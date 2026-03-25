Скруджи записал саундтрек к криминальной драме "Скамер"

Скруджи. Кадр из видео

Иногда именно музыка говорит о фильме больше, чем трейлер. В случае с лентой "Скамер" это чувствуется буквально с первых секунд — трек "Алло" не просто звучит в кадре, он будто живет вместе с героями.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Скамер"

Криминальная драма режиссера Дмитрия Ефремова погружает в мир телефонного мошенничества — тот самый, где деньги приходят быстро, но еще быстрее могут исчезнуть. В центре истории представлены два брата, которые заходят в эту игру не до конца понимая, насколько она затягивает. Они это воспринимают как легкий способ заработать.

И "Алло" от Скруджи — это не просто саундтрек "для фона". Это настроение, ритм и даже характер этой истории. Музыка звучит так, будто это мысли самих героев.

Сам фильм держится не только на теме, но и на сильном актерском составе. В кадре появится Богдан Буше, Ольга Сумская, Макс Ткачев, Алексей Горбунов, Екатерина Лозовицкая. И, кстати, сам режиссер также присоединился к актерской игре.

Премьера "Скамера" уже 26 марта. И кажется, это тот случай, когда стоит идти в кино не только из-за сюжета, но и за ощущениями. Потому что после просмотра, скорее всего, останется не только история, но и этот навязчивый ритм в голове.

Ранее мы писали о том, какие сериалы в стиле "Поймать Кайдаша" можно еще посмотреть. Эти украинские ленты могли остаться без внимания, но очень похожи по атмосфере.

Также мы сообщали, какую новую украинскую комедию стоит ожидать в кино в этом году. Речь о семейной комедии "Родственники".