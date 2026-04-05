Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Швидкість і розбомблений Харків: фільм "На драйві" запремʼєрили у столиці

Швидкість і розбомблений Харків: фільм "На драйві" запремʼєрили у столиці

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 06:09
Премʼєра фільму "На драйві". Фото: пресреліз

Перший український фільм про перегони "На драйві" презентували у Києві. Це історія про харківську молодь, яка шукає пригоди. Їх манить швидкість дорогих автівок, бажання заробити перші гроші та випробувати свою сексуальність.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на премʼєрі і готова розповісти вам всі деталі.

"На драйві" — історія про молодь, яка нічого не боїться

Екшн "На драйві" — це оповідь про харківську компанію друзів. Вони лише закінчили школу і випадково знаходять круті покинуті авто в зачиненому через війну торговому центрі. Та вирішують влаштувати підпільні перегони. В основу сценарію лягла — українська реальність.

"Мені розповіли історію, що в Харкові молодь купує старі машини. Це було у першу зиму вторгнення, коли тачки коштували дешево і люди покидали місто. Продавали їх за копійки. Молодь купувала і дрефтіла на порожніх парковках поблизу ТРЦ. Я подумав, що це класна ідея за яку можна зачепитись", — розповів режисер стрічки Артем Литвиненко.

На драйві
Команда фільму "На драйві". Фото: пресреліз

Перегонів не буває без швидкості, а молодості без кохання

Події розгортається навколо криптоставок, драйву та любовного трикутника. Депресивний Ден та жартівник Арта відчувають тягу до вільної в усіх розуміннях цього слова – Аліси, яка кидаю виклик на трасі та в стосунках.

Читайте також:

"Ден з неблагополучної сімʼї. Йому важко трішки в соціумі. У нього немає мами, у нього проблеми з батьком і перегони для нього стають новим подихом", — розповідає про свого героя актор Іван Довженко.

На драйві, Іван Довженко
Іван Довженко зіграв Дена у фільмі "На драйві". Фото: пресреліз

"Моя героїня — Аліса. Їй 18 років. Вона молода дівчина, дуже експресивна, дуже цікава. З одного боку дуже різка, вперта, цілеспрямована. Вона хоче все контролювати. Вона хоче бути першою. Вона в цих перегонах бере участь, бо для неї дуже важливо бути завжди першою. Водночас це теж людина, яка здатна відчувати дуже багато почуттів. Бути вразливою у цьому житті", — так відчула свою роль акторка Іоланта Богдюн. 

На драйві, Іоланта Богдюн
Іоланта Богдюн зіграла Алісу у фільмі "На драйві". Фото: пресреліз

 "Арта — молодий у першу чергу. Що є основою для всього. Він проходить великий шлях і стає дорослим. Це історія про дорослішання", — описує свого персонажа актор Едуард Поляков.

На драйві, Едуард Поляков
Едуард Поляков зіграв Арту в фільмі "На драйві". Фото: пресреліз

Фільм знімали під вибухами та ракетними обстрілами

Зйомки відбувались у Києві та Харкові. Емоційні контрасти відчуваються практично у кожному кадрі. Натхненна молодь танцює випускний вальс на тлі розбомбленої школи. Це викликає сироти на шкірі та водночас переконує: попри російські КАБи життя продовжується тут і зараз.

"Найскладнішим було наважитись на цей проєкт. Тому що в умовах війни з таким бюджетом, важкими постановочими сценами, з великою кількістю акторів і великою кількістю знімальних днів. Ми знімали протягом трьох місяців, у нас були понад 10 днів знімальних у Харкові і це потребувало підвищеної уваги до правил безпеки. Там часто бувають вибухи ще до того, як вмикають тривогу", — розповідає продюсерка Альона Тимошенко.

Альона Тимошенко, На драйві
Продюсерка Альона Тимошенко. Фото: скриншот

Кошторис перегонів на великих екранах — тримають під замком

Перегони — це дорого, втім бюджет поки залишають у секреті. Всі автівки для зйомок купили, а трюки виконували каскадери з 15-річним досвідом. Акторський каст — нові обличчя, які не грають "стан", а на власній шкірі знають, що таке проживати молодість в Україні під час війни.

"Це кіно про молодь. Захотілося нових облич. Захотілося нової енергії. Це прям супер покоління. У нас дуже багато майбутніх зірок. У них немає досвіду, але є енергія, є бажання і це те чого не вистачає нашому поколінню — свобода внутрішня. Вони вільні, не такі, як ми", — додає режисер Артем Литвиненко.

Артем Литвиненко, На драйві
Режисер Артем Литвиненко. Фото: скриншот

Команда вважає, що українці мають побачити стрічку, щоб стати більш уважнішим до свого життя. Відчувати щастя навіть у короткі моменти та цінувати їх, а не відкладати все на потім. 

Побачити фільму "На драйві" на великих екранам можна буде 9 квітня.

Харків фільм перегони
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації