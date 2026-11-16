Саймон Бейкер у ролі Патріка Джейна. Фото: скриншот з відео, YouTube

Серіал "Менталіст" запам’ятався глядачам не лише харизматичним Патріком Джейном і його непростими стосунками з Терезою Лісбон. За роки показу серіалу навколо нього з’явилося чимало цікавих історій: від творчих рішень сценаристів до особистих побажань акторів щодо розвитку сюжету. Деякі з них можуть здивувати навіть тих, хто не раз переглядав улюблені епізоди.

Новини.LIVE вирішили згадати про деякі з них.

Реклама

Що ви могли не знати про серіал "Менталіст"

Факт №1. Саймон Бейкер насправді австралієць

Актор, який зіграв Патріка Джейна, народився та виріс в Австралії. Попри це, він настільки переконливо опанував американський акцент, що чимало глядачів навіть не здогадувалися про його справжнє походження.

Факт №2. Овен Єоман родом із Вельсу

Читайте також:

Виконавець ролі Вейна Рігсбі також народився за межами США. Овен Єоман виріс у Вельсі, а для акторської кар'єри опанував американську вимову.

Факт №3. Аманда Рієтті приховувала вагітність на знімальному майданчику

Під час зйомок п'ятого сезону акторка Аманда Рієтті, яка зіграла Грейс Ван Пелт, була вагітна в реальному житті. Однак за сюжетом її героїня не чекала на дитину. Тому знімальній групі довелося використовувати різні хитрощі, щоб приховати вагітність акторки в кадрі.

Факт №4. У серіалі з'явилися дружина та діти Саймона Бейкера

Колишня дружина актора Ребекка Рігг зіграла Феліцію Скотт в епізоді першого сезону "A Dozen Red Roses". Згодом у серіалі з'явилися й діти пари — Клод та Стелла, яким дісталися невеликі ролі.

Факт №5. Роман Джейна та Лісбон не був запланований від самого початку

Творці "Менталіста" не закладали романтичні стосунки між Патріком Джейном і Терезою Лісбон у початкову концепцію серіалу. Однак хімія між Саймоном Бейкером і Робін Танней поступово стала однією з найулюбленіших складових історії. Зрештою стосунки героїв переросли в окрему сюжетну лінію, за розвитком якої уважно стежили глядачі.

Раніше ми писали про те, що до стримінгових платформ детективні серіали чекали за телевізійним розкладом, а нові сезони ставали подією для постійних глядачів. "Менталіст", "Касл", "Кістки" та інші проєкти тієї епохи досі впізнають із перших кадрів. П’ять серіалів, які нагадують, яким було детективне телебачення до Netflix.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Менталісті" Патрік Джейн не раз з’являвся з книжками, які перегукуються з його захопленням психологією та людською поведінкою. Він умів читати емоції, помічати суперечності й передбачати реакції співрозмовників. Цікаво, що серед книжок, які можна побачити в серіалі, є цілком реальні видання, які варто додати до власної бібліотеки.