Головний герой фільму "Памфір". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Українське кіно давно вийшло за межі звичних історій про минуле й сьогодення. На екранах з'являються герої, яким легко співчувати, непрості сімейні конфлікти і сюжети, після яких хочеться ще трохи посидіти в тиші. В цьому матеріали представлені кращі українські фільми останніх років, на які варто звернути увагу, якщо хочеться відкрити для себе наш кінематограф з іншого боку.

Новини.LIVE зібрали чотири таких фільми.

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"Довбуш"

Історія легендарного опришка Олекси Довбуша стала основою масштабної пригодницької драми режисера Олеся Саніна. Події фільму розгортаються в Карпатах XVIII століття, де місцеві мешканці потерпають від свавілля польської шляхти. На цьому тлі формується образ Довбуша — чоловіка, який стає на захист людей і кидає виклик тим, хто звик безкарно розпоряджатися чужими долями. У стрічці є масштабні бойові сцени, карпатські краєвиди та особисті драми.

"Довбуш" варто подивитися тим, кому подобаються історичні фільми з пригодницьким сюжетом, а не лише переказом відомих подій.

"Памфір"

Леонід, якого раніше знали під прізвиськом Памфір, повертається додому після кількох років заробітків за кордоном. Він хоче залишити кримінальне минуле позаду, чесно працювати й бути поруч із дружиною та сином. Проте сімейні плани руйнує необережний вчинок підлітка: через нього згорає місцева церква, а родина опиняється перед серйозними проблемами.

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Щоб відшкодувати збитки, Леонід змушений знову звернутися до старих зв'язків і згадати навички, від яких намагався відмовитися. Події відбуваються на Буковині напередодні Маланки, і цей традиційний обряд стає важливою частиною атмосфери фільму. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук показує світ, у якому сімейні цінності постійно стикаються з бідністю, корупцією та кримінальними правилами.

"Люксембург, Люксембург"

Два брати-близнюки з Лубен отримують новину, яка змушує їх згадати про батька. Той давно залишив родину й тепер перебуває в Люксембурзі. Кожен із братів по-своєму сприймає цю звістку, але зрештою обидва вирушають до Європи, щоб побачити людину, з якою їх пов'язує непроста сімейна історія.

У фільмі Антоніо Лукіча головні ролі виконали учасники гурту "Курган & Agregat" Аміл і Раміл Насірови. Їхній дует додає історії особливого характеру: брати сперечаються, жартують, не завжди розуміють одне одного, але за цими розмовами відчувається давня образа. Комедія поступово відкриває значно серйознішу тему — стосунки дітей із батьками, які свого часу вирішили бути відсутніми в їхньому житті.

"Мої думки тихі"

Молодий звукорежисер Вадим отримує незвичайне замовлення від канадського клієнта. Йому потрібно вирушити на Закарпаття й записати голоси місцевих тварин для відеогри. Серед завдань — знайти голос рахівського крижня. За успішну роботу чоловікові обіцяють постійний контракт і можливість переїхати до Канади. Для Вадима це шанс нарешті змінити життя, тому він погоджується на поїздку.

Проте подорож виявляється не такою простою, як він уявляв. Компанію звукорежисеру складає його мама, а спільна дорога швидко перетворюється на низку кумедних і часом незручних ситуацій. Герої по-різному дивляться на майбутнє, особистий простір і те, що означає бути дорослим.

Дебютна повнометражна робота Антоніо Лукіча вийшла у 2019 році й була представлена на кінофестивалі в Карлових Варах. Стрічка також побувала на численних міжнародних кінофестивалях. Її сильна сторона — впізнавані діалоги, закарпатський колорит і гумор, у якому легко впізнати звичайні сімейні суперечки.

Раніше ми писали про три українські фільми, які теж варто подивитися ввечері. Вони відрізняються і настроєм, і темами. Один перенесе глядачів у небезпечну місію на окупованій території, інший — у львівський маєток кінця XIX століття, а третій розповість про довге й непросте життя карпатського мудреця.

Також ми повідомляли, що на Netflix з’явилися нові українські фільми, серед яких є і комедії, і драматичні історії. Всього у добірці — три стрічки, що вже доступні на платформі.