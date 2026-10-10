5 детективів, які цікаво дивитися навіть удруге й утретє: унікальна добірка

Патрік Джейн з "Менталіста". Фото: скриншот з відео

У хороших детективних серіалах цікаво стежити не тільки за пошуком злочинця. Глядачі намагаються помітити важливі дрібниці, зрозуміти мотиви підозрюваних і знайти зв’язки між подіями. Під час повторного перегляду знайомі сцени можуть відкритися з іншого боку, адже тепер відомо, чим усе закінчиться. Саме таку можливість дають серіали, до яких хочеться повертатися знову.

Новини.LIVE розповість про серіали, які глядачі готові передивлятися знову і знову.

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"Професор Т"

Джаспер Темпест викладає кримінологію в Кембриджському університеті й допомагає поліції розкривати злочини. Він має виняткові аналітичні здібності, живе з обсесивно-компульсивним розладом і непрості стосунки з владною матір’ю. Британський серіал є адаптацією однойменної бельгійської кримінальної драми.

"Гаррі Вайлд"

Гаррієт Вайлд багато років викладала англійську мову, а після виходу на пенсію сподівалася нарешті відпочити. Проте спокійне життя швидко їй набридло, тож жінка знайшла собі нове заняття — почала допомагати синові, який працює в поліції. Разом вони беруться за складні справи й шукають відповіді на запитання, над якими доводиться довго ламати голову.

"Великий потенціал"

Морган сама виховує трьох дітей і працює прибиральницею в поліції, щоб забезпечити родині краще життя. Згодом жінка відкриває в собі здібності, які допомагають розплутувати злочини. Морган уважно аналізує докази, помічає важливі деталі й покладається на власну інтуїцію. До розслідувань долучаються і її діти. Через якийсь час жінка навіть виходить на слід корупції в поліції та небезпечної злочинної організації.

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"Метлок"

У 75 років Меделін "Метті" Метлок вирішує почати нову кар’єру. Після смерті доньки вона сама виховує онука Альфі й опиняється у скрутному фінансовому становищі. Щоб забезпечити їм стабільне життя, Метті влаштовується до престижної юридичної фірми Jacobson Moore у Нью-Йорку. Спочатку жінка просто шукає можливість заробляти, але згодом береться за справу, яка змушує її уважніше придивитися до колег.

Метті підозрює, що один зі старших партнерів компанії міг приховати обставини смерті її доньки, яка померла від передозування опіоїдами.

"Менталіст"

Патрік Джейн працює незалежним консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань. Він допомагає розкривати тяжкі злочини завдяки уважності та вмінню помічати те, чого інші не бачать. Колись Джейн виступав як медіум, але згодом визнав, що лише вдавав людину з надприродними здібностями. У роботі він часто порушує правила, проте його спостережливість не раз допомагає команді розкрити заплутані справи.

Старша агентка Тереза Лісбон не в захваті від такого колеги. Вона визнає його професійні успіхи, але водночас постійно критикує за самовпевненість, театральну поведінку й небажання дотримуватися встановлених меж.

Раніше ми писали про короткі серіали, у яких за кілька епізодів розгортається повноцінне розслідування. У "Вбивстві на краю світу", "Полюванні на вбивцю" та "Мейр з Істтауна" злочини ведуть до таємниць, які не вдається розгадати одразу, а кожна історія має власний незвичний контекст.

Також Новини.LIVE повідомляли про детективні серіали з незвичайними сюжетами. Восени хочеться історій, у яких є таємниці, несподівані повороти й герої, чиє минуле поступово відкривається глядачам. Саме на таких сюжетах побудовані "Царство", "Вбивства в одній будівлі", "Чужоземка" та "Гарненькі брехухи".