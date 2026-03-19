Оскар 2026: как это было

Обладатели премии "Оскар" за фильм "Одна битва за другой" Пол Томас Андерсон и Сара Мерфи. Фото: REUTERS/Carlos Barria

98-я премия американской киноакадемии "Оскар" состоялась. Американская эпическая черная кинокомедия с элементами триллера "Одна битва за другой", где главную роль исполняет звезда Леонардо Ди Каприо, победила в номинации лучшей ленты. Это первая премия для режиссера Пола Томаса Андерсона, которого до того номинировали на "Оскар" 14 раз. Свою первую статуэтку за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан.

Хотя Украина не была представлена на награждении в этом году, все равно об Украине говорили. Об этом рассказывает для Новини.LIVE Ульяна Бойчук — единственная украинская журналистка, которая получила аккредитацию и следила за награждением премии "Оскар" с места событий.

Читайте также:

Сара Мерфи и Пол Томас Андерсон. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Приготовления к "Оскару"

По меньшей мере месяц Голливуд, район Лос-Анджелеса, готовят к премии американской киноакадемии "Оскар". Устанавливают красную дорожку на бульваре, который в обычное время служит местом для проезда авто и пешеходов. Однако во второе воскресенье марта место возле Dolby Theater становится сердцем Голливуда. Здесь на самой большой и самой ожидаемой премии года собираются все звезды кино, режиссеры, музыканты и журналисты. Dolby Theater — один из крупнейших в городе, а, возможно, и в Соединенных Штатах, кинотеатров — вмещает 3 332 человека. Он расположен на территории торгового центра, поэтому здесь, кроме дефиляды звезд Голливуда, в обычный день можно приобрести все необходимые для себя товары.

В приготовления премии входят также безопасность и аккредитация прессы. Прессу аккредитовывают заранее: для этого нужно доказать, что вы интересуетесь кино, пишете о нем. Журналистов, желающих писать и рассказывать об "Оскаре" немало, поэтому их делят в фото-комнату, интервью-комнату и на красную дорожку. Иностранным журналистам попасть на красную дорожку не всегда удается. К примеру, журналист ирландского публичного издания Гарри рассказал Новини.LIVE, что добивался нынешней аккредитации минимум три года. До этого он приезжал на "Оскар" и был среди толпы поклонников голливудских звезд, и очень обрадовался, что получил пропуск в интервью-комнату, где позже задавал вопросы ирландской актрисе Джесси Бакли, которая получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Гамнет" в исполнении матери Гамлета.

Джесси Бакли и Майкл Б. Джордан. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

После церемонии актриса призналась, что день победы на "Оскаре" совпал с очень личным моментом в ее жизни — первым Днем матери, который в Британии празднуют 15 марта. "Это какая-то невероятная алхимия, что все произошло именно сегодня. У моей дочери на этой неделе прорезался первый зуб. Я проснулась с ней на груди и подумала: какой это подарок — переживать материнство". Актриса также вспомнила свою маму, по которой скучает, и добавила, что получить такое признание за роль, которая говорит о материнской любви и потере, — это момент, который она никогда не забудет.

В интервью-комнате, среди журналистов, есть редакторы, которые годами пишут о Голливуде и могут с первой секунды рассказать интересные факты о том или ином номинанте. Среди журналистов работала и я, Ульяна Бойчук, которая стала единственной украинской журналисткой, которая присутствовала на 98-й премии американской киноакадемии "Оскар".

"Это был невероятный опыт. Работать на "Оскаре" — это вызов, который стоит пройти. Эмоции переполняют, а атмосфера вдохновляет", — говорю вам я. Позже, когда в интервью-комнату пришел победитель в категории за лучшую мужскую роль — Майкл Б. Джордан, то вдохновил работать еще больше: "Мечтайте масштабно, работайте честно и будьте добрыми. Энергия, которую вы отдаете в мир, возвращается к вам".

Майкл Б. Джордан с "Оскаром". Фото: REUTERS/Danny Moloshok

Безопасность во время "Оскара" в Голливуде

В четверг всем журналистам провели инструктаж: что делать, где, когда и куда идти. Однако, все можно так же успешно забыть, потому что в воскресенье, в день премии, все изменится: все входы и выходы на территорию, где будет происходить награда, превратятся в лабиринт, пройти который станет немалым испытанием. К примеру, чтобы попасть в помещение с соседней улицы надо преодолеть несколько кварталов, на что понадобится минимум час, если не больше. Это связано с тем, что прилегающие к Dolby Theater улицы перекрывают для проезда, а некоторые части улиц — и для пешеходов.

Кстати, пока ходила, от многих охранников услышала слова поддержки Украине. "Слава Украине", и т.д. мне говорили, когда замечали мой голубовато-желтый пин флага на пиджаке...



Кроме того, усиление мер безопасности на 98-й премии "Оскар" частично связано с тем, что журналисты за несколько дней до события сообщили, ссылаясь на информацию от источников в ФБР, об опасности атаки иранских дронов на территории Калифорнии. И, несмотря на то, что эта информация была опровергнута многими источниками, меры безопасности были усилены. Фото и видео прилегающих территорий запрещены, а журналистов за нарушение правил ждет бан от киноакадемии на 10 лет.

Церемония и награждение

Церемонию, как и в прошлом году, вел ведущий Конан О'Брайен. Он также сатирически отметил, что возможно он последний человек, который будет вести "Оскар", из-за развития искусственного интеллекта.

Знаково, что нынешний дизайн сцены премии "Оскар", представленный эксклюзивно в сотрудничестве с Vanity Fair, оформили в виде спокойного садового внутреннего дворика, с большим количеством зелени, интегрированной в пространство. Это своеобразная дань главной теме этого года — "человеческому прикосновению", а также попытка создать атмосферу уюта и спокойствия в мире, полном хаоса. Каждый год художницы-постановщицы Мисти Бакли и Алана Биллингсли переосмысливают сцену в кинотеатре Dolby в Голливуде. Иногда она выглядит роскошно и масштабно, иногда отсылает к золотой эпохе Голливуда. Впрочем, настолько "зеленой", как в этом году, сцена еще не была.

Сцена на церемонии "Оскара". Фото: REUTERS/Майк Блейк

Тема о том, что "Оскар" переезжает на YouTube с телевидения, была сквозной в стендапе ведущего. Часто О'Брайен отсылался на это, а во время шоу были смешные рекламные вставки, как это происходит при просмотре видео на YouTube.

Началась церемония с воспроизведения сцены из фильма "Оружие" и пародии на его актрису второго плана Эми Мэдиган, которая получила "Оскар" в этой категории. Это ее первый "Оскар", вторая номинация за карьеру. Во время своей речи, Эми Мэдиган также много шутила, как и героиня, которую актриса играет в фильме. Позже, но также в начале шоу, ведущий обратился к Майклу Б. Джордану. Сказал, что он невероятно играет роль и нам невозможно не насладиться этим сполна. И когда на экране появился Б. Джордан, он был "размножен" минимум на шесть частей. Почему? Потому что актер "выиграл" "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Грешники", где играет двойняшек. Позже, в интервью-комнате, куда актер пришел уже со статуэткой, он объяснил, что для создания двух разных персонажей писал дневники от их имен — начиная с самого первого воспоминания, которое мог представить, и вплоть до момента начала событий в сценарии. "Я пытался понять, откуда они происходят и что их сформировало. Много думал о детских травмах персонажей, чтобы четко разделить их характеры". По словам Джордана, один из героев более тихий и сдержанный, тогда как другой — более разговорчивый и склонный к проблемам. В то же время их связывает многолетняя история отношений. "Представьте партнерство длиной в более чем 30 лет. Сколько раз люди спорят, выясняют, кто прав, а кто нет. Все это накапливается — и создает нюансы между персонажами".

Актерский состав и съемочная группа фильма "Грешники" на "Оскаре". Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Леонардо Ди Каприо, который был номинирован в той же категории, что и Майкл Б. Джордан, тоже присутствовал на церемонии. Ведущий шоу, среди прочего, вспомнил все самые популярные мемы, которые возникли от ролей Ди Каприо, и во время церемонии создал новый мем. Интересно, что все, кого хоть как-то упоминал ведущий во время своего стендапа на шоу, позже получали награду.

Леонардо Ди Каприо в новом меме "Когда ты не соглашался на это". Фото: скриншот

Красная дорожка: кто пришел и какие традиции

На красной дорожке нынешнего "Оскара", к примеру, Педро Паскаль появился в новом образе, без усов, и журналисты сетовали, что тяжело было узнать актера. А Деми Мур привлекала внимание элегантным платьем, позже актриса объявляла победителя в категории "Операторское мастерство". Интересно, что победу одержала для команды "Грешников" Отем Дюран Аркапоу, которая стала пока единственной чернокожей женщиной с "Оскаром" в этой категории.

