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Главная Кино Саймон Бейкер хотел другого финала: 5 фактов о сериале "Менталист"

Саймон Бейкер хотел другого финала: 5 фактов о сериале "Менталист"

Ua ru
16 ноября 2026 22:19
Что могло бы быть иначе в "Менталисте": 5 фактов о любимом сериале Скриншот из видео, YouTube
Саймон Бейкер в роли Патрика Джейна. Фото: скриншот из видео, YouTube

Сериал "Менталист" запомнился зрителям не только харизматичным Патриком Джейном и его непростыми отношениями с Терезой Лисбон. За годы показа сериала вокруг него появилось немало интересных историй: от творческих решений сценаристов до личных пожеланий актеров относительно развития сюжета. Некоторые из них могут удивить даже тех, кто не раз пересматривал любимые эпизоды.

Новини.LIVE решили вспомнить о некоторых из них.

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Что вы могли не знать о сериале "Менталист"

Факт №1. Саймон Бейкер на самом деле австралиец

Актер, сыгравший Патрика Джейна, родился и вырос в Австралии. Несмотря на это, он настолько убедительно освоил американский акцент, что многие зрители даже не догадывались о его настоящем происхождении.

Факт №2. Овен Йоман родом из Уэльса

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Исполнитель роли Уэйна Ригсби также родился за пределами США. Оуэн Йоман вырос в Уэльсе, а для актерской карьеры освоил американское произношение.

Факт №3. Аманда Риетти скрывала беременность на съемочной площадке

Во время съемок пятого сезона актриса Аманда Риетти, сыгравшая Грейс Ван Пелт, была беременна в реальной жизни. Однако по сюжету ее героиня не ждала ребенка. Поэтому съемочной группе пришлось прибегнуть к различным уловкам, чтобы скрыть беременность актрисы в кадре.

Факт №4. В сериале появились жена и дети Саймона Бейкера

Бывшая жена актера Ребекка Ригг сыграла Фелицию Скотт в эпизоде первого сезона "A Dozen Red Roses". Впоследствии в сериале появились и дети пары — Клод и Стелла, которым достались небольшие роли.

Факт №5. Роман Джейна и Лисбон не был запланирован с самого начала

Создатели "Менталиста" не закладывали романтические отношения между Патриком Джейном и Терезой Лисбон в первоначальную концепцию сериала. Однако химия между Саймоном Бейкером и Робин Танни постепенно стала одной из самых любимых составляющих истории. В итоге отношения героев переросли в отдельную сюжетную линию, за развитием которой внимательно следили зрители.

Ранее мы писали о том, что до появления стриминговых платформ детективные сериалы ждали по телевизионному расписанию, а новые сезоны становились событием для постоянных зрителей. "Менталист", "Касл", "Кости" и другие проекты той эпохи до сих пор узнают с первых кадров. Пять сериалов, которые напоминают, каким было детективное телевидение до Netflix.

Также Новини.LIVE сообщали, что в "Менталисте" Патрик Джейн не раз появлялся с книгами, которые перекликаются с его увлечением психологией и человеческим поведением. Он умел читать эмоции, замечать противоречия и предсказывать реакции собеседников. Интересно, что среди книг, которые можно увидеть в сериале, есть вполне реальные издания, которые стоит добавить в свою библиотеку.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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