Сериалы, которых зрители ждали очень долго: главные премьеры октября 2026 года

Фрагмент из сериала "Тьма". Фото: скриншот из видео

В октябре зрителей ждет сразу несколько необычных премьер сериалов. Среди них — новая "Кэрри" по роману Стивена Кинга и "Тьма", которая продолжит историю одного из самых известных серийных убийц скандинавских детективов. Также в подборке представлены и совершенно другие сюжеты, которые могут заинтересовать.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Кэрри"

Премьера — 9 октября

Новая версия истории Стивена Кинга расскажет о Кэрри — одинокой девушке, которая годами терпит издевательства одноклассников и живет под строгим контролем матери. Женщина воспитывает дочь в атмосфере страха и религиозного фанатизма, поэтому дома Кэрри тоже не находит покоя. В какой-то момент у девушки проявляется сверхъестественная сила. Ее способности оказываются связанными с гневом и отчаянием, которые Кэрри долго скрывала. Очередное унижение становится для нее последней каплей, после чего история принимает трагическое и кровавое развитие.

"Из глубины"

Премьера — 8 октября

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События сериала разворачиваются в отдаленном городке на Ньюфаундленде. Обычная жизнь местных жителей меняется после появления загадочного существа, которое выходит из морских глубин.

Главный герой — местный рыбак Келвин Пенни. Он понимает, что существо представляет опасность не только для его семьи, но и для всего городка. Но больше всего его беспокоит то, что эта история напоминает о давней трагедии — смерти его отца, обстоятельства которой Келвин до сих пор не может оставить в прошлом.

"Тьма"

Премьера — 30 октября

Все начинается с неожиданной находки: жертву известного серийного убийцы Юрека Вальтера находят живой. Детектив Йона Линн берется за поиски последнего пропавшего человека, стараясь не терять времени. Его протеже Сага Бауэр тем временем работает под прикрытием. Ее задача — узнать правду непосредственно от самого Вальтера.

"Самозванка"

Премьера — 20 октября

Сонни — открытый и добрый подросток, который живет вместе с мамой Эллен. У парня есть друзья, но самым близким человеком для него остается мать. Однажды Сонни попадает в автомобильную аварию. После этого он просыпается в больнице и замечает что-то странное: парень убежден, что женщина рядом с ним — не его настоящая мама.

Сонни хочет понять, что случилось с Эллен и кто на самом деле оказался рядом с ним. Для этого он обращается к частному детективу Шарли Сайале. Она соглашается помочь парню и использует в своей работе нестандартные методы.

Ранее мы писали о том, что "Убийства в одном здании" сочетают расследование загадочных смертей с юмором, а их герои совсем не похожи на профессиональных детективов. Подобный баланс присутствует в "Покерфейс", где героиня разоблачает ложь, и еще в трех сериалах, в которых криминальные истории разбавлены иронией и комедийными ситуациями.

Также Новини.LIVE сообщали, что в начале октября украинский топ Netflix возглавил "К востоку от Эдема", а "Джентльмены" остались среди самых популярных сериалов после выхода второго сезона. В пятерку также вошли детектив, мелодрама и спортивная история, которые сейчас смотрят украинские пользователи платформы.