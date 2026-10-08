Як зберігати спокій у стресовій ситуації: 7 порад від "Зрадників"

Фрагмент з шоу "Зрадники". Фото від пресслужби

Стресова розмова, неприємна новина, конфлікт або рішення, яке треба прийняти просто зараз, легко вибивають із рівноваги. У такі хвилини емоції часто випереджають здоровий глузд: ми можемо зробити висновок, не знаючи всіх деталей, різко відповісти або витратити сили на проблему, яка через кілька днів уже не матиме жодного значення. У другому сезоні "Зрадників" на SWEET.TV учасники постійно перебувають саме в таких умовах.

Про це нагадує Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу.

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Учасники не мають усієї інформації, не знають, кому можна довіряти, і змушені ухвалювати рішення, коли ситуація ще не до кінця зрозуміла. Тут важливо не тільки помічати підозрілу поведінку інших, а й стежити за власними реакціями. На цей випадок стануть у нагоді сім порад від учасників другого сезону — Раміни Есхакзай, Олександри Власенко та Дмитра Морозюка — про те, як не втрачати голову в напружені моменти.

Раміна Есхакзай: не кожна проблема варта сильних переживань

Раміна Есхакзай — інтерв’юерка та учасниця другого сезону "Зрадників". У шоу їй доводиться аналізувати поведінку людей, працювати з неповною інформацією та робити вибір під тиском. Саме тому здатність не піддаватися першій емоції тут має особливе значення.

1. Подумайте, чи матиме ця ситуація значення через 10 років

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У складний момент Раміна радить спершу зрозуміти, наскільки серйозною насправді є проблема. Далеко не кожна неприємність потребує стільки емоцій, скільки ми їй віддаємо.

"Якщо ситуація не загрожує безпеці — моїй, моїх близьких чи тварин, — я намагаюся реагувати спокійно. Адже надмірна емоційність частіше грає проти тебе, ніж допомагає знайти вихід зі складної ситуації.

У такі моменти я запитую себе: чи буде це важливо для мене через 10 років? У 99,9% випадків відповідь — "ні". Тож немає сенсу витрачати емоції та енергію на те, що зрештою стає деструктивним насамперед для тебе самого".

Раміна Есхакзай. Фото від пресслужби

2. Не забувайте, що вам може бракувати інформації

У "Зрадниках" неможливо знати все, що відбувається навколо. Учасники бачать лише частину подій, тому навіть добре продумана теорія може виявитися помилковою. Раміна наголошує, що в таких умовах важливо залишати місце для іншого пояснення та не сприймати власні висновки як остаточну правду.

"Я насамперед така сама людина, як і всі: можу помилятися, робити хибні висновки чи реагувати емоційно. Щоб перевірити свої теорії, потрібен час, а в шоу "Зрадники" він обмежений. До того ж дуже складно аналізувати інформацію, коли ти не бачиш усього, що відбувається".

3. Не дозволяйте чужому занепокоєнню збити вас із думки

Коли поруч хтось нервує, тисне або активно висловлює свої підозри, легко перейняти його настрій. Раміна, навпаки, у складних обставинах намагається зібратися та самостійно розібратися в ситуації.

"Я той тип людини, яка в складних ситуаціях навпаки залишається зібраною та бере на себе відповідальність. Мені більш тривожно, коли навколо спокій".

Олександра Власенко: контролювати потрібно не все навколо, а свою реакцію

Олександра Власенко ще до участі в шоу добре знала формат "Зрадників". Але опинитися всередині гри виявилося зовсім іншим досвідом. Тепер їй доводилося підозрювати не людей на екрані, а тих, хто перебував поруч. У таких умовах швидко стає зрозуміло, що передбачити кожен наступний крок неможливо. Натомість можна вирішувати, як саме реагувати на те, що відбувається.

4. Думайте про те, що можете змінити самі

Неможливо вирішити за іншу людину, що вона подумає, як відповість чи яке рішення прийме. Так само ми не знаємо наперед, чим закінчиться розмова або як розвиватиметься ситуація. Олександра радить не витрачати сили на спроби контролювати те, що від нас не залежить.

"Є речі, які ми просто не можемо контролювати: що подумає інша людина, як вона відреагує, що станеться далі. І коли намагаєшся контролювати все, тільки сильніше виснажуєшся. Для мене набагато спокійніше запитати себе: що я можу зробити зараз? І вже з цього рухатися далі".

Такий підхід дозволяє зосередитися на тому, що можна зробити в конкретний момент, а не перебирати в голові десятки можливих сценаріїв.

