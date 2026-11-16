Фрагмент з фільму "На драйві". Фото: скриншот з відео, YouTube

Українська стрічка "На драйві" отримала міжнародне визнання в Лос-Анджелесі. Фільм про молодь прифронтового Харкова здобув перемогу на International Motor Film Awards 2026, яку часто називають "Оскаром автомобільного світу". Для українського кіно це ще одна нагода заявити про себе на міжнародній арені.

Новини.LIVE розповість, чим особлива ця нагорода.

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Український фільм "На драйві" переміг на престижній кінопремії

Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі. Українська команда отримала відзнаку в номінації Best Drama Feature, що означає "Найкращий ігровий повнометражний фільм".

International Motor Film Awards щороку відзначає кінопроєкти, у яких автомобільна тематика посідає важливе місце в сюжеті або візуальній історії. Премія збирає роботи з різних країн, а серед її лауреатів у попередні роки були й відомі голлівудські проєкти. Зокрема, нагороду отримувала стрічка "Місія нездійсненна: Фолаут" із Томом Крузом.

Для фільму "На драйві" ця перемога важлива не лише через престиж майданчика. У центрі історії — молоді харків'яни, які намагаються не відмовлятися від звичного життя навіть в умовах війни. Вуличні перегони у стрічці стають частиною їхнього світу, де є місце азарту, ризику, дружбі та бажанню відчувати свободу.

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Харків у фільмі — не просто місце подій, а місто, де молодість не зупиняється через обставини. Герої хочуть закохуватися, будувати плани, сперечатися й шукати власний шлях. Війна залишається частиною їхньої реальності, але не стає єдиною темою їхнього життя.

Продюсерка стрічки Альона Тимошенко після перемоги наголосила, що для команди дуже важливо доносити українські історії до міжнародної аудиторії. За її словами, фільм розповідає про покоління, яке продовжує жити, мріяти й любити попри війну.

Подивитися "На драйві" українські глядачі могли на платформі Київстар ТБ, де відбулася ексклюзивна прем'єра. Телевізійний показ стрічки також пройшов влітку на телеканалі 1+1 Україна. Перемога в Лос-Анджелесі додала фільму ще одну важливу сторінку в його історії. Українська картина отримала визнання на міжнародному майданчику, де автомобільне кіно представлене роботами з усього світу.

Раніше ми писали про те, що часто детективний сюжет може розгортатися навколо злочину, психології підозрюваного або пошуку правди, яку хтось намагається приховати. Саме такі історії лягли в основу чотирьох фільмів, відзначених премією "Оскар".

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix випустив чимало фільмів, які стали помітними подіями у світі кіно, але лише деякі з них змогли підкорити ще й Американську кіноакадемію. Мова про три стрічки, які отримали "Оскар" у різних номінаціях і точно варті уваги не лише через свої нагороди.