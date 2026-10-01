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Головна Кіно Джим Керрі таємно одружився: актор втретє пішов під вінець

Джим Керрі таємно одружився: актор втретє пішов під вінець

Ua ru
1 жовтня 2026 11:32
Джим Керрі одружився втретє: хто його обраниця і що відомо про шлюб
Джим Керрі. Фото: скриншот з відео

Відомий американський актор Джим Керрі таємно одружився з акторкою і художницею Мін А. Для 64-річної зірки "Маски" та "Брюса Всемогутнього" це вже третій шлюб. Відомо, що пара зіграла весілля у вересні, але подружжя поки не робило публічних заяв про одруження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на People.

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На кому одружився Джимм Керрі

Про роман Керрі та Мін А стало відомо кілька років тому. У лютому 2022 року їх помітили разом під час прогулянки Лос-Анджелесом. Однак тоді вони не поспішила підтверджувати свої стосунки. Лише у лютому цього року Керрі вперше вийшов на люди з Мін А і офіційно назвав її своєю партнеркою.

Джимм Керрі знову одружився
Мін А. Фото: скриншот з відео

Це сталося на французькій кінопремії "Сезар". Актор вийшов на сцену та освідчився їй у коханні, назвавши своєю "супутницею".

Тепер стало відомо, що їхні стосунки привели до шлюбу. Проте точна дата весілля та подробиці церемонії наразі невідомі.

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Додамо, що першою дружиною Джима Керрі була Мелісса Вомер. У них народилася донька Джейн. Другий шлюб актор уклав із Лорен Голлі, своєю партнеркою по фільму "Тупий і ще тупіший". Подружжя прожило разом близько року, після чого розлучилося.

Після цього Керрі зустрічався з Рене Зеллвегер та Дженні Маккарті. Також актор був у стосунках із Катріоною Вайт, яка у 2015 році померла внаслідок самогубства.

Раніше ми писали про те, що в українському кіно та серіалах стає відомо про все більше молодих акторів, яким ще немає 30 років. Дехто з них уже отримав головні ролі в популярних проєктах, а хтось лише починає з’являтися в помітних роботах на телебаченні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські актори часто стають упізнаваними після однієї ролі, яка надовго залишається в пам’яті глядачів. Для Тараса Цимбалюка це Карпо у "Спіймати Кайдаша", для Антоніни Хижняк — Мотря, а для інших акторів із цієї добірки відомими стали ролі у "Кріпосній", "Катерині", "Хазяйці" та українських фільмах.

фільм весілля знаменитості актори Джим Керрі
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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