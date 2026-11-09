Патрік Джейн з книгою Карла Густава Юнга в руках. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Відомий мільйонам глядачів Патрік Джейн із серіалу "Менталіст" умів помічати те, повз що інші проходили не замислюючись. Він уважно стежив за людьми, запам’ятовував дрібниці, розпізнавав емоції та знаходив слабкі місця у чужих аргументах. Деякі книжки, які з’являлися в його руках на екрані, можуть зацікавити й тих, хто хоче краще розуміти людську поведінку.

Новини.LIVE розповість про ці книги детальніше.

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Які книги читав Патрік Джейн у серіалі "Менталіст"

Сценаристи "Менталіста" не раз залишали глядачам невеликі деталі, що розкривали інтереси головного героя. Серед них — книжки, які Джейн читав або тримав у руках під час окремих епізодів. І вибір літератури тут доволі промовистий: від класичних романів до психологічних праць.

Зокрема, у другому сезоні, сьомому епізоді, можна побачити книгу "Комунізм і розвиток" Роберта Біделю. Ще одна помітна книжка з'являється у фіналі четвертого сезону — серії "Багряний капелюх". Переховуючись у Лас-Вегасі та вдаючи людину, яка втратила контроль над власним життям, Джейн читає "Сучасну людину в пошуках душі" Карла Густава Юнга. Це збірка праць швейцарського психіатра, присвячена психології, несвідомому та внутрішньому світу людини.

У п'ятому сезоні, 21-му епізоді, герой тримає в руках "Повість про два міста" Чарльза Діккенса. А у фіналі шостого сезону серед його книжок можна помітити "Політика терапії".

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Що прочитати, щоб краще розуміти людей, як Патрік Джейн

Не всі здібності Джейна можна опанувати за допомогою книжок, адже його спостережливість і вміння вести розмову — результат не лише знань, а й постійної практики. Проте є ще кілька праць, які допоможуть звертати увагу на мотиви людей, аналізувати їхні вчинки та впевненіше почуватися у спілкуванні.

"Закони людської природи" Роберта Ґріна. Автор розбирає, чому люди поводяться певним чином, що стоїть за їхніми емоціями та як особисті переживання впливають на рішення. Книжка допомагає не поспішати з висновками про співрозмовника, помічати повторювані моделі поведінки та краще розуміти приховані мотиви. Саме така уважність часто виручала Джейна під час розслідувань.

"33 стратегії війни" Роберта Ґріна. Тут ідеться про психологію протистояння, тактику переговорів і поведінку людей у конфліктних ситуаціях. Автор звертається до історичних прикладів і військових стратегій, пояснюючи, як їхні принципи можна застосовувати у повсякденному житті. Це не інструкція з маніпулювання людьми, а можливість подивитися на суперечки та конкуренцію під іншим кутом. Зокрема, навчитися передбачати реакції опонента, не піддаватися емоціям і помічати, коли розмова перетворюється на боротьбу за вплив.

Утім, секрет Патріка Джейна навряд чи ховається на сторінках однієї конкретної книжки. Його головна перевага — цікавість до людей. Він не просто слухає відповіді, а намагається зрозуміти, чому людина сказала саме це і що залишила поза словами.

Раніше ми писали про те, як склалося життя акторів, які зробили "Менталіста" таким упізнаваним. Після фіналу у 2015 році вони продовжили зніматися в кіно й серіалах, а деякі з них помітно змінилися.

Також Новини.LIVE згадували про інших детективів, які свого часу стали улюбленцями глядачів. Річард Касл, Темперанс Бреннан та їхні колеги розкривали злочини ще до появи Netflix, а їхні історії й сьогодні викликають ностальгію за телевізійними хітами 2000-х.