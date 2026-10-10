5 детективов, которые интересно смотреть даже во второй и третий раз: уникальная подборка

Патрик Джейн из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

В хороших детективных сериалах интересно следить не только за поиском преступника. Зрители стараются уловить важные мелочи, понять мотивы подозреваемых и найти связи между событиями. При повторном просмотре знакомые сцены могут открыться с другой стороны, ведь теперь известно, чем всё закончится. Именно такую возможность дают сериалы, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Новини.LIVE расскажет о сериалах, которые зрители готовы пересматривать снова и снова.

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"Профессор Т"

Джаспер Темпест преподает криминологию в Кембриджском университете и помогает полиции раскрывать преступления. Он обладает исключительными аналитическими способностями, страдает обсессивно-компульсивным расстройством и находится в непростых отношениях со своей властной матерью. Британский сериал является адаптацией одноименной бельгийской криминальной драмы.

"Харри Уайлд"

Харриет Уайлд много лет преподавала английский язык, а после выхода на пенсию надеялась наконец отдохнуть. Однако спокойная жизнь быстро ей надоела, поэтому женщина нашла себе новое занятие — начала помогать сыну, который работает в полиции. Вместе они берутся за сложные дела и ищут ответы на вопросы, над которыми приходится долго ломать голову.

"Большой потенциал"

Морган сама воспитывает троих детей и работает уборщицей в полиции, чтобы обеспечить семье лучшую жизнь. Со временем женщина открывает в себе способности, которые помогают распутывать преступления. Морган внимательно анализирует улики, замечает важные детали и полагается на собственную интуицию. К расследованиям присоединяются и ее дети. Спустя некоторое время женщина даже выходит на след коррупции в полиции и опасной преступной организации.

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"Метлок"

В 75 лет Меделин "Мэтти" Метлок решает начать новую карьеру. После смерти дочери она сама воспитывает внука Альфи и оказывается в затруднительном финансовом положении. Чтобы обеспечить им стабильную жизнь, Метти устраивается в престижную юридическую фирму Jacobson Moore в Нью-Йорке. Сначала женщина просто ищет возможность зарабатывать, но впоследствии берется за дело, которое заставляет ее внимательнее присмотреться к коллегам.

Мэтти подозревает, что один из старших партнеров компании мог скрыть обстоятельства смерти ее дочери, скончавшейся от передозировки опиоидов.

"Менталист"

Патрик Джейн работает независимым консультантом Калифорнийского бюро расследований. Он помогает раскрывать тяжкие преступления благодаря внимательности и умению замечать то, чего другие не видят. Когда-то Джейн выступал в роли медиума, но впоследствии признал, что лишь притворялся человеком со сверхъестественными способностями. В работе он часто нарушает правила, однако его наблюдательность не раз помогает команде раскрыть запутанные дела.

Старшая агент Тереза Лисбон не в восторге от такого коллеги. Она признает его профессиональные успехи, но в то же время постоянно критикует за самоуверенность, театральное поведение и нежелание соблюдать установленные границы.

Ранее мы писали о коротких сериалах, в которых за несколько эпизодов разворачивается полноценное расследование. В "Убийстве на краю света", "Охоте на убийцу" и "Мейр из Истауна" преступления ведут к тайнам, которые не удается разгадать сразу, а каждая история имеет свой необычный контекст.

Также Новини.LIVE сообщали о детективных сериалах с необычными сюжетами. Осенью хочется историй, в которых есть тайны, неожиданные повороты и герои, чье прошлое постепенно раскрывается зрителям. Именно на таких сюжетах построены "Царство", "Убийства в одном здании", "Чужестранка" и "Милые лгуньи".