Оскар-2026: перемоги, емоції та закулісся премії від Новини.LIVE

Володарі премії "Оскар" за фільм "Одна битва за іншою" Пол Томас Андерсон та Сара Мерфі. Фото: REUTERS/Carlos Barria

98-ма премія американської кіноакадемії "Оскар" відбулась. Американська епічна чорна кінокомедія з елементами трилера "Одна битва за іншою", де головну роль виконує зірка Леонардо Ді Капріо, перемогла в номінації найкращої стрічки. Це перша премія для режисера Пола Томаса Андерсона, якого до того номіновували на "Оскар" 14 разів. Свою першу статуетку за найкращу чоловічу роль отримав Майкл Б. Джордан.

Хоч Україна не була представлена на нагородженні цьогоріч, однаково про Україну говорили. Про це розповідає для Новини.LIVE Уляна Бойчук — єдина українська журналістка, яка отримала акредитацію та стежила за нагородженням премії "Оскар" із місця подій.

Читайте також:

Сара Мерфі та Пол Томас Андерсон. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Приготування до "Оскара"

Щонайменше місяць Голлівуд, район Лос-Анджелеса, готують до премії американської кіноакадемії "Оскар". Встановлюють червону доріжку на бульварі, який у звичайний час слугує місцем для проїзду авто та пішоходів. Однак у другу неділю березня місце біля Dolby Theater стає серцем Голлівуду. Тут на найбільшій і найочікуванішій премії року збираються всі зірки кіно, режисери, музиканти та журналісти. Dolby Theater — один із найбільших у місті, а, можливо, і в Сполучених Штатах, кінотеатрів — вміщає 3 332 людини. Він розташований на території торгового центру, тому тут, окрім дефіляди зірок Голлівуду, у звичайний день можна придбати всі необхідні для себе товари.

До приготувань премії входять також безпека і акредитація преси. Пресу акредитовують завчасно: для цього потрібно довести, що ви цікавитесь кіно, пишете про нього. Журналістів, охочих писати та розповідати про "Оскар" чимало, тому їх ділять у фото-кімнату, інтерв’ю-кімнату та на червону доріжку. Іноземним журналістам потрапити на червону доріжку не завжди вдається. До прикладу, журналіст ірландського публічного видання Гаррі розповів Новини.LIVE, що домагався цьогорічної акредитації щонайменше три роки. До того він приїздив на "Оскар" і був серед натовпу прихильників голлівудських зірок, і дуже зрадів, що отримав пропуск до інтерв’ю-кімнати, де пізніше ставив питання ірландській акторці Джессі Баклі, яка здобула статуетку "Оскар" за найкращу жіночу роль у стрічці "Гамнет" у виконанні матері Гамлета.

Джессі Баклі і Майкл Б. Джордан. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Після церемонії акторка зізналася, що день перемоги на "Оскарі" збігся з дуже особистим моментом у її житті — першим Днем матері, який у Британії святкують 15 березня. "Це якась неймовірна алхімія, що все сталося саме сьогодні. У моєї доньки цього тижня прорізався перший зуб. Я прокинулася з нею на грудях і подумала: який це подарунок — переживати материнство". Акторка також згадала свою маму, за якою сумує, і додала, що отримати таке визнання за роль, яка говорить про материнську любов і втрату, — це момент, який вона ніколи не забуде.

В інтервʼю-кімнаті, серед журналістів, є редактори, які роками пишуть про Голлівуд та можуть з першої секунди розповісти цікаві факти про того чи іншого номінанта. Серед журналістів працювала і я, Уляна Бойчук, яка стала єдиною українською журналісткою, яка була присутня на 98-й премії американської кіноакадемії "Оскар".

"Це був неймовірний досвід. Працювати на "Оскарі" — це виклик, який варто пройти. Емоції переповнюють, а атмосфера надихає", — кажу вам я. Пізніше, коли до інтервʼю-кімнати прийшов переможець у категорії за найкращу чоловічу роль — Майкл Б. Джордан, то надихнув працювати ще більше: "Мрійте масштабно, працюйте чесно і будьте добрими. Енергія, яку ви віддаєте у світ, повертається до вас".

Майкл Б. Джордан з "Оскаром". Фото: REUTERS/Danny Moloshok

Безпека під час "Оскара" у Голлівуді

У четвер всім журналістам провели інструктаж: що робити, де, коли та куди йти. Однак, все можна так само успішно забути, бо в неділю, в день премії, все зміниться: всі входи та виходи на територію, де буде відбуватись нагорода, перетворяться на лабіринт, пройти який стане чималим випробуванням. До прикладу, щоб потрапити у приміщення із сусідньої вулиці треба подолати кілька кварталів, на що знадобиться щонайменше година, якщо не більше. Це пов'язано з тим, що прилеглі до Dolby Theater вулиці перекривають для проїзду, а деякі частини вулиць — і для пішоходів.

