Главный герой фильма "Памфир". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Украинское кино уже давно вышло за рамки привычных историй о прошлом и настоящем. На экранах появляются герои, которым легко сочувствовать, непростые семейные конфликты и сюжеты, после которых хочется еще немного посидеть в тишине. В этой статье представлены лучшие украинские фильмы последних лет, на которые стоит обратить внимание, если хочется открыть для себя наш кинематограф с другой стороны.

Новини.LIVE собрали четыре таких фильма.

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"Довбуш"

История легендарного Олексы Довбуша стала основой масштабной приключенческой драмы режиссера Олеся Санина. События фильма разворачиваются в Карпатах XVIII века, где местные жители страдают от произвола польской шляхты. На этом фоне формируется образ Довбуша — человека, который встает на защиту народа и бросает вызов тем, кто привык безнаказанно распоряжаться чужими судьбами. В картине есть масштабные боевые сцены, карпатские пейзажи и личные драмы.

"Довбуш" стоит посмотреть тем, кому нравятся исторические фильмы с приключенческим сюжетом, а не просто пересказом известных событий.

"Памфир"

Леонид, которого раньше знали под прозвищем Памфир, возвращается домой после нескольких лет заработка за границей. Он хочет оставить криминальное прошлое позади, честно работать и быть рядом с женой и сыном. Однако семейные планы разрушает неосторожный поступок подростка: из-за него сгорает местная церковь, а семья сталкивается с серьезными проблемами.

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Чтобы возместить ущерб, Леонид вынужден вновь обратиться к старым связям и вспомнить навыки, от которых пытался отказаться. События происходят на Буковине накануне Маланки, и этот традиционный обряд становится важной частью атмосферы фильма. Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук показывает мир, в котором семейные ценности постоянно сталкиваются с бедностью, коррупцией и криминальными законами.

"Люксембург, Люксембург"

Два брата-близнеца из Лубен получают новость, которая заставляет их вспомнить об отце. Тот давно покинул семью и теперь находится в Люксембурге. Каждый из братьев по-своему воспринимает эту новость, но в итоге оба отправляются в Европу, чтобы увидеть человека, с которым их связывает непростая семейная история.

В фильме Антонио Лукича главные роли исполнили участники группы «Курган & Agregat» Амил и Рамил Насировы. Их дуэт придает истории особый колорит: братья спорят, шутят, не всегда понимают друг друга, но за этими разговорами чувствуется давняя обида. Комедия постепенно раскрывает гораздо более серьезную тему — отношения детей с родителями, которые в свое время решили отсутствовать в их жизни.

"Мои мысли тихие"

Молодой звукорежиссер Вадим получает необычный заказ от канадского клиента. Ему нужно отправиться в Закарпатье и записать голоса местных животных для видеоигры. Среди задач — найти голос раховского крижня. За успешную работу мужчине обещают постоянный контракт и возможность переехать в Канаду. Для Вадима это шанс наконец-то изменить жизнь, поэтому он соглашается на поездку.

Однако путешествие оказывается не таким простым, как он себе представлял. Компанию звукорежиссеру составляет его мама, а совместное путешествие быстро превращается в череду забавных и порой неловких ситуаций. Герои по-разному смотрят на будущее, личное пространство и то, что значит быть взрослым.

Дебютная полнометражная работа Антонио Лукича вышла в 2019 году и была представлена на кинофестивале в Карловых Варах. Лента также побывала на многочисленных международных кинофестивалях. Ее сильная сторона — узнаваемые диалоги, закарпатский колорит и юмор, в котором легко узнать обычные семейные ссоры.

Ранее мы писали о трех украинских фильмах, которые тоже стоит посмотреть вечером. Они отличаются и настроением, и тематикой. Один перенесет зрителей в опасную миссию на оккупированной территории, другой — в львовское поместье конца XIX века, а третий расскажет о долгой и непростой жизни карпатского мудреца.

Также мы сообщали, что на Netflix появились новые украинские фильмы, среди которых есть и комедии, и драматические истории. Всего в подборке — три картины, которые уже доступны на платформе.