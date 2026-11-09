Костянтин Октябрський. Фото: Instagram/konstantin_oktyabrskyy

Українського актора Костянтина Октябрського глядачі знають за ролями в українських серіалах, зокрема "Парочці слідчих", "Кріпосній" та "Перших ластівках". Проте до впізнаваності на екрані актор встиг попрацювати у зовсім інших сферах, побувати на модних показах у Європі та спробувати себе в ролі телеведучого.

Новини.LIVE зібрали п'ять цікавих фактів про Костянтина Октябрського, які допоможуть дізнатися про нього трохи більше.

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Починав телевізійну кар'єру з продажу автомобілів

Костянтин народився 16 грудня 1983 року в Києві, але дитинство та юність провів у Кременчуці. Інтерес до телебачення з'явився ще під час навчання. На другому курсі театрально-художнього курсу він влаштувався на регіональний телеканал, де працював у рекламній програмі та розповідав глядачам про автомобілі. Спочатку робив це навіть без оплати.

П'ять років працював у магазині люксового одягу

До того, як акторство стало основною справою, Октябрський мав досвід роботи у світі моди. П'ять років він був консультантом у магазині люксового одягу в Дніпрі. Робота передбачала не лише спілкування з покупцями: Костянтин їздив за товаром і відвідував модні покази в Парижі та Мілані. Цей період став для нього можливістю побачити індустрію моди зсередини. До Києва актор перебрався лише у 2010 році, де згодом почав працювати в гумористичному шоу "Велика різниця".

Двічі не зміг вступити до Карпенка-Карого

Октябрський хотів навчатися режисури телебачення в університеті імені Карпенка-Карого. Однак дві спроби вступу виявилися невдалими. Згодом актор дійшов висновку, що для роботи на телебаченні диплом саме за цією спеціальністю йому не обов'язковий.

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У професії він продовжив розвиватися самостійно. Зокрема, спостерігає за грою іноземних колег і переймає цікаві акторські прийоми. Серед тих, чиєю майстерністю захоплюється Костянтин, — Тім Рот, Крістоф Вальц, Майкл Медсен і Гері Олдмен.

Був ведучим "Орла і решки"

У 2014 році актор спробував себе в ролі ведучого популярного тревел-шоу "Орел і решка. Шопінг". Разом із Марією Іваковою він знявся у 12 випусках програми. Для Октябрського це був ще один досвід роботи перед камерою, але вже не в ролі актора.

У "Парочці слідчих" грає судмедексперта

Нині глядачі можуть побачити Костянтина в українському детективному серіалі "Парочка слідчих". Він виконує роль судмедексперта Павла. За словами актора, цей персонаж сподобався йому своєю чесністю та прямолінійністю.

Цікаво, що Октябрський не обмежується одним амплуа: у його творчому доробку є комедійні, драматичні та детективні ролі. Серед інших проєктів за його участю — "Шпиталь", "Кріпосна", "Перші ластівки", "Шляхетні волоцюги" та "Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік". Саме різноплановість ролей і досвід поза акторством роблять його біографію цікавою для тих, хто звик бачити зірок лише на екрані.

Раніше ми писали про те, яким українським акторам вистачило однієї ролі, щоб стати впізнаваними на всю країну. Згадаємо артистів, чиї екранні образи полюбили глядачі та які проєкти принесли їм найбільшу популярність.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не всі українські актори, які здаються глядачам просто колегами, залишаються лише друзями поза кадром. Деякі зірки серіалів побудували стосунки в реальному житті й тепер їх поєднує не лише спільна професія, а й кохання.