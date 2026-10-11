Почти 19 миллионов зрителей по всему миру: сериал от HBO, устанавливающий новые рекорды

Фрагмент из сериала "Фонари". Фото: скриншот из видео

Сериал "Фонари", ставший одним из главных супергеройских проектов обновленной вселенной DC, привлекает все больше зрителей. Седьмой эпизод за первые три дня после премьеры посмотрели 7 миллионов человек в США. В эту цифру входят просмотры как на кабельном канале HBO, так и на стриминговой платформе HBO Max. Данные приводит аналитическая компания Nielsen.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Variety.

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Чем особенен сериал "Фонари"

Если смотреть на сезон в целом, "Фонари" демонстрируют стабильный интерес аудитории. В США один эпизод в среднем смотрят более 12 миллионов зрителей. Если добавить международную аудиторию, средний показатель приближается к 19 миллионам просмотров на серию. После выхода финала эти цифры могут вырасти.

По результатам просмотров "Фонари" уже обогнали другой известный сериал HBO — мистический хоррор "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Его самый популярный эпизод за первые три дня посмотрели 6,5 миллиона человек в США, а общая аудитория в мире в итоге достигла 19,7 миллиона.

В то же время до лучших результатов HBO новому сериалу еще далеко. Финал третьего сезона "Эйфории" за три дня собрал 8,7 миллиона зрителей, а финальный эпизод второго сезона медицинской драмы "Питт" — 9,7 миллиона. Еще выше в этом списке остается "Пингвин" 2024 года: в среднем его эпизоды смотрели более 27 миллионов человек.

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Интересно, что "Фонари" продолжают привлекать новых зрителей даже в конце сезона. Только за последнюю неделю пилотный эпизод посмотрели 1,5 миллиона новых пользователей. Финальная серия первого сезона выйдет уже в это воскресенье. В Украине ее официальная премьера состоится на следующий день.

Ранее мы писали о том, что Netflix продлил "Рулевую" на второй сезон — сериал о юной гребчихе, которая пытается закрепиться в мужской спортивной команде. Первый сезон вышел 10 сентября и быстро попал в рейтинги Netflix в разных странах, поэтому история Тиган получит продолжение.

Также Новини.LIVE сообщали, какие сериалы лучше всего смотрятся осенью. Например, "Царство", "Чужестранка" и "Мейр из Истауна" имеют совершенно разные сюжеты, однако каждый из них постепенно увлекает в мир, где за обычными событиями скрываются тайны, конфликты и неожиданные повороты.