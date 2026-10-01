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Главная Кино Джим Керри тайно женился: актер в третий раз пошел под венец

Джим Керри тайно женился: актер в третий раз пошел под венец

Ua ru
1 октября 2026 11:32
Джим Керри женился в третий раз: кто его избранница и что известно об этом браке
Джим Керри. Фото: скриншот из видео

Известный американский актер Джим Керри тайно женился на актрисе и художнице Мин А. Для 64-летней звезды фильмов "Маска" и "Брюс Всемогущий" это уже третий брак. Известно, что пара сыграла свадьбу в сентябре, но супруги пока не делали публичных заявлений о браке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на People.

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На ком женился Джим Керри

О романе Керри и Мин А стало известно несколько лет назад. В феврале 2022 года их заметили вместе во время прогулки по Лос-Анджелесу. Однако тогда они не спешили подтверждать свои отношения. Только в феврале этого года Керри впервые появился на публике с Мин А и официально назвал ее своей партнершей.

Джимм Керрі знову одружився
Мин А. Фото: скриншот из видео

Это произошло на французской кинопремии "Сезар". Актер вышел на сцену и признался ей в любви, назвав ее своей "спутницей".

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Теперь стало известно, что их отношения привели к браку. Однако точная дата свадьбы и подробности церемонии пока неизвестны.

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Добавим, что первой женой Джима Керри была Мелисса Вомер. У них родилась дочь Джейн. Второй брак актер заключил с Лорен Холли, своей партнершей по фильму "Тупой и еще тупее". Супруги прожили вместе около года, после чего развелись.

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После этого Керри встречался с Рене Зеллвегер и Дженни Маккарти. Также актер был в отношениях с Катрионой Уайт, которая в 2015 году покончила с собой.

Ранее мы писали о том, что в украинском кино и сериалах становится известно о все большем количестве молодых актеров, которым еще нет 30 лет. Некоторые из них уже получили главные роли в популярных проектах, а кто-то только начинает появляться в заметных работах на телевидении.

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Также Новини.LIVE сообщали, что украинские актеры часто становятся узнаваемыми после одной роли, которая надолго остается в памяти зрителей. Для Тараса Цимбалюка это Карпо в "Поймать Кайдаша", для Антонины Хижняк — Мотря, а для других актеров из этой подборки известными стали роли в сериалах "Крепостная", "Катерина", "Хозяйка" и украинских фильмах.

кино свадьба знаменитости актеры Джим Керри
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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