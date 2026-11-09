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Главная Кино Работал в магазине одежды и вел туристическое шоу: факты об Октябрьском

Работал в магазине одежды и вел туристическое шоу: факты об Октябрьском

Ua ru
9 ноября 2026 19:33
До "Парочки следователей" его знали по другому шоу: интересные факты об Октябрьском Instagram/konstantin_oktyabrskyy
Константин Октябрьский. Фото: Instagram/konstantin_oktyabrskyy

Зрители знают украинского актера Константина Октябрьского по ролям в украинских сериалах, в частности в "Парочке следователей", "Крепостной" и "Первых ласточках". Однако до того, как стать узнаваемым на экране, актер успел поработать в совершенно других сферах, побывать на модных показах в Европе и попробовать себя в роли телеведущего.

Новини.LIVE собрали пять интересных фактов о Константине Октябрьском, которые помогут узнать о нем немного больше.

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Начинал телевизионную карьеру с продажи автомобилей

Константин родился 16 декабря 1983 года в Киеве, но детство и юность провнл в Кременчуге. Интерес к телевидению появился еще во время учебы. На втором курсе театрально-художественного факультета он устроился на региональный телеканал, где работал в рекламной программе и рассказывал зрителям об автомобилях. Сначала делал это даже без оплаты.

Пять лет работал в магазине люксовой одежды

До того, как актерская карьера стала его основным занятием, Октябрский имел опыт работы в мире моды. Пять лет он был консультантом в магазине элитной одежды в Днепре. Работа предполагала не только общение с покупателями: Константин ездил за товаром и посещал модные показы в Париже и Милане. Этот период стал для него возможностью увидеть индустрию моды изнутри. В Киев актер переехал только в 2010 году, где впоследствии начал работать в юмористическом шоу "Большая разница".

Дважды не смог поступить в университет имени Карпенко-Карого

Октябрьский хотел изучать телережиссуру в университете имени Карпенко-Карого. Однако две попытки поступления оказались неудачными. Впоследствии актер пришел к выводу, что для работы на телевидении диплом именно по этой специальности ему не обязателен.

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В профессии он продолжил развиваться самостоятельно. В частности, он наблюдает за игрой зарубежных коллег и перенимает интересные актерские приемы. Среди тех, чьим мастерством восхищается Константин, — Тим Рот, Кристоф Вальц, Майкл Мэдсен и Гэри Олдман.

Был ведущим "Орла и решки"

В 2014 году актер попробовал себя в роли ведущего популярного тревел-шоу "Орел и решка. Шопинг". Вместе с Марией Иваковой он снялся в 12 выпусках программы. Для Октябрьского это был еще один опыт работы перед камерой, но уже не в роли актера.

В "Парочке следователей" играет судмедэксперта

Сейчас зрители могут увидеть Константина в украинском детективном сериале "Парочка следователей". Он исполняет роль судмедэксперта Павла. По словам актера, этот персонаж понравился ему своей честностью и прямолинейностью.

Интересно, что Октябрьский не ограничивается одним амплуа: в его творческом багаже есть комедийные, драматические и детективные роли. Среди других проектов с его участием — "Шпиталь", "Крепостная", "Первые ласточки", "Благородные бродяги" и "Участковый из ДВРЗ. Операция «Новый год»". Именно разноплановость ролей и опыт за пределами актерской профессии делают его биографию интересной для тех, кто привык видеть звезд только на экране.

Ранее мы писали о том, каким украинским актерам хватило одной роли, чтобы стать узнаваемыми на всю страну. Вспомним артистов, чьи экранные образы полюбились зрителям и какие проекты принесли им наибольшую популярность.

Также Новини.LIVE сообщали, что не все украинские актеры, которые кажутся зрителям просто коллегами, остаются лишь друзьями за кадром. Некоторые звезды сериалов построили отношения в реальной жизни, и теперь их объединяет не только общая профессия, но и любовь.

кино шоу интересные факты украинские сериалы украинские актеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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