До речі, поки ходила, від багатьох охоронців почула слова підтримки Україні. "Слава Україні", тощо мені говорили, коли помічали мій блакитно-жовтий пін прапора на піджаку...



Крім того, посилення заходів безпеки на 98-й премії "Оскар" частково пов’язане з тим, що журналісти за кілька днів до події повідомили, посилаючись на інформацію від джерел у ФБР, про небезпеку атаки іранських дронів на території Каліфорнії. І, попри те, що ця інформація була спростована багатьма джерелами, заходи безпеки були посиленими. Фото та відео прилеглих територій заборонені, а на журналістів за порушення правил чекає бан від кіноакадемії на 10 років.

Церемонія і нагородження

Церемонію, як і торік, вів ведучий Конан О’Браєн. Він також сатирично зазначив, що можливо він остання людина, яка вестиме "Оскар", через розвиток штучного інтелекту.

Знаково, що цьогорічний дизайн сцени премії "Оскар", представлений ексклюзивно у співпраці з Vanity Fair, оформили у вигляді спокійного садового внутрішнього дворика, з великою кількістю зелені, інтегрованої в простір. Це своєрідна данина головній темі цього року — "людському дотику", а також спроба створити атмосферу затишку і спокою у світі, сповненому хаосу. Щороку художниці-постановниці Місті Баклі і Алана Біллінгслі переосмислюють сцену в кінотеатрі Dolby у Голлівуді. Інколи вона виглядає розкішно і масштабно, інколи відсилає до золотої епохи Голлівуду. Втім, настільки "зеленою", як цього року, сцена ще не була.

Сцена на церемонії "Оскара". Фото: REUTERS/Майк Блейк

Тема про те, що "Оскар" переїжджає на YouTube із телебачення, була наскрізною у стендапі ведучого. Часто О’Браєн відсилався на це, а під час шоу були смішні рекламні вставки, як це відбувається під час перегляду відео на YouTube.

Розпочалась церемонія із відтворення сцени з фільму "Зброя" та пародії на його акторку другого плану Емі Медіган, яка здобула "Оскар" у цій категорії. Це її перший "Оскар", друга номінація за кар’єру. Під час своєї промови, Емі Медіган також багато жартувала, як і героїня, яку акторка грає у фільмі. Пізніше, але також на початку шоу, ведучий звернувся до Майкла Б. Джордана. Сказав, що він неймовірно грає роль і нам неможливо не насолодитись цим сповна. І коли на екрані з’явився Б. Джордан, він був "розмножений" щонайменше на шість частин. Чому? Бо актор "виграв" "Оскар" за головну чоловічу роль у фільмі "Грішники", де грає двійнят. Пізніше, в інтервʼю-кімнаті, куди актор прийшов вже зі статуеткою, він пояснив, що для створення двох різних персонажів писав щоденники від їхніх імен — починаючи з найпершого спогаду, який міг уявити, і аж до моменту початку подій у сценарії. "Я намагався зрозуміти, звідки вони походять і що їх сформувало. Багато думав про дитячі травми персонажів, щоб чітко розділити їхні характери". За словами Джордана, один із героїв більш тихий і стриманий, тоді як інший — більш говіркий і схильний до проблем. Водночас їх пов’язує багаторічна історія стосунків. "Уявіть партнерство довжиною у понад 30 років. Скільки разів люди сперечаються, з’ясовують, хто правий, а хто ні. Усе це накопичується — і створює нюанси між персонажами".

Акторський склад і знімальна група фільму "Грішники" на "Оскарі". Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Леонардо Ді Капріо, який був номінований у тій же категорії, що і Майкл Б. Джордан, теж був присутній на церемонії. Ведучий шоу, поміж іншого, згадав всі найпопулярніші меми, які виникли від ролей Ді Капріо, і під час церемонії створив новий мем. Цікаво, що всі, кого хоч якось згадував ведучий під час свого стендапу на шоу, пізніше отримували нагороду.

Леонардо Ді Капріо у новому мемі "Коли ти не погоджувався на це". Фото: скриншот

Червона доріжка: хто прийшов та які традиції

На червоній доріжці цьогорічного "Оскара", до прикладу, Педро Паскаль з’явився у новому образі, без вус, і журналісти нарікали, що тяжко було впізнати актора. А Демі Мур привертала увагу елегантною сукнею, пізніше акторка оголошувала переможця у категорії "Операторська майстерність". Цікаво, що перемогу здобула для команди "Грішників" Отем Дюран Аркапоу, яка стала наразі єдиною чорношкірою жінкою з "Оскаром" у цій категорії.