Педро Паскаль. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Традиционно многие актеры приходят на церемонию вместе с матерями — это одна из самых трогательных деталей "Оскара". Номинант на лучшую мужскую роль второго плана Джейкоб Элорди в этом году появился на дорожке вместе с мамой — они нежно обнимались, чем сразу привлекли внимание голливудских журналистов и фотографов. Леонардо Ди Каприо, который обычно приходит на красную дорожку одним из последних и часто тоже вместе с матерью, на этот раз нарушил традицию — актер появился в сопровождении своей девушки-модели двадцатисемилетней итальянки Виттории Черетти.

Николь Кидман, общаясь с прессой на красной дорожке, отметила международный характер нынешней премии. По ее словам, "Оскар" сегодня объединяет разные страны, культуры и языки, ведь каждый фильм — это отдельный мир. Она подчеркнула, что эта церемония является праздником креативности, оптимизма и актерского искусства.

Лучший международный фильм

Впервые "Оскар" в Норвегию привезет фильм "Сентиментальная ценность". Во время общения с журналистами в пресс-комнате после церемонии создатели фильма поделились личными размышлениями о современном мире. Отметили, что сегодня человечество имеет доступ к беспрецедентному количеству информации — и в то же время ежедневно видит страдания. "Мы живем во время, когда узнаем больше, чем когда-либо о преступлениях против детей и о войнах, которые продолжаются. И я лично это чувствую — у меня двое маленьких детей. Многие из нас плачут — еженедельно, ежедневно — чувствуя бессилие". В ответах журналистам прозвучали упоминания о детях, которые страдают в разных частях мира, в частности в Украине, Палестине и Судане. Авторы подчеркнули, что ответственность за это лежит на взрослых и на обществе в целом.

Упоминание об Украине

Победитель премии за лучшую мужскую роль второго плана Шон Пенн в фильме "Грешники" не явился на награждение. Его "Оскар" передали ведущему, который объявлял победителя. Сам Шон Пенн в то время был на полпути в Украину. Уже на следующий день после премии актер встретился с президентом Владимиром Зеленским, рядом украинских звезд и политиков. На перроне киевского вокзала Шон Пенн декламировал "Червону руту", а представители украинской железной дороги подарили ему импровизацию статуэтки "Оскара", изготовленную из поврежденного россиянами вагона. И хотя Украина не была представлена на "Оскаре" фильмами или актерами, о нас говорили по-другому, а поступок Шона Пенна стал едва ли не самым обсуждаемым за все награждение. В прессе так точно.

Шон Пенн рядом с Горбуновыми. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Русская речь со сцены награждения

В 2026 году документальный фильм "Господин Никто против Путина" получил "Оскар". Хотя среди тех, кто создавал фильм, заявлены Дания, Чехия и Германия, фактически это — российское кино. Снял его Павел Таланкин, учитель российской школы из города Карабаш Челябинской области. Весь фильм пронизан российской пропагандой от "хороших русских", о том, что война, которую Россия начала в Украине — это война только Путина, а россияне — лишь жертвы режима. Фильм и его создатели лепят из Павла Таланкина так называемого "бунтовщика" против Кремля, хотя все его подвиги, показанные в фильме, это скорее пародия на героизм, чем что-то существенное. И журналисты в интервью-комнате очень восхищались такой "пародией на подвиг" Таланкина. Сам же учитель вышел на сцену "Оскара" и говорил на русском языке, на котором дают приказы пускать ракеты на гражданских в Украине. Он пробормотал что-то про "закончите все войны в мире", без конкретики, о каких именно войнах идет речь. И если для американцев "Оскар" — главное событие года, которого ждут все звезды и к которому готовятся год, то для Таланкина смысл этого события заключался в другом: он пародировал "Оскар" и своим поведением показывал пренебрежение к премии, то ложась на красную дорожку, то выкрикивая фразы во время общения с журналистами в интервью-комнате с выражением лица человека, который обманул всех.

Мстислав Чернов на презентации фильма "2000 метров до Андреевки". Фото: Анастасия Теликова / Сергей Сивяков

Между тем фильм, который действительно показывает войну, документирует российские преступления, демонстрирует героизм украинских военных, не прошел в короткий список номинации. Речь идет о фильме украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Лента о том, как украинские защитники осуществляли контрнаступление в 2023 году и освобождали поселок Андреевка вблизи Бахмута. Режиссер Чернов, со своим коллегой Александром Бабенко отправились на передовую вместе с солдатами, чтобы снять, что там происходит на самом деле.

Мстислав Чернов. Фото: Sundance institute

В фильме, кроме режиссерской работы, использованы также кадры с нагрудных камер солдат, в частности, те, где военные сами себя снимают. Важной частью съемочного процесса было провести достаточно времени с бойцами, пообщаться с ними и наладить контакт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась