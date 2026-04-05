Швидкість і розбомблений Харків: фільм "На драйві" запремʼєрили у столиці

Премʼєра фільму "На драйві". Фото: пресреліз

Перший український фільм про перегони "На драйві" презентували у Києві. Це історія про харківську молодь, яка шукає пригоди. Їх манить швидкість дорогих автівок, бажання заробити перші гроші та випробувати свою сексуальність.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на премʼєрі і готова розповісти вам всі деталі.

"На драйві" — історія про молодь, яка нічого не боїться

Екшн "На драйві" — це оповідь про харківську компанію друзів. Вони лише закінчили школу і випадково знаходять круті покинуті авто в зачиненому через війну торговому центрі. Та вирішують влаштувати підпільні перегони. В основу сценарію лягла — українська реальність.

"Мені розповіли історію, що в Харкові молодь купує старі машини. Це було у першу зиму вторгнення, коли тачки коштували дешево і люди покидали місто. Продавали їх за копійки. Молодь купувала і дрефтіла на порожніх парковках поблизу ТРЦ. Я подумав, що це класна ідея за яку можна зачепитись", — розповів режисер стрічки Артем Литвиненко.

Команда фільму "На драйві". Фото: пресреліз

Перегонів не буває без швидкості, а молодості без кохання

Події розгортається навколо криптоставок, драйву та любовного трикутника. Депресивний Ден та жартівник Арта відчувають тягу до вільної в усіх розуміннях цього слова – Аліси, яка кидаю виклик на трасі та в стосунках.

"Ден з неблагополучної сімʼї. Йому важко трішки в соціумі. У нього немає мами, у нього проблеми з батьком і перегони для нього стають новим подихом", — розповідає про свого героя актор Іван Довженко.

Іван Довженко зіграв Дена у фільмі "На драйві". Фото: пресреліз

"Моя героїня — Аліса. Їй 18 років. Вона молода дівчина, дуже експресивна, дуже цікава. З одного боку дуже різка, вперта, цілеспрямована. Вона хоче все контролювати. Вона хоче бути першою. Вона в цих перегонах бере участь, бо для неї дуже важливо бути завжди першою. Водночас це теж людина, яка здатна відчувати дуже багато почуттів. Бути вразливою у цьому житті", — так відчула свою роль акторка Іоланта Богдюн.

Іоланта Богдюн зіграла Алісу у фільмі "На драйві". Фото: пресреліз

"Арта — молодий у першу чергу. Що є основою для всього. Він проходить великий шлях і стає дорослим. Це історія про дорослішання", — описує свого персонажа актор Едуард Поляков.

Едуард Поляков зіграв Арту в фільмі "На драйві". Фото: пресреліз

Фільм знімали під вибухами та ракетними обстрілами

Зйомки відбувались у Києві та Харкові. Емоційні контрасти відчуваються практично у кожному кадрі. Натхненна молодь танцює випускний вальс на тлі розбомбленої школи. Це викликає сироти на шкірі та водночас переконує: попри російські КАБи життя продовжується тут і зараз.

"Найскладнішим було наважитись на цей проєкт. Тому що в умовах війни з таким бюджетом, важкими постановочими сценами, з великою кількістю акторів і великою кількістю знімальних днів. Ми знімали протягом трьох місяців, у нас були понад 10 днів знімальних у Харкові і це потребувало підвищеної уваги до правил безпеки. Там часто бувають вибухи ще до того, як вмикають тривогу", — розповідає продюсерка Альона Тимошенко.

Продюсерка Альона Тимошенко. Фото: скриншот

Кошторис перегонів на великих екранах — тримають під замком

Перегони — це дорого, втім бюджет поки залишають у секреті. Всі автівки для зйомок купили, а трюки виконували каскадери з 15-річним досвідом. Акторський каст — нові обличчя, які не грають "стан", а на власній шкірі знають, що таке проживати молодість в Україні під час війни.

"Це кіно про молодь. Захотілося нових облич. Захотілося нової енергії. Це прям супер покоління. У нас дуже багато майбутніх зірок. У них немає досвіду, але є енергія, є бажання і це те чого не вистачає нашому поколінню — свобода внутрішня. Вони вільні, не такі, як ми", — додає режисер Артем Литвиненко.

Режисер Артем Литвиненко. Фото: скриншот

Команда вважає, що українці мають побачити стрічку, щоб стати більш уважнішим до свого життя. Відчувати щастя навіть у короткі моменти та цінувати їх, а не відкладати все на потім.

Побачити фільму "На драйві" на великих екранам можна буде 9 квітня.

Нагадаємо, ми розповідали, чому вам варто побачити новий трилер "Гаррі Голе". Це історія про детектива, який прагне упіймати серійного вбивцю, який тероризує Осло.

Також ми зібрали для вас підбірку стрічок про геніальних математиків. Серед них історія про шахіста "Ігри чемпіонів", яка змусить переосмислити реальність.