Педро Паскаль. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Традиційно багато акторів приходять на церемонію разом із матерями — це одна з найзворушливіших деталей "Оскара". Номінант на найкращу чоловічу роль другого плану Джейкоб Елорді цього року з’явився на доріжці разом із мамою — вони ніжно обіймалися, чим одразу привернули увагу голлівудських журналістів і фотографів. Леонардо Ді Капріо, який зазвичай приходить на червону доріжку одним із останніх і часто теж разом із матір'ю, цього разу порушив традицію — актор з’явився у супроводі своєї дівчини-моделі двадцятисемирічної італійки Вітторії Черетті.

Ніколь Кідман, спілкуючись із пресою на червоній доріжці, наголосила на міжнародному характері цьогорічної премії. За її словами, "Оскар" сьогодні об’єднує різні країни, культури та мови, адже кожен фільм — це окремий світ. Вона підкреслила, що ця церемонія є святом креативності, оптимізму та акторського мистецтва.

Найкращий міжнародний фільм

Вперше "Оскар" до Норвегії привезе фільм "Сентиментальна цінність". Під час спілкування з журналістами у прес-кімнаті після церемонії творці фільму поділилися особистими роздумами про сучасний світ. Наголосили, що сьогодні людство має доступ до безпрецедентної кількості інформації — і водночас щодня бачить страждання. "Ми живемо у час, коли дізнаємося більше, ніж будь-коли про злочини проти дітей і про війни, які тривають. І я особисто це відчуваю — у мене двоє маленьких дітей. Багато з нас плачуть — щотижня, щодня — відчуваючи безсилля". У відповідях журналістам пролунали згадки про дітей, які страждають у різних частинах світу, зокрема в Україні, Палестині та Судані. Автори підкреслили, що відповідальність за це лежить на дорослих і на суспільстві загалом.

Згадка про Україну

Переможець премії за найкращу чоловічу роль другого плану Шон Пенн у фільмі "Грішники" не зʼявився на нагородження. Його "Оскара" передали ведучому, який оголошував переможця. Сам Шон Пенн в той час був на півдорозі до України. Вже наступного дня після премії актор зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, низкою українських зірок та політиків. На пероні київського вокзалу Шон Пенн декламував "Червону руту", а представники української залізниці подарували йому імпровізацію статуетки "Оскара", виготовлену з пошкодженого росіянами вагона. І хоч Україна не була представлена на "Оскарі" фільмами чи акторами, про нас говорили в інший спосіб, а вчинок Шона Пенна став чи не найобговорюванішим за все нагородження. У пресі так точно.

Шон Пенн поруч із Горбуновими. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Російська мова зі сцени нагородження

У 2026 році документальний фільм "Пан Ніхто проти Путіна" отримав "Оскар". Хоч серед тих, хто створював фільм, заявлені Данія, Чехія і Німеччина, фактично це — російське кіно. Зняв його Павло Таланкін, вчитель російської школи з міста Карабаш Челябінської області. Весь фільм пронизаний російською пропагандою від "хароших руських", про те, що війна, яку Росія розпочала в Україні — це війна лише Путіна, а росіяни — лише жертви режиму. Фільм і його творці ліплять із Павла Таланкіна так званого "бунтівника" проти Кремля, хоча всі його подвиги, показані в фільмі, це радше пародія на героїзм, аніж щось суттєве. І журналісти в інтервʼю-кімнаті дуже захоплювались такою "пародією на подвиг" Таланкіна. Сам же вчитель вийшов на сцену "Оскара" і говорив російською мовою, якою дають накази пускати ракети на цивільних в Україні. Він пробурчав щось про "закінчіть всі війни у світі", без конкретики, про які саме війни йде мова. І коли для американців "Оскар" — головна подія року, на яку чекають всі зірки і до якої готуються рік, то для Таланкіна сенс цієї події полягав в іншому: він пародіював "Оскар" і своєю поведінкою показував зневагу до премії, то лягаючи на червону доріжку, то викрикуючи фрази під час спілкування із журналістами у інтервʼю-кімнаті з виразом обличчя людини, яка обдурила всіх.

Мстислав Чернов на презентації фільму "2000 метрів до Андріївки". Фото: Анастасія Телікова / Сергій Сівяков

Тим часом фільм, який справді показує війну, документує російські злочини, демонструє героїзм українських військових не пройшов до короткого списку номінації. Йдеться про фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Стрічка про те, як українські захисники здійснювали контрнаступ у 2023 році та звільняли селище Андріївка поблизу Бахмута. Режисер Чернов, зі своїм колегою Олександром Бабенком вирушили на передову разом із солдатами, щоб зафільмувати, що там відбувається насправді.

Мстислав Чернов. Фото: Sundance institute

У фільмі, окрім режисерської роботи, використані також кадри з нагрудних камер солдатів, зокрема, ті, де військові самі себе фільмують. Важливою частиною знімального процесу було провести достатньо часу з бійцями, поспілкуватись із ними та налагодити контакт.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася