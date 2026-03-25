Скруджи записав саундтрек до кримінальної драми "Скамер"

Скруджи записав саундтрек до кримінальної драми "Скамер"

Дата публікації: 25 березня 2026 10:05
Скруджи записав саундтрек до кримінальної драми "Скамер"
Скруджи. Кадр з відео

Іноді саме музика говорить про фільм більше, ніж трейлер. У випадку зі стрічкою "Скамер" це відчувається буквально з перших секунд — трек "Алло" не просто звучить у кадрі, він ніби живе разом із героями.

Про це розповідає Новини.LIVE.

Кримінальна драма режисера Дмитра Єфремова занурює у світ телефонного шахрайства — той самий, де гроші приходять швидко, але ще швидше можуть зникнути. У центрі історії представлені два брати, які заходять у цю гру не до кінця розуміючи, наскільки вона затягує. Вони це сприймають як легкий спосіб заробити. 

І "Алло" від Скруджи — це не просто саундтрек "для фону". Це настрій, ритм і навіть характер цієї історії.  Музика звучить так, ніби це думки самих героїв. 

Сам фільм тримається не лише на темі, а й на сильному акторському складі. У кадрі зʼявиться Богдан Буше, Ольга Сумська, Макс Ткачов, Олексій Горбунов, Катерина Лозовицька. І, до речі, сам режисер також долучився до акторської гри.

Прем’єра "Скамера" вже 26 березня. І здається, це той випадок, коли варто йти в кіно не лише за сюжетом, а й за відчуттями. Бо після перегляду, швидше за все, залишиться не тільки історія, а й цей нав’язливий ритм у голові.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
