Главная Кино Скорость и разбомбленный Харьков: фильм "На драйві" презентовали в столице

Скорость и разбомбленный Харьков: фильм "На драйві" презентовали в столице

Дата публикации 5 апреля 2026 06:09
Скорость и разбомбленный Харьков: фильм "На драйве" запремьерили в столице
Премьера фильма "На драйві". Фото: пресс-релиз

Первый украинский фильм о гонках "На драйві" презентовали в Киеве. Это история о харьковской молодежи, которая ищет приключения. Их манит скорость дорогих автомобилей, желание заработать первые деньги и испытать свою сексуальность.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала на премьере и готова рассказать вам все детали.

"На драйві" — история о молодежи, которая ничего не боится

Экшн "На драйві" — это рассказ о харьковской компании друзей. Они только закончили школу и случайно находят крутые заброшенные авто в закрытом из-за войны торговом центре. И решают устроить подпольные гонки. В основу сценария легла — украинская реальность.

"Мне рассказали историю, что в Харькове молодежь покупает старые машины. Это было в первую зиму вторжения, когда тачки стоили дешево и люди покидали город. Продавали их за копейки. Молодежь покупала и дрефтила на пустых парковках возле ТРЦ. Я подумал, что это классная идея за которую можно зацепиться", — рассказал режиссер картины Артем Литвиненко.

На драйві
Команда фильма "На драйві". Фото: пресс-релиз

Гонки не бывают без скорости, а молодость — без любви

События разворачивается вокруг криптоставок, драйва и любовного треугольника. Депрессивный Дэн и шутник Арта чувствуют тягу к свободной во всех смыслах этого слова — Алисе, которая бросает вызов на трассе и в отношениях.

"Дэн из неблагополучной семьи. Ему трудно немножко в социуме. У него нет мамы, у него проблемы с отцом и гонки для него становятся новым дыханием", — рассказывает о своем герое актер Иван Довженко.

На драйві, Іван Довженко
Иван Довженко сыграл Дэна в фильме "На драйві". Фото: пресс-релиз

"Моя героиня — Алиса. Ей 18 лет. Она молодая девушка, очень экспрессивная, очень интересная. С одной стороны очень резкая, упрямая, целеустремленная. Она хочет все контролировать. Она хочет быть первой. Она в этой гонке участвует, потому что для нее очень важно быть всегда первой. В то же время это тож человек, который способен испытывать очень много чувств. Быть уязвимым в этой жизни", — так почувствовала свою роль актриса Иоланта Богдюн.

На драйві, Іоланта Богдюн
Иоланта Богдюн сыграла Алису в фильме "На драйві". Фото: пресс-релиз

"Арта — молодой в первую очередь. Что является основой для всего. Он проходит большой путь и становится взрослым. Это история о взрослении", — описывает путь своего персонажа актер Эдуард Поляков.

На драйві, Едуард Поляков
Эдуард Поляков сыграл Арту в фильме "На драйві". Фото: пресс-релиз

Фильм снимали под взрывами и ракетными обстрелами

Съемки проходили в Киеве и Харькове. Эмоциональные контрасты ощущаются практически в каждом кадре. Вдохновленная молодежь танцует выпускной вальс на фоне разбомбленной школы. Это вызывает сироты на коже и одновременно убеждает: несмотря на российские КАБы жизнь продолжается здесь и сейчас.

"Самым сложным было решиться на этот проект. Потому что в условиях войны с таким бюджетом, тяжелыми постановочными сценами, с большим количеством актеров и большим количеством съемочных дней. Мы снимали в течение трех месяцев, у нас были более 10 съемочных дней в Харькове и это требовало повышенного внимания к правилам безопасности. Там часто бывают взрывы еще до того, как включают тревогу", — рассказывает продюсер Алена Тимошенко.

Альона Тимошенко, На драйві
Продюсер Алена Тимошенко. Фото: скриншот

Смету гонок на больших экранах — держат под замком

Гонки — это дорого, впрочем бюджет пока оставляют в секрете. Все машины для съемок купили, а трюки выполняли каскадеры с 15-летним опытом. Актерский каст — новые лица, которые не играют "стан", а на собственной шкуре знают, что такое проживать молодость в Украине во время войны.

"Это кино о молодежи. Захотелось новых лиц. Захотелось новой энергии. Это прям супер поколение. У нас очень много будущих звезд. У них нет опыта, но есть энергия, есть желание и это то, чего не хватает нашему поколению — свобода внутренняя. Они свободны, не такие, как мы", — добавляет режиссер Артем Литвиненко.

Артем Литвиненко, На драйві
Режиссер Артем Литвиненко. Фото: скриншот

Команда считает, что украинцы должны увидеть картину, чтобы стать более внимательным к своей жизни. Чувствовать счастье даже в короткие моменты и ценить их, а не откладывать все на потом.

Увидеть фильм "На драйві" на больших экранам можно будет 9 апреля.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
