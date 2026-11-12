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Главная Кино Их имена известны всему миру: голливудские актеры украинского происхождения

Их имена известны всему миру: голливудские актеры украинского происхождения

Ua ru
12 ноября 2026 17:06
Всемирно известные актеры украинского происхождения: кто они Instagram/ivannasakhno
Иванна Сохно. Фото: Instagram/ivannasakhno

Когда мы смотрим голливудские фильмы, редко задумываемся, откуда родом актеры и что известно об их семьях. Однако среди мировых знаменитостей немало людей, чьи семейные истории связаны с Украиной. Кто-то родился здесь и впоследствии переехал за океан, а у кого-то украинские корни благодаря родителям или дедушкам и бабушкам.

Новини.LIVE готовы назвать имена известных актеров, имеющих особую связь с Украиной.

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6 голливудских актеров, имеющих украинские корни

Иванна Сахно — родилась в Киеве

Иванна Сахно родилась 14 ноября 1997 года в Киеве. В подростковом возрасте она вместе с семьей переехала в США, где впоследствии начала актерскую карьеру. Украинская актриса известна по фильмам "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и "Шпион, который меня бросил", а также по сериалу "Асока". Сахно не скрывает своего происхождения, открыто говорит о войне и поддерживает Украину. Она является послом UNITED24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мила Кунис — родом из Черновцов

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Звезда фильмов "Очень плохие мамочки" и "Черный лебедь" родилась 14 августа 1983 года в Черновцах. Ее родители, Марк и Эльвира Кунис, решили эмигрировать в США в 1991 году, когда дочери было семь лет. Там Мила впоследствии начала актерскую карьеру, а первую широкую известность приобрела благодаря телевидению. Несмотря на годы жизни за океаном, она не забывает о месте, где родилась, и поддерживает Украину.

Міла Куніс народилася в Чернівцях
Мила Кунис. Скриншот из видео, YouTube

Зои Вонамейкер — семейные корни из Николаева

Британская актриса Зои Вонамейкер известна зрителям по роли мадам Гуч в первом фильме о Гарри Поттере. Ее связь с Украиной прослеживается через отца — актера и режиссера Сэма Вонамейкера. Дедушка актрисы Морис родился в Николаеве, а впоследствии эмигрировал в США. В 2009 году Зои посетила Украину, чтобы больше узнать об истории своей семьи. Ее отец, кстати, приложил немало усилий к восстановлению шекспировского театра "Глобус" в Лондоне.

Британська акторка Зої Вонамейкер
Зои Вонамейкер. Скриншот из видео, YouTube

Лив Шрайбер — предки из Одессы

Актер, которого многие знают по сериалу "Рэй Донован", имеет украинские еврейские корни по материнской линии. Его предки были родом из Одессы. Шрайбер интересовался историей своей семьи и отправился в Украину на поиски места, откуда происходили его родные. Эта история легла в основу фильма "И все прояснилось" с Элайджей Вудом в главной роли. После начала полномасштабной войны актер основал гуманитарную инициативу BlueCheck Ukraine и стал послом UNITED24.

Миша Коллинз — украинские корни по отцовской линии

Поклонники сериала "Сверхъестественное" знают Мишу Коллинза как исполнителя роли ангела Кастиэля. Его настоящая фамилия — Крушник. Предки актера по отцовской линии были украинскими евреями, происходили из Киевской области и восточной Украины, а впоследствии эмигрировали в Канаду. Коллинз родился уже в США, но поддерживает связь со своим происхождением. В 2023 году он стал послом UNITED24 и присоединился к сбору средств на гуманитарное разминирование Украины.

Міша Коллінз має родичів в Україні
Миша Коллинз. Скриншот из видео, YouTube

Вера Фармига — выросла в украиноязычной семье

Звезда фильмов "Заклинание" и "Воздушный маршал" Вера Фармига родилась в штате Нью-Джерси в семье украинцев. Ее отец Михаил Фармига и мать Любомира Спас воспитывали детей в украинских традициях. В детстве Вера говорила преимущественно на украинском языке, посещала украинскую школу и занималась народными танцами. Английский она начала изучать только перед поступлением в школу. Украинский язык и культура остались важной частью ее жизни и во взрослом возрасте.

Віра Фарміґа виросла в українській родина
Вера Фармига. Скриншот из видео, YouTube

Ранее мы писали о том, что некоторых украинских актеров зрители в первую очередь вспоминают по конкретным персонажам, хотя за их плечами немало других работ. Именно одна роль часто становится переломной в карьере и приносит артистам широкую известность.

Также Новини.LIVE сообщали, что до того, как стать знакомым зрителям по украинским сериалам, Константин Октябрьский успел попробовать себя в нескольких совершенно разных профессиях. Он работал в магазине одежды, посещал модные показы в Европе и даже был ведущим тревел-шоу. Эти факты из жизни актера могут удивить тех, кто знает его только по ролям в кино.

кино Украина знаменитости Голливуд актеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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