Іванна Сохно. Фото: Instagram/ivannasakhno

Коли дивимося голлівудські фільми, рідко замислюємося, звідки родом актори та що відомо про їхні родини. Проте серед світових знаменитостей є чимало людей, чиї сімейні історії пов’язані з Україною. Дехто народився тут і згодом переїхав за океан, а хтось має українське коріння завдяки батькам чи дідусям і бабусям.

Новини.LIVE готові назвати імена відомих акторів, що мають особливий звʼязок з Україною.

Реклама

6 голлівудських акторів, які мають українське коріння

Іванна Сахно — народилася в Києві

Іванна Сахно народилася 14 листопада 1997 року в Києві. У підлітковому віці вона разом із родиною переїхала до США, де згодом розпочала акторську кар'єру. Українська акторка відома за фільмами "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та "Шпигун, який мене кинув", а також серіалом "Асока". Сахно не приховує свого походження, відкрито говорить про війну та підтримує Україну. Вона є амбасадоркою UNITED24.

Міла Куніс — родом із Чернівців

Читайте також:

Зірка фільмів "Дуже погані матусі" та "Чорний лебідь" народилася 14 серпня 1983 року в Чернівцях. Її батьки, Марк та Ельвіра Куніс, вирішили емігрувати до США у 1991 році, коли доньці було сім років. Там Міла згодом почала акторську кар'єру, а першу широку популярність здобула завдяки телебаченню. Попри роки життя за океаном, вона не забуває про місце, де народилася, і підтримує Україну.

Міла Куніс. Скриншот з відео, YouTube

Зої Вонамейкер — родинне коріння з Миколаєва

Британська акторка Зої Вонамейкер відома глядачам за роллю мадам Гуч у першому фільмі про Гаррі Поттера. Її зв'язок з Україною простежується через батька — актора й режисера Сема Вонамейкера. Дідусь акторки Моріс народився в Миколаєві, а згодом емігрував до США. У 2009 році Зої відвідала Україну, щоб більше дізнатися про історію своєї родини. Її батько, до слова, доклав чимало зусиль до відбудови шекспірівського театру "Глобус" у Лондоні.

Зої Вонамейкер. Скриншот з відео, YouTube

Лієв Шрайбер — предки з Одеси

Актор, якого багато хто знає за серіалом "Рей Донован", має українське єврейське коріння по материнській лінії. Його предки походили з Одеси. Шрайбер цікавився історією своєї родини та вирушив до України на пошуки місця, звідки походили його рідні. Ця історія стала основою для фільму "І все освітилося" з Елайджею Вудом у головній ролі. Після початку повномасштабної війни актор заснував гуманітарну ініціативу BlueCheck Ukraine і став амбасадором UNITED24.

Міша Коллінз — українське коріння по батькові

Шанувальники серіалу "Надприродне" знають Мішу Коллінза як виконавця ролі ангела Кастіеля. Його справжнє прізвище — Крушнік. Предки актора по батьківській лінії були українськими євреями, походили з Київщини та східної України, а згодом емігрували до Канади. Коллінз народився вже у США, але підтримує зв'язок зі своїм походженням. У 2023 році він став амбасадором UNITED24 і долучився до збору коштів на гуманітарне розмінування України.

Міша Коллінз. Скриншот з відео, YouTube

Віра Фарміґа — виросла в україномовній родині

Зірка фільмів "Закляття" та "Повітряний маршал" Віра Фарміґа народилася у штаті Нью-Джерсі в родині українців. Її батько Михайло Фарміґа та мати Любомира Спас виховували дітей в українських традиціях. У дитинстві Віра розмовляла переважно українською мовою, відвідувала українську школу та займалася народними танцями. Англійську вона почала вивчати лише перед вступом до школи. Українська мова та культура залишилися важливою частиною її життя й у дорослому віці.

Віра Фарміґа. Скриншот з відео, YouTube

Раніше ми писали про те, що деяких українських акторів глядачі найперше згадують за конкретними персонажами, хоча за плечима в них чимало інших робіт. Саме одна роль часто стає переломною в кар’єрі та приносить артистам широку впізнаваність.

Також Новини.LIVE повідомляли, що до того, як стати знайомим глядачам за українськими серіалами, Костянтин Октябрський встиг спробувати себе в кількох зовсім різних професіях. Він працював у магазині одягу, відвідував модні покази в Європі та навіть був ведучим тревел-шоу. Ці факти з життя актора можуть здивувати тих, хто знає його лише за ролями в кіно.