Почти 19 миллионов зрителей по всему миру: сериал от HBO, устанавливающий новые рекорды

Какой сериал от HBO стал одним из самых популярных проектов сезона
Сериал "Фонари", ставший одним из главных супергеройских проектов обновленной вселенной DC, привлекает все больше зрителей. Седьмой эпизод за первые три дня после премьеры посмотрели 7 миллионов человек в США. В эту цифру входят просмотры как на кабельном канале HBO, так и на стриминговой платформе HBO Max. Данные приводит аналитическая компания Nielsen.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Variety.
Чем особенен сериал "Фонари"
Если смотреть на сезон в целом, "Фонари" демонстрируют стабильный интерес аудитории. В США один эпизод в среднем смотрят более 12 миллионов зрителей. Если добавить международную аудиторию, средний показатель приближается к 19 миллионам просмотров на серию. После выхода финала эти цифры могут вырасти.
По результатам просмотров "Фонари" уже обогнали другой известный сериал HBO — мистический хоррор "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Его самый популярный эпизод за первые три дня посмотрели 6,5 миллиона человек в США, а общая аудитория в мире в итоге достигла 19,7 миллиона.
В то же время до лучших результатов HBO новому сериалу еще далеко. Финал третьего сезона "Эйфории" за три дня собрал 8,7 миллиона зрителей, а финальный эпизод второго сезона медицинской драмы "Питт" — 9,7 миллиона. Еще выше в этом списке остается "Пингвин" 2024 года: в среднем его эпизоды смотрели более 27 миллионов человек.
Интересно, что "Фонари" продолжают привлекать новых зрителей даже в конце сезона. Только за последнюю неделю пилотный эпизод посмотрели 1,5 миллиона новых пользователей. Финальная серия первого сезона выйдет уже в это воскресенье. В Украине ее официальная премьера состоится на следующий день.
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