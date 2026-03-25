Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Скруджи записал саундтрек к криминальной драме "Скамер"

Скруджи записал саундтрек к криминальной драме "Скамер"

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 10:05
Скруджи записал саундтрек к криминальной драме "Скамер"
Скруджи. Кадр из видео

Иногда именно музыка говорит о фильме больше, чем трейлер. В случае с лентой "Скамер" это чувствуется буквально с первых секунд — трек "Алло" не просто звучит в кадре, он будто живет вместе с героями.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Скамер"

Криминальная драма режиссера Дмитрия Ефремова погружает в мир телефонного мошенничества — тот самый, где деньги приходят быстро, но еще быстрее могут исчезнуть. В центре истории представлены два брата, которые заходят в эту игру не до конца понимая, насколько она затягивает. Они это воспринимают как легкий способ заработать.

И "Алло" от Скруджи — это не просто саундтрек "для фона". Это настроение, ритм и даже характер этой истории. Музыка звучит так, будто это мысли самих героев.

Сам фильм держится не только на теме, но и на сильном актерском составе. В кадре появится Богдан Буше, Ольга Сумская, Макс Ткачев, Алексей Горбунов, Екатерина Лозовицкая. И, кстати, сам режиссер также присоединился к актерской игре.

Премьера "Скамера" уже 26 марта. И кажется, это тот случай, когда стоит идти в кино не только из-за сюжета, но и за ощущениями. Потому что после просмотра, скорее всего, останется не только история, но и этот навязчивый ритм в голове.

Ранее мы писали о том, какие сериалы в стиле "Поймать Кайдаша" можно еще посмотреть. Эти украинские ленты могли остаться без внимания, но очень похожи по атмосфере.

Также мы сообщали, какую новую украинскую комедию стоит ожидать в кино в этом году. Речь о семейной комедии "Родственники".

кино украинские фильмы криминальная драма саундтрек к фильму
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации