"Грімм" — не просто історія про монстрів: у чому геніальність серіалу

Фрагмент з серіалу "Грімм". Фото: скриншот з відео

Часом серіали не отримують тієї уваги, на яку заслуговують. "Грімм" — один із таких прикладів. На перший погляд, це історія про детектива, який розслідує незвичайні злочини. Та з кожним сезоном у сюжеті з’являється більше загадок, а казки братів Грімм набувають зовсім іншого, похмурого змісту. Окремі історії поступово переплітаються, і за звичайними на перший погляд справами ховається таємниця.

Новини.LIVE розповість, про що серіал "Грімм" і чим він запам’ятався глядачам.

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Сюжет серіалу "Грімм"

Головний герой серіалу — детектив Нік Буркхардт, який працює у відділі вбивств і звик мати справу зі злочинами. Усе змінюється, коли він починає помічати дивні речі: знайома людина раптом набуває вигляду відьми, а звичайний перехожий перетворюється на небезпечного троля. Спочатку Нік не розуміє, що відбувається, але згодом його єдиний живий родич пояснює причину незвичайних видінь.

Виявляється, Нік належить до роду Грімм — мисливців, які протягом поколінь стежать за надприродними істотами та не дозволяють їм безконтрольно поширюватися у світі людей. Відтоді звичайна робота детектива поєднується з полюванням на створінь, про існування яких більшість людей навіть не здогадується.

За настроєм "Грімм" нагадує "Надприродне", "Північ, Техас" і "Баффі — винищувачку вампірів". Це не стільки психологічний трилер, скільки фентезійна поліцейська драма, де розслідування злочинів переплітаються з містикою.

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Що глядачі пишуть про "Грімм"

Враження від серіалу в глядачів різняться, але чимало з них відзначають, що він стає цікавішим у міру розвитку історії. Один із глядачів зізнався, що перший сезон здавався йому дещо затягнутим, адже проєкт ще шукав власний стиль. Проте згодом сюжет захопив його настільки, що після завершення серіалу він навіть захотів побачити продовження у вигляді спінофу.

Інший глядач назвав "Грімм" чудовим серіалом для тих, кому подобається формат, у якому герої стикаються з новою істотою або загадкою в кожному епізоді. На його думку, проєкту вдалося зберегти цікавість до історії аж до останніх сезонів. Особливо він відзначив фінал, який залишив у нього сильне враження. Водночас глядач пошкодував, що творці не розширили надприродний світ серіалу, а зупинилися на вже знайомих сюжетних лініях.

Втім, не всі залишилися задоволені розвитком подій. Ще одні глядачі розповіли, що із задоволенням дивилися перші сезони, але згодом історії почали повторюватися. На їхню думку, передостанній сезон уже втратив частину своєї привабливості, а фінальний здався надуманим. Тому завершення серіалу вони сприйняли радше як правильне рішення, ніж як втрату улюбленої історії.

Раніше ми писали про детектива, який може розкрити злочин за однією деталлю, помітити брехню в невинній фразі й переграти підозрюваного, навіть не дістаючи зброї. Патрік Джейн із серіалу "Менталіст" не схожий на типового детектива: колишній медіум, який став консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань, покладається не стільки на докази та правила, скільки на спостережливість, психологію й уміння читати людей.

Також Новини.LIVE повідомляли, як власник букіністичної крамниці став помічником поліції. Саме цей герой опиняється в центрі британського детективу "Книгар". Події серіалу розгортаються в Лондоні 1946 року, де за фасадом мирного життя приховуються злочини, а пристрасть до старих книжок несподівано стає частиною розслідувань.