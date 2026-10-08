Как сохранять спокойствие в стрессовой ситуации: 7 советов от "Предателей"

Фрагмент из шоу "Предатели". Фото пресс-службы

Стрессовый разговор, неприятная новость, конфликт или решение, которое нужно принять прямо сейчас, легко выбивают из равновесия. В такие моменты эмоции часто берут верх над здравым смыслом: мы можем сделать вывод, не зная всех деталей, резко ответить или потратить силы на проблему, которая через несколько дней уже не будет иметь никакого значения. Во втором сезоне "Предателей" на SWEET.TV участники постоянно находятся именно в таких условиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу.

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Участники не располагают всей информацией, не знают, кому можно доверять, и вынуждены принимать решения, когда ситуация еще не до конца понятна. Здесь важно не только замечать подозрительное поведение других, но и следить за собственными реакциями. В этом случае пригодятся семь советов от участников второго сезона — Рамины Эсхакзай, Александры Власенко и Дмитрия Морозюка — о том, как не терять голову в напряженные моменты.

Рамина Эсхакзай: не каждая проблема стоит сильных переживаний

Рамина Эсхакзай — интервьюер и участница второго сезона "Предателей". В шоу ей приходится анализировать поведение людей, работать с неполной информацией и принимать решения под давлением. Именно поэтому способность не поддаваться первой эмоции здесь имеет особое значение.

1. Подумайте, будет ли эта ситуация иметь значение через 10 лет

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В сложный момент Рамина советует сначала понять, насколько серьезна на самом деле проблема. Далеко не каждая неприятность требует столько эмоций, сколько мы ей уделяем.

"Если ситуация не угрожает безопасности — моей, моих близких или животных, — я стараюсь реагировать спокойно. Ведь чрезмерная эмоциональность чаще играет против тебя, чем помогает найти выход из сложной ситуации.

В такие моменты я спрашиваю себя: будет ли это важно для меня через 10 лет? В 99,9% случаев ответ — "нет". Поэтому нет смысла тратить эмоции и энергию на то, что в конечном итоге становится деструктивным прежде всего для тебя самого".

Рамина Эсхакзай. Фото пресс-службы

2. Не забывайте, что вам может не хватать информации

В "Предателях" невозможно знать все, что происходит вокруг. Участники видят лишь часть событий, поэтому даже хорошо продуманная теория может оказаться ошибочной. Рамина подчеркивает, что в таких условиях важно оставлять место для другого объяснения и не воспринимать собственные выводы как окончательную истину.

"Я, прежде всего, такой же человек, как и все: могу ошибаться, делать неверные выводы или реагировать эмоционально. Чтобы проверить свои теории, нужно время, а в шоу "Предатели" оно ограничено. К тому же очень сложно анализировать информацию, когда ты не видишь всего, что происходит".

3. Не позволяйте чужому беспокойству сбить вас с толку

Когда рядом кто-то нервничает, давит или активно высказывает свои подозрения, легко поддаться его настроению. Рамина, напротив, в сложных обстоятельствах старается собраться и самостоятельно разобраться в ситуации.

"Я из тех людей, которые в сложных ситуациях, наоборот, остаются собранными и берут на себя ответственность. Мне тревожнее, когда вокруг спокойно".

Александра Власенко: контролировать нужно не все вокруг, а свою реакцию

Александра Власенко еще до участия в шоу хорошо знала формат "Предателей". Но оказаться внутри игры оказалось совсем другим опытом. Теперь ей приходилось подозревать не людей на экране, а тех, кто находился рядом. В таких условиях быстро становится понятно, что предсказать каждый следующий шаг невозможно. Зато можно решать, как именно реагировать на происходящее.

4. Думайте о том, что можете изменить сами

Невозможно решить за другого человека, что он подумает, как ответит или какое решение примет. Точно так же мы не знаем заранее, чем закончится разговор или как будет развиваться ситуация. Александра советует не тратить силы на попытки контролировать то, что от нас не зависит.

"Есть вещи, которые мы просто не можем контролировать: что подумает другой человек, как он отреагирует, что будет дальше. И когда пытаешься контролировать все, только сильнее изнуряешься. Для меня гораздо спокойнее спросить себя: что я могу сделать сейчас? И уже от этого двигаться дальше".

