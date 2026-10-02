"Грішниця", "Людвіг" і "Повільні коні": 3 серіали з детективною історією

Фрагмент з серіалу "Повільні коні". Фото: скриншот з відео

Детективна історія не завжди будується навколо вбивства, списку підозрюваних і нескінченних допитів. Іноді головна загадка ховається в минулому героя, зникненні близької людини або небезпечній справі, до якої доводиться долучитися випадково. Саме так розгортаються події у "Грішниці", "Людвігу" та "Повільних конях". У кожному з цих серіалів героям доводиться докопуватися до правди, але шлях до неї щоразу зовсім інший.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці історії детальніше.

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"Грішниця"

Кора Танетті — 29-річна жінка, яка живе з чоловіком і маленьким сином у спокійному американському містечку. На перший погляд її життя нічим не відрізняється від життя інших молодих мам. У родини є власна справа, а сварки між подружжям не виходять за межі звичайних сімейних проблем. Та Кору постійно переслідує минуле. Спогади про дитинство в суворій релігійній родині час від часу повертаються і сильно впливають на її поведінку.

Одного дня жінка втрачає контроль над собою та просто на пляжі нападає з ножем на незнайомого чоловіка. Він отримує смертельні поранення. Кора не заперечує своєї провини й готова понести покарання. Але детектив Гаррі Емброуз не поспішає ставити крапку в цій справі. Він намагається зрозуміти, що насправді сталося з жінкою в той момент і чому вона вчинила те, чого сама не може пояснити.

"Людвіг"

Головний герой серіалу звик жити подалі від людей. Він створює головоломки та майже не виходить зі свого усамітнення. Все змінюється після новини про зникнення його брата-близнюка Джеймса. Джеймс працював старшим інспектором Кембриджської поліції. За роки служби він встиг нажити ворогів, тому його зникнення викликає чимало запитань. Дружина поліцейського не знає, де шукати чоловіка, і звертається по допомогу до його брата. Тепер відлюднику доводиться залишити звичне життя та спробувати розібратися в тому, що сталося.

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"Повільні коні"

Рівер Картрайт мріє про кар'єру в британській розвідці, але одна невдала навчальна операція перекреслює його плани. Після провалу молодого агента переводять до Слау-Гауса — відділу, куди потрапляють співробітники МІ-5, які з різних причин втратили довіру керівництва. Тут Рівер знайомиться з колегами, які теж опинилися на узбіччі служби. Керує ними Джексон Лемб — різкий, саркастичний і далеко не найзручніший начальник. Замість складних операцій його підлеглі здебільшого займаються паперами та іншою нудною роботою.

Але довго так тривати не може. Рівер несподівано отримує шанс долучитися до справжньої операції. Те, що спочатку здається можливістю повернути собі довіру, швидко перетворюється на небезпечне завдання, від якого залежить не лише його кар'єра.

Раніше ми писали про те, що "Декстер" і "Менталіст" — серіали, до яких досі повертаються, навіть коли давно вийшли нові кримінальні історії. На IMDb є ще кілька детективних серіалів із оцінкою понад 8 балів, які заслуговують місця в цьому списку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Сім", "Острів проклятих" і "Невидимий гість" — ті детективи, після яких фінал змушує по-новому подивитися на всю історію. Вони тримають інтригу не лише завдяки злочину, а й через деталі, які можна пропустити під час першого перегляду.