Олександра Власенко. Фото від пресслужби

5. Не відповідайте одразу, якщо емоції зашкалюють

Іноді найкраще рішення — нічого не робити протягом кількох хвилин. Особливо це стосується суперечок, емоційних повідомлень і розмов, у яких уже важко стримуватися. Олександра вважає, що невелика пауза може допомогти подивитися на ситуацію інакше.

"Не кожна ситуація вимагає реагувати прямо зараз. Іноді найкраще, що ти можеш зробити, — взяти паузу. Не відповісти одразу на емоційне повідомлення, не продовжувати суперечку, якщо розумієш, що вже емоційно втягнувся. Через десять хвилин ти можеш подивитися на ту саму ситуацію зовсім інакше. І краще дати собі ці десять хвилин, ніж потім виправляти наслідки однієї емоційної реакції".

Пауза не означає, що проблему потрібно ігнорувати. Вона лише дає можливість спочатку заспокоїтися, а вже потім вирішувати, як діяти.

Дмитро Морозюк: спочатку розберіться, що ви знаєте напевно

Дмитро Морозюк — диктор та учасник другого сезону "Зрадників". У грі йому, як і іншим учасникам, доводиться слухати різні версії, стежити за словами інших і водночас контролювати власну поведінку.

Коли навколо багато припущень, легко повірити у версію, яка ще не має достатніх доказів. Тому важливо спершу зрозуміти, де закінчуються факти й починаються власні здогадки.

6. Не плутайте те, що знаєте, з тим, що припускаєте

Є проста різниця: людина не відповіла на повідомлення — це факт. А от пояснення, чому вона цього не зробила, вже може бути лише вашою версією. Вона образилася? Не хоче говорити? Зайнята? Не бачила повідомлення? Поки немає відповіді, жоден із цих варіантів не можна назвати достовірним.

"У стресовій ситуації мозок дуже швидко домальовує те, чого ми насправді не знаємо. Хтось не відповів — і ти вже придумав, чому. Хтось дивно подивився — і ти вже шукаєш причину. Я намагаюся розділяти: ось це я знаю точно, а ось це лише моя версія. Коли так робиш, одразу стає набагато легше не накручувати себе".

Такий підхід особливо корисний, коли бракує інформації. Якщо не видавати власні здогадки за факти, набагато простіше не накручувати себе через те, чого насправді може й не бути.

Дмитро Морозюк. Фото від пресслужби

7. Не переймайте чужий настрій

Сильні емоції швидко передаються від однієї людини до іншої. Якщо всі навколо хвилюються, сперечаються або переконані у власній версії подій, дуже легко почати думати так само. Дмитро радить у таких ситуаціях трохи відсторонитися та зрозуміти, що відбувається саме з вами.

"Коли навколо всі нервують, дуже легко почати нервувати разом з усіма. Але я намагаюся в такі моменти трохи відсторонитися й зрозуміти, що відбувається саме зі мною. Чи я справді бачу проблему, чи просто реагую на загальний настрій? Іноді кілька хвилин тиші дають набагато більше, ніж десять людей, які одночасно щось тобі пояснюють".

Це може бути корисно і під час конфліктів. Якщо співрозмовник підвищує голос, необов’язково одразу відповідати тим самим. Іноді короткої дистанції достатньо, щоб заспокоїтися і продовжити розмову без зайвих емоцій.

Як усі ці поради допомагають зберігати спокій

Поради Раміни Есхакзай, Олександри Власенко та Дмитра Морозюка різні, але в них є спільна думка. Не варто робити висновки раніше, ніж з’явилися факти, витрачати сили на те, що не можна контролювати, або автоматично переймати чужі емоції.

У "Зрадниках" учасники опиняються в ситуації, де неможливо одразу знати, хто говорить правду, а хто приховує свої справжні наміри. Тому вміння зупинитися, перевірити власні припущення і не реагувати на кожен емоційний сигнал стає частиною гри.

У звичайному житті ці самі навички можуть знадобитися під час конфлікту, складної розмови, несподіваної новини або рішення, яке доводиться ухвалювати без усієї необхідної інформації.

Другий сезон "Зрадників" виходить на SWEET.TV щочетверга. Нові епізоди стають доступними після прем’єри, а випущені серії можна переглядати у зручний час.

Раніше ми писали про детективні серіали на Netflix, які можна переглянути за кілька вечорів. Мінісеріали дають ще коротший формат: у них немає десятків епізодів і кількох сезонів, а дві нові історії вже доступні з українською озвучкою.

Також Новини.LIVE повідомляли про нові українські серіали — мова не лише про продовження вже знайомих історій. Серед нових прем’єр є кримінальна історія про поліцейську під прикриттям та драма про жінку, яка після несподіваної спадщини вирішує почати життя з нуля.