Майже 19 мільйонів глядачів у світі: серіал від HBO, що встановлює нові рекорди

Фрагмент з серіалу "Ліхтарі". Фото: скриншот з відео

Серіал "Ліхтарі", який став одним із головних супергеройських проєктів оновленого всесвіту DC, набирає дедалі більше глядачів. Сьомий епізод за перші три дні після прем’єри подивилися 7 мільйонів людей у США. У цю цифру входять перегляди як на кабельному каналі HBO, так і на стримінговій платформі HBO Max. Дані наводить аналітична компанія Nielsen.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Variety.

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Чим особливий серіал "Ліхтарі"

Якщо дивитися на сезон загалом, "Ліхтарі" демонструють стабільний інтерес аудиторії. У США один епізод у середньому переглядають понад 12 мільйонів глядачів. Якщо додати міжнародну аудиторію, середній показник наближається до 19 мільйонів переглядів на серію. Після виходу фіналу ці цифри можуть зрости.

За результатами переглядів "Ліхтарі" вже випередили інший відомий серіал HBO — містичний горор "Воно: Ласкаво просимо до Деррі". Його найпопулярніший епізод за перші три дні подивилися 6,5 мільйона людей у США, а загальна аудиторія у світі зрештою досягла 19,7 мільйона.

Водночас до найвищих результатів HBO новому серіалу ще далеко. Фінал третього сезону "Ейфорії" за три дні зібрав 8,7 мільйона глядачів, а фінальний епізод другого сезону медичної драми "Пітт" — 9,7 мільйона. Ще вище у цьому списку залишається "Пінгвін" 2024 року: у середньому його епізоди дивилися понад 27 мільйонів людей.

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Цікаво, що "Ліхтарі" продовжують знаходити нових глядачів навіть наприкінці сезону. Лише за останній тиждень пілотний епізод переглянули 1,5 мільйона нових користувачів. Фінальна серія першого сезону вийде вже цієї неділі. В Україні її офіційна прем’єра відбудеться наступного дня.

Раніше ми писали про те, що Netflix продовжив "Стернову" на другий сезон — серіал про юну веслувальницю, яка намагається закріпитися в чоловічій спортивній команді. Перший сезон вийшов 10 вересня та швидко потрапив до рейтингів Netflix у різних країнах, тож історія Тіган отримає продовження.

Також Новини.LIVE повідомляли, які серіали найкраще заходять восени. Наприклад, "Царство", "Чужоземка" та "Мейр з Істтауна" мають зовсім різні історії, проте кожен із них поступово затягує у світ, де за звичайними подіями ховаються таємниці, конфлікти й несподівані повороти.