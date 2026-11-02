"Гримм" — не просто история о монстрах: в чем заключается гениальность сериала

Фрагмент из сериала "Гримм". Фото: скриншот из видео

Иногда сериалы не получают того внимания, которого заслуживают. "Гримм" — один из таких примеров. На первый взгляд, это история о детективе, расследующем необычные преступления. Но с каждым сезоном в сюжете появляется все больше загадок, а сказки братьев Гримм приобретают совершенно иной, мрачный смысл. Отдельные истории постепенно переплетаются, и за обычными на первый взгляд делами скрывается тайна.

Новини.LIVE расскажет, о чем сериал "Гримм" и чем он запомнился зрителям.

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Сюжет сериала "Гримм"

Главный герой сериала — детектив Ник Буркхардт, который работает в отделе по расследованию убийств и привык иметь дело с преступлениями. Все меняется, когда он начинает замечать странные вещи: знакомый человек вдруг принимает облик ведьмы, а обычный прохожий превращается в опасного тролля. Сначала Ник не понимает, что происходит, но впоследствии его единственный живой родственник объясняет причину необычных явлений.

Оказывается, Ник принадлежит к роду Гримм — охотникам, которые на протяжении поколений следят за сверхъестественными существами и не позволяют им бесконтрольно распространяться в мире людей. С тех пор обычная работа детектива сочетается с охотой на существ, о существовании которых большинство людей даже не догадывается.

По настроению "Гримм" напоминает "Сверхъестественное", "Север, Техас" и "Баффи — истребительница вампиров". Это не столько психологический триллер, сколько фэнтезийная полицейская драма, где расследование преступлений переплетается с мистикой.

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Что зрители пишут о "Гримме"

Впечатления от сериала у зрителей разнятся, но многие из них отмечают, что он становится интереснее по мере развития сюжета. Один из зрителей признался, что первый сезон показался ему несколько затянутым, ведь проект еще искал свой собственный стиль. Однако впоследствии сюжет увлек его настолько, что после завершения сериала он даже захотел увидеть продолжение в виде спин-оффа.

Другой зритель назвал "Гримм" замечательным сериалом для тех, кому нравится формат, в котором герои сталкиваются с новым существом или загадкой в каждом эпизоде. По его мнению, проекту удалось сохранить интерес к истории вплоть до последних сезонов. Особенно он отметил финал, который произвел на него сильное впечатление. В то же время зритель пожалел, что создатели не расширили сверхъестественный мир сериала, а остановились на уже знакомых сюжетных линиях.

Впрочем, не все остались довольны развитием событий. Еще одни зрители рассказали, что с удовольствием смотрели первые сезоны, но впоследствии истории начали повторяться. По их мнению, предпоследний сезон уже утратил часть своей привлекательности, а финальный показался надуманным. Поэтому завершение сериала они восприняли скорее как правильное решение, чем как потерю любимой истории.

Ранее мы писали о детективе, который может раскрыть преступление по одной детали, заметить ложь в невинной фразе и переиграть подозреваемого, даже не доставая оружия. Патрик Джейн из сериала "Менталист" не похож на типичного детектива: бывший медиум, ставший консультантом Калифорнийского бюро расследований, полагается не столько на улики и правила, сколько на наблюдательность, психологию и умение читать людей.

Также Новини.LIVE сообщали, как владелец букинистического магазина стал помощником полиции. Именно этот герой оказывается в центре британского детектива "Книготорговец". События сериала разворачиваются в Лондоне 1946 года, где за фасадом мирной жизни скрываются преступления, а страсть к старым книгам неожиданно становится частью расследований.