсім не подобається Жанні, доньці власника мережі супермаркетів. Вона теж має плани на Бориса й не збирається просто так поступатися суперниці. Та чи вдасться їй завоювати чоловіка за допомогою грошей і свого становища?

"Дівчата"

У кожної з трьох подруг своє життя, свої стосунки й уявлення про те, яким має бути щастя. Та коли починають відкриватися секрети їхніх чоловіків, спокою не залишається ні в кого. Чотирисерійна мелодрама про дружбу, кохання та ситуації, у яких легко впізнати знайомих.

Старі почуття, родинні зв'язки й нова закоханість переплітаються між собою, а героям доведеться з'ясувати, як жити з усім цим далі.

Раніше ми писали про те, які українські актори дедалі частіше стають упізнаваними завдяки ролям у популярних фільмах і серіалах. Для когось справжнім проривом стала одна яскрава поява на екрані, а хтось ішов до широкої популярності роками. Згадуємо акторів, чиї персонажі запам’яталися глядачам і допомогли їм стати відомими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що серед зірок Голлівуду є чимало акторів, чиї родинні історії пов’язані з Україною. Одні народилися тут і згодом побудували кар’єру за кордоном, інші дізналися про українське коріння від батьків чи старших родичів.