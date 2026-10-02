"Грешница", "Людвиг" и "Медленные лошади": 3 сериала с детективным сюжетом

Фрагмент из сериала "Медленные лошади". Фото: скриншот из видео

Детективная история не всегда строится вокруг убийства, списка подозреваемых и бесконечных допросов. Иногда главная загадка кроется в прошлом героя, исчезновении близкого человека или опасном деле, к которому приходится присоединиться случайно. Именно так разворачиваются события в "Грешнице", "Людвиге" и "Медленных лошадях". В каждом из этих сериалов героям приходится докопаться до правды, но путь к ней каждый раз совершенно иной.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих историях подробнее.

Реклама

"Грешница"

Кора Танетти — 29-летняя женщина, которая живет с мужем и маленьким сыном в тихом американском городке. На первый взгляд ее жизнь ничем не отличается от жизни других молодых мам. У семьи есть собственное дело, а ссоры между супругами не выходят за рамки обычных семейных проблем. Но Кору постоянно преследует прошлое. Воспоминания о детстве в строгой религиозной семье время от времени возвращаются и сильно влияют на ее поведение.

Однажды женщина теряет контроль над собой и прямо на пляже нападает с ножом на незнакомого мужчину. Он получает смертельные ранения. Кора не отрицает своей вины и готова понести наказание. Но детектив Гарри Эмброуз не спешит ставить точку в этом деле. Он пытается понять, что на самом деле произошло с женщиной в тот момент и почему она совершила то, чего сама не может объяснить.

"Людвиг"

Главный герой сериала привык жить вдали от людей. Он создает головоломки и почти не выходит из своего уединения. Все меняется после известия об исчезновении его брата-близнеца Джеймса. Джеймс работал старшим инспектором Кембриджской полиции. За годы службы он успел нажить врагов, поэтому его исчезновение вызывает немало вопросов. Жена полицейского не знает, где искать мужа, и обращается за помощью к его брату. Теперь отшельнику приходится оставить привычную жизнь и попытаться разобраться в том, что произошло.

Читайте также:

"Медленные лошади"

Ривер Картрайт мечтает о карьере в британской разведке, но одна неудачная учебная операция перечеркивает его планы. После провала молодого агента переводят в Слау-Гаус — отдел, куда попадают сотрудники МИ-5, по разным причинам утратившие доверие руководства. Здесь Ривер знакомится с коллегами, которые тоже оказались на обочине службы. Руководит ими Джексон Лэмб — резкий, саркастичный и далеко не самый приятный начальник. Вместо сложных операций его подчиненные в основном занимаются бумажной работой и другой скучной рутиной.

Но долго так продолжаться не может. Ривер неожиданно получает шанс принять участие в настоящей операции. То, что сначала кажется возможностью вернуть себе доверие, быстро превращается в опасное задание, от которого зависит не только его карьера.

Ранее мы писали о том, что "Декстер" и "Менталист" — сериалы, к которым до сих пор возвращаются, даже когда давно вышли новые криминальные истории. На IMDb есть еще несколько детективных сериалов с рейтингом выше 8 баллов, которые заслуживают места в этом списке.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Семь", "Остров проклятых" и "Невидимый гость" — те детективы, после которых финал заставляет по-новому взглянуть на всю историю. Они держат интригу не только благодаря преступлению, но и благодаря деталям, которые можно упустить при первом просмотре.