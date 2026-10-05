Детективні серіали з гумором: 5 варіантів на кшталт "Убивства в одній будівлі"

Головні герої серіалу "Убивства в одній будівлі". Фото: скриншот з відео

Детективи давно входять до улюблених жанрів глядачів. А коли до загадкового злочину додають трохи гумору та іронії, дивитися таку історію ще цікавіше. Один із найвідоміших прикладів — "Убивства в одній будівлі", які вже кілька років залишаються серед популярних серіалів.

Якщо вам подобається такий формат, Новини.LIVE готовий розповісти про ще кілька історій, де розслідування вдало поєднується з нотками гумору.

Реклама

"Убивства в одній будівлі"

У розкішному будинку на Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку стається загадкова смерть. Поліція вважає, що чоловік наклав на себе руки, але троє сусідів із цим не погоджуються. Чарльз-Гейден Севідж, Олівер Патнем та Мейбл Мора захоплюються кримінальними подкастами й вирішують самі розібратися в тому, що сталося. Вони об'єднуються та починають власне розслідування.

"Покерфейс"

Чарлі Кейл колись професійно грала в покер, а тепер працює офіціанткою в казино. Вона не поліцейська і не займається розслідуваннями професійно. Проте Чарлі має незвичайну здатність — вона відчуває, коли людина говорить їй правду, а коли бреше. Через цю особливість жінка свого часу потрапила до чорного списку в покерних колах і тепер намагається триматися подалі від проблем. Вона працює в казино, яким керує Стерлінг Фрост-молодший, і намагається не зв'язуватися з підозрілими людьми навколо нього.

Але уникнути неприємностей Чарлі не вдається. Її здатність помічати брехню та швидко орієнтуватися в складних ситуаціях знову втягує її в чужі проблеми.

Читайте також:

"Людвіг"

Творець головоломок Людвіг живе усамітнено і майже не виходить зі свого будинку. Та одного дня йому доводиться змінити звичний спосіб життя. Чоловік дізнається, що безслідно зник його брат-близнюк Джеймс Тейлор, який працював старшим інспектором Кембриджської поліції. За роки служби він встиг нажити ворогів, тому його зникнення викликає чимало запитань. Дружина Джеймса просить Людвіга допомогти знайти чоловіка.

"Високий потенціал"

Морган Гіллорі самостійно виховує дитину та працює нічною прибиральницею в поліції Лос-Анджелеса. Вона не має стосунку до роботи детективів, але здатна помічати дрібниці, які інші можуть пропустити.

Одного разу під час роботи Морган знаходить важливу підказку у складній кримінальній справі. Жінка втручається в розслідування, через що її навіть заарештовують. Проте її версія виявляється настільки точною, що детективи звертають увагу на її здібності. Після цього Морган отримує пропозицію працювати з поліцією як консультант.

"Дедлок"

У невеликому прибережному містечку на острові Тасманія напередодні свята на пляжі знаходять тіло чоловіка. Загиблим виявляється місцевий футболіст. Що з ним сталося, ніхто не знає. За справу беруться дві детективки — Дулсі та Едді. Вони зовсім по-різному дивляться на роботу і розслідування, тому спільна справа швидко стає для них непростим випробуванням.

Раніше ми писали про те, що повоєнний Лондон став тлом для нового британського детективу "Книгар". Героєм цієї історії став продавець старих книг, який опиняється втягнутим у розслідування складних справ і допомагає поліції шукати відповіді там, де їх не помічають інші.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому Шерлока Холмса, Бетмена і графа Дракулу, які з’явилися в різні епохи, досі можна впізнати за одним лише іменем. Їхні образи пережили десятки екранізацій, отримували нові версії та змінювалися разом із часом, але не зникли з масової культури.