Фрагмент из фильма "На драйве". Фото: скриншот из видео, YouTube

Украинский фильм "На драйве" получил международное признание в Лос-Анджелесе. Фильм о молодежи прифронтового Харькова одержал победу на International Motor Film Awards 2026, которую часто называют "Оскаром автомобильного мира". Для украинского кино это еще одна возможность заявить о себе на международной арене.

Новини.LIVE расскажет, чем особенна эта награда.

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Украинский фильм "На драйве" победил на престижной кинопремии

Церемония награждения состоялась 14 ноября в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе. Украинская команда получила награду в номинации Best Drama Feature, что означает "Лучший полнометражный художественный фильм".

International Motor Film Awards ежегодно отмечает кинопроекты, в которых автомобильная тематика занимает важное место в сюжете или визуальной истории. Премия собирает работы из разных стран, а среди ее лауреатов в предыдущие годы были и известные голливудские проекты. В частности, награду получала лента "Миссия невыполнима: Фол-аут" с Томом Крузом.

Для фильма "На драйве" эта победа важна не только из-за престижа площадки. В центре истории — молодые харьковчане, которые стараются не отказываться от привычной жизни даже в условиях войны. Уличные гонки в картине становятся частью их мира, где есть место азарту, риску, дружбе и желанию чувствовать свободу.

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Харьков в фильме — не просто место событий, а город, где молодость не останавливается из-за обстоятельств. Герои хотят влюбляться, строить планы, спорить и искать свой путь. Война остается частью их реальности, но не становится единственной темой их жизни.

Продюсер картины Алена Тимошенко после победы подчеркнула, что для команды очень важно доносить украинские истории до международной аудитории. По ее словам, фильм рассказывает о поколении, которое продолжает жить, мечтать и любить, несмотря на войну.

Посмотреть "На драйве" украинские зрители могли на платформе "Киевстар ТВ", где состоялась эксклюзивная премьера. Телевизионный показ картины также состоялся летом на телеканале "1+1 Украина". Победа в Лос-Анджелесе добавила фильму еще одну важную страницу в его истории. Украинская картина получила признание на международной арене, где автомобильное кино представлено работами со всего мира.

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