Що подивитися на YouTube: найпопулярніші українські шоу, які мають мільйони глядачів

Олексія Дурнєв. Фото: скриншот з відео

Українські YouTube-шоу давно вийшли за межі звичайних відео для перегляду у вільний час. Коміки вигадують незвичні ігри, запрошують відомих гостей і жартують над тим, що відбувається навколо. Варто звернути увагу на ці чотири популярні проєкти, з яких і можна почати знайомство з українським розважальним YouTube.

Новини.LIVE розповість про ці шоу детальніше.

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"Леви на Джипі"

Гумористичний канал, який виріс із компанії коміків у повноцінний майданчик із різними шоу. Його заснували Андрій Лузан, Микола Зирянов і Валентин Міхієнко, а перші відео почали виходити у 2019 році. Згодом команда зібрала аудиторію понад мільйон підписників.

Одна з причин популярності каналу — різні формати, тож глядачі не обмежуються одним типом гумору. У "Клубі дилетантів" учасники перевіряють свої знання та імпровізують. Також є інші цікаві випуски за участю запрошених знаменитостей, у яких багато місця для несподіваних відповідей і жартів.

Канал Олексія Дурнєва

Олексій Дурнєв відомий іронічною манерою спілкування та вмінням знаходити кумедне в повсякденних ситуаціях. На його YouTube-каналі виходить шоу "Дурнєв дивиться", у якому ведучий коментує різноманітний відеоконтент. Його реакції, саркастичні зауваження та прямолінійні оцінки часто стають не менш цікавими, ніж самі ролики.

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Ще один помітний проєкт — "Пожежа", який Дурнєв веде разом із Володимиром Дантесом. Тут основна увага зосереджена на розмовах, жартах і реакціях ведучих. Такий формат підійде тим, хто любить не лише заздалегідь підготовлені жарти, а й живу взаємодію між учасниками.

"Ветерани Космічних Військ"

Команда "Ветерани Космічних Військ" (ВКВ) знайома глядачам завдяки "Лізі Сміху", але на YouTube коміки розкрилися в інших форматах. Замість звичних сценічних номерів вони беруть участь у розважальних іграх, де багато залежить від реакції, кмітливості та вміння підтримати жарт.

"Дизель Шоу"

Телевізійний гумористичний проєкт, який знайшов велику аудиторію і на YouTube. На каналі можна переглядати концертні випуски, сценки та номери про сімейні стосунки, роботу, побут і знайомі суспільні ситуації. На відміну від каналів, побудованих навколо імпровізації та ігор, тут глядач отримує готові гумористичні історії з персонажами й прописаними діалогами. Частина жартів спирається на впізнавані життєві ситуації, тому не потрібно довго розбиратися в правилах шоу чи знайомитися з учасниками. Достатньо обрати випуск і дивитися його у зручному темпі.

Український YouTube пропонує різні види гумору: від імпровізаційних ігор "Левів на Джипі" до реакцій Олексія Дурнєва та сценічних номерів "Дизель Шоу". Тому найкраще почати з формату, який вам ближчий, а вже потім відкривати інші канали.

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