Такой подход позволяет сосредоточиться на том, что можно сделать в конкретный момент, а не перебирать в голове десятки возможных сценариев.

Александра Власенко. Фото пресс-службы

5. Не отвечайте сразу, если эмоции зашкаливают

Иногда лучшее решение — ничего не делать в течение нескольких минут. Особенно это касается споров, эмоциональных сообщений и разговоров, в которых уже трудно сдерживаться. Александра считает, что небольшая пауза может помочь посмотреть на ситуацию по-другому.

"Не каждая ситуация требует немедленной реакции. Иногда лучшее, что ты можешь сделать, — это сделать паузу. Не отвечать сразу на эмоциональное сообщение, не продолжать спор, если понимаешь, что уже эмоционально втянулся. Через десять минут ты можешь посмотреть на ту же ситуацию совсем по-другому. И лучше дать себе эти десять минут, чем потом исправлять последствия одной эмоциональной реакции".

Пауза не означает, что проблему нужно игнорировать. Она лишь дает возможность сначала успокоиться, а уже потом решать, как действовать.

Дмитрий Морозюк: сначала разберитесь, что вы знаете наверняка

Дмитрий Морозюк — диктор и участник второго сезона "Предателей". В игре ему, как и другим участникам, приходится слушать разные версии, следить за словами других и одновременно контролировать собственное поведение.

Когда вокруг много предположений, легко поверить в версию, которая еще не имеет достаточных доказательств. Поэтому важно сначала понять, где заканчиваются факты и начинаются собственные догадки.

6. Не путайте то, что знаете, с тем, что предполагаете

Есть простая разница: человек не ответил на сообщение — это факт. А вот объяснение, почему она этого не сделала, уже может быть лишь вашей версией. Она обиделась? Не хочет говорить? Занята? Не видела сообщение? Пока нет ответа, ни один из этих вариантов нельзя назвать достоверным.

"В стрессовой ситуации мозг очень быстро домысливает то, чего мы на самом деле не знаем. Кто-то не ответил — и ты уже придумал, почему. Кто-то странно посмотрел — и ты уже ищешь причину. Я стараюсь разделять: вот это я знаю точно, а вот это лишь моя версия. Когда так поступаешь, сразу становится гораздо легче не заводить себя в растерянность".

Такой подход особенно полезен, когда не хватает информации. Если не выдавать собственные догадки за факты, гораздо проще не изводить себя из-за того, чего на самом деле может и не быть.

Дмитрий Морозюк. Фото пресс-службы

7. Не поддавайтесь чужому настроению

Сильные эмоции быстро передаются от одного человека к другому. Если все вокруг волнуются, спорят или убеждены в своей версии событий, очень легко начать думать так же. Дмитрий советует в таких ситуациях немного отстраниться и понять, что происходит именно с вами.

"Когда вокруг все нервничают, очень легко начать нервничать вместе со всеми. Но я стараюсь в такие моменты немного отстраниться и понять, что происходит именно со мной. Действительно ли я вижу проблему или просто реагирую на общее настроение? Иногда несколько минут тишины дают гораздо больше, чем десять человек, которые одновременно что-то тебе объясняют".

Это может быть полезно и во время конфликтов. Если собеседник повышает голос, не обязательно сразу отвечать тем же. Иногда небольшого расстояния достаточно, чтобы успокоиться и продолжить разговор без лишних эмоций.

Как все эти советы помогают сохранять спокойствие

Советы Рамины Эсхакзай, Александры Власенко и Дмитрия Морозюка разные, но в них есть общая мысль. Не стоит делать выводы раньше, чем появились факты, тратить силы на то, что нельзя контролировать, или автоматически перенимать чужие эмоции.

В "Предателях" участники оказываются в ситуации, когда невозможно сразу понять, кто говорит правду, а кто скрывает свои истинные намерения. Поэтому умение остановиться, проверить собственные предположения и не реагировать на каждый эмоциональный сигнал становится частью игры.

В обычной жизни эти же навыки могут пригодиться во время конфликта, сложного разговора, неожиданной новости или решения, которое приходится принимать без всей необходимой информации.

Второй сезон "Предателей" выходит на SWEET.TV каждый четверг. Новые эпизоды становятся доступны после премьеры, а уже вышедшие серии можно смотреть в удобное время.

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