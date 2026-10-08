Серіали, на які глядачі чекали дуже довго: головні прем’єри жовтня 2026 року

Фрагмент з серіалу "Пітьма". Фото: скриншот з відео

У жовтні на глядачів очікує одразу кілька незвичних серіальних прем’єр. Серед них — нова "Керрі" за романом Стівена Кінга та "Пітьма", яка продовжить історію одного з найвідоміших серійних убивць скандинавських детективів. Також в добірці присутні й зовсім інші сюжети, які можуть зацікавити.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Керрі"

Прем’єра — 9 жовтня

Нова версія історії Стівена Кінга розповість про Керрі — самотню дівчину, яка роками терпить цькування однокласників і живе під суворим контролем матері. Жінка виховує доньку в атмосфері страху та релігійного фанатизму, тому вдома Керрі теж не знаходить спокою. У якийсь момент у дівчини проявляється надприродна сила. Її здібності стають пов’язані з гнівом і відчаєм, які Керрі довго приховувала. Чергове приниження стає для неї останньою краплею, після чого історія набуває трагічного й кривавого розвитку.

"З глибини"

Прем’єра — 8 жовтня

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Події серіалу розгортаються у віддаленому містечку на Ньюфаундленді. Звичайне життя місцевих жителів змінюється після появи загадкової істоти, яка виходить із морських глибин.

Головний герой — місцевий рибалка Келвін Пенні. Він розуміє, що істота становить небезпеку не лише для його родини, а й для всього містечка. Та найбільше його непокоїть те, що ця історія нагадує про давню трагедію — смерть його батька, обставини якої Келвін досі не може залишити в минулому.

"Пітьма"

Прем’єра — 30 жовтня

Все починається з несподіваної знахідки: жертву відомого серійного вбивці Юрека Вальтера знаходять живою. Детектив Йона Лінн береться за пошуки останньої зниклої людини, намагаючись не втратити час. Його протеже Сага Бауер тим часом працює під прикриттям. Її завдання — дізнатися правду безпосередньо від самого Вальтера.

"Самозванка"

Прем’єра — 20 жовтня

Сонні — відкритий і добрий підліток, який живе разом із мамою Еллен. У хлопця є друзі, але найближчою людиною для нього залишається мати. Одного дня Сонні потрапляє в автомобільну аварію. Після неї він прокидається в лікарні й помічає щось дивне: хлопець переконаний, що жінка поруч із ним — не його справжня мама.

Сонні хоче зрозуміти, що сталося з Еллен і хто насправді опинився поруч із ним. Для цього він звертається до приватної детективки Шарли Сайали. Вона погоджується допомогти хлопцю та використовує у своїй роботі нестандартні методи.

Раніше ми писали про те, що "Убивства в одній будівлі" поєднують розслідування загадкових смертей із гумором, а їхні герої зовсім не схожі на професійних детективів. Схожий баланс є у "Покерфейс", де героїня викриває брехню, та ще трьох серіалах, у яких кримінальні історії розбавлені іронією й комедійними ситуаціями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на початку жовтня український топ Netflix очолив "На схід від Едему", а "Джентльмени" залишилися серед найпопулярніших серіалів після виходу другого сезону. До п’ятірки також увійшли детектив, мелодрама та спортивна історія, які зараз дивляться українські користувачі платформи.