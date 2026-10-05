Детективные сериалы с юмором: 5 вариантов в стиле "Убийства в одном здании"

Главные герои сериала "Убийства в одном здании". Фото: скриншот из видео

Детективы уже давно входят в число любимых жанров зрителей. А когда к загадочному преступлению добавляют немного юмора и иронии, смотреть такую историю становится еще интереснее. Один из самых известных примеров — "Убийства в одном здании", которые уже несколько лет остаются в числе популярных сериалов.

Если вам нравится такой формат, Новини.LIVE готовы рассказать еще о нескольких историях, где расследование удачно сочетается с нотками юмора.

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"Убийства в одном здании"

В роскошном доме на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке происходит загадочная смерть. Полиция считает, что мужчина покончил с собой, но трое соседей с этим не согласны. Чарльз-Гейден Сэвидж, Оливер Патнем и Мэйбл Мора увлекаются криминальными подкастами и решают сами разобраться в том, что произошло. Они объединяются и начинают собственное расследование.

"Покер-фейс"

Чарли Кейл когда-то профессионально играла в покер, а теперь работает официанткой в казино. Она не полицейская и не занимается расследованиями профессионально. Однако у Чарли есть необычная способность — она чувствует, когда человек говорит ей правду, а когда лжет. Из-за этой особенности женщина в свое время попала в черный список в покерных кругах и теперь старается держаться подальше от проблем. Она работает в казино, которым руководит Стерлинг Фрост-младший, и старается не связываться с подозрительными людьми из его окружения.

Но избежать неприятностей Чарли не удается. Ее способность замечать ложь и быстро ориентироваться в сложных ситуациях вновь втягивает ее в чужие проблемы.

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"Людвиг"

Создатель головоломок Людвиг живет в уединении и почти не выходит из своего дома. Но однажды ему приходится изменить привычный образ жизни. Мужчина узнает, что бесследно исчез его брат-близнец Джеймс Тейлор, который работал старшим инспектором Кембриджской полиции. За годы службы он успел нажить врагов, поэтому его исчезновение вызывает немало вопросов. Жена Джеймса просит Людвига помочь найти мужа.

"Высокий потенциал"

Морган Хиллори самостоятельно воспитывает ребенка и работает ночной уборщицей в полиции Лос-Анджелеса. Она не имеет отношения к работе детективов, но способна замечать мелочи, которые другие могут упустить.

Однажды во время работы Морган находит важную зацепку в сложном уголовном деле. Женщина вмешивается в расследование, из-за чего ее даже арестовывают. Однако ее версия оказывается настолько точной, что детективы обращают внимание на ее способности. После этого Морган получает предложение работать с полицией в качестве консультанта.

"Дедлок"

В небольшом прибрежном городке на острове Тасмания накануне праздника на пляже находят тело мужчины. Погибшим оказывается местный футболист. Что с ним произошло, никто не знает. За дело берутся две детективы — Дулси и Эдди. Они совершенно по-разному смотрят на работу и расследование, поэтому совместное дело быстро становится для них непростым испытанием.

Ранее мы писали о том, что послевоенный Лондон стал фоном для нового британского детектива "Книготорговец". Героем этой истории стал продавец старых книг, который оказывается втянутым в расследование сложных дел и помогает полиции искать ответы там, где их не замечают другие.

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