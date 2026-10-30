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Главная Кино Какие украинские YouTube-шоу смотрят миллионы: подборка лучших

Какие украинские YouTube-шоу смотрят миллионы: подборка лучших

Ua ru
30 октября 2026 12:47
Что посмотреть на YouTube: самые популярные украинские шоу, которые собирают миллионы зрителей
Алексей Дурнев. Фото: скриншот из видео

Украинские YouTube-шоу уже давно вышли за рамки обычных видео для просмотра в свободное время. Комики придумывают необычные игры, приглашают известных гостей и шутят над тем, что происходит вокруг. Стоит обратить внимание на эти четыре популярных проекта, с которых и можно начать знакомство с украинским развлекательным YouTube.

Новини.LIVE расскажет об этих шоу подробнее.

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"Львы на джипе"

Юмористический канал, который вырос из компании комиков в полноценную площадку с различными шоу. Его основали Андрей Лузан, Николай Зирянов и Валентин Михиенко, а первые видео начали выходить в 2019 году. Со временем команда собрала аудиторию более миллиона подписчиков.

Одна из причин популярности канала — разнообразие форматов, поэтому зрители не ограничиваются одним типом юмора. В "Клубе дилетантов" участники проверяют свои знания и импровизируют. Также есть другие интересные выпуски с участием приглашенных знаменитостей, в которых много места для неожиданных ответов и шуток.

Канал Алексея Дурнева

Алексей Дурнев известен ироничной манерой общения и умением находить смешное в повседневных ситуациях. На его YouTube-канале выходит шоу "Дурнев смотрит", в котором ведущий комментирует разнообразный видеоконтент. Его реакции, саркастические замечания и прямолинейные оценки часто становятся не менее интересными, чем сами ролики.

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Еще один заметный проект — "Пожар", который Дурнев ведет вместе с Владимиром Дантесом. Здесь основное внимание сосредоточено на разговорах, шутках и реакциях ведущих. Такой формат подойдет тем, кто любит не только заранее подготовленные шутки, но и живое взаимодействие между участниками.

"Ветераны Космических Войск"

Команда "Ветераны Космических Войск" знакома зрителям благодаря "Лиге Смеха", но на YouTube комики раскрылись в других форматах. Вместо привычных сценических номеров они участвуют в развлекательных играх, где многое зависит от реакции, сообразительности и умения поддержать шутку.

"Дизель Шоу"

Телевизионный юмористический проект, который обрЕл большую аудиторию и на YouTube. На канале можно смотреть концертные выпуски, сценки и номера о семейных отношениях, работе, быте и знакомых общественных ситуациях. В отличие от каналов, построенных вокруг импровизации и игр, здесь зритель получает готовые юмористические истории с персонажами и прописанными диалогами. Часть шуток основана на узнаваемых жизненных ситуациях, поэтому не нужно долго разбираться в правилах шоу или знакомиться с участниками. Достаточно выбрать выпуск и смотреть его в удобном темпе.

Украинский YouTube предлагает различные виды юмора: от импровизационных игр "Львов на джипе" до реакций Алексея Дурнева и сценических номеров "Дизель-шоу". Поэтому лучше всего начать с формата, который вам ближе, а уже потом открывать другие каналы.

Ранее мы писали о сериалах HBO, которые собирают миллионы просмотров, а теперь внимание приковано к новому проекту DC. "Фонари" уже обогнали по американской аудитории отдельные эпизоды хоррора "Оно: Добро пожаловать в Дерри", а с учетом международных зрителей средняя аудитория сериала приближается к 19 миллионам на серию. В то же время до рекордов "Пингвина" и "Питта" ему пока далеко.

Также Новини.LIVE сообщали о втором сезоне шоу "Предатели", где участникам приходится принимать решения под давлением и не показывать настоящих эмоций. В повседневной жизни тоже бывают моменты, когда хочется ответить резко или действовать под влиянием момента. Опыт участников шоу подсказывает, как сделать паузу, сохранить ясность мыслей и не позволить эмоциям управлять решениями.

YouTube кино Украина знаменитости шоу
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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