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Головна Кіно Патрік Джейн в трендах: чому всі почали переглядати "Менталіста"

Патрік Джейн в трендах: чому всі почали переглядати "Менталіста"

Ua ru
21 жовтня 2026 22:36
Чому "Менталіст" у трендах через 11 років після фіналу: феномен Патріка Джейна Новини.LIVE
Фрагмент з 7 сезону серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Серіал "Менталіст" знову привертає увагу глядачів, хоча серіал завершився ще у 2015 році. У соцмережах з'являються нові відео з Патріком Джейном, шанувальники згадують його найяскравіші сцени, а історія стосунків із Терезою Лісбон знову викликає інтерес. Свою роль відіграє і ностальгія за серіалами минулих років.

Новини.LIVE розповість про те, чим цей серіал особливий.

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Старі прихильники повертаються до знайомих епізодів, а ті, хто раніше не дивився "Менталіста", знайомляться з героями через короткі відео та обговорення в інтернеті. Так серіал продовжує знаходити глядачів і після завершення.

Чому "Менталіст" знову обговорюють через роки після фіналу

1 березня 2026 року на Netflix у Великій Британії, Канаді, Австралії та країнах Латинської Америки стали доступні всі сім сезонів "Менталіста" — загалом 151 епізод. Коли відомий серіал стає доступним на стримінговій платформі, його можуть відкрити для себе люди, які раніше не стежили за ним. Це стосується й "Менталіста": нові глядачі отримують змогу познайомитися з історією Патріка Джейна, а давні шанувальники — повернутися до улюблених епізодів. 

Для серіалів, які давно завершилися, доступність онлайн залишається одним зі способів знову привернути увагу аудиторії. Іронічна усмішка, промовисті погляди, психологічні хитрощі та дотепні відповіді — у Джейна чимало моментів, які цікаво дивитися окремо від основного сюжету. У коротких роликах він може за кілька секунд перехитрити співрозмовника або розкрити обман, і саме такі сцени легко привертають увагу в соцмережах, зокрема TikTok.

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Історія Джейна й Лісбон досі цікавить фанатів

Стосунки Патріка Джейна й Терези Лісбон розвивалися поступово. Їх пов'язували не лише спільна робота, а й довіра, турбота, ревнощі та почуття, які довгий час залишалися невисловленими. Саме ця історія стала однією з причин, через які шанувальники продовжують повертатися до серіалу. Фанати називають пару Jisbon, переглядають їхні спільні сцени, створюють відеонарізки та обговорюють розвиток стосунків. Для багатьох важливі не тільки події фіналу, а й невеликі моменти, у яких герої показують своє ставлення одне до одного.

Актори запустили подкаст про "Менталіста"

Ще один привід згадати серіал — The TV Police, подкаст Тіма Канґа та Овайна Єомана, які зіграли Кімбалла Чо й Вейна Рігсбі. Актори переглядають епізоди "Менталіста", обговорюють події серіалу та діляться історіями, пов'язаними зі зйомками. Подкаст має власний сайт і доступний на кількох аудіо- та відеоплатформах.

Отже "Менталіст" не отримав нового сезону, але повернувся в обговорення завдяки цілком конкретним приводам: розширенню доступу до серіалу на Netflix, вірусним відео та подкасту за участю його акторів. Соцмережі допомогли цим приводам зійтися в одну хвилю інтересу до історії, яка завершилася понад десять років тому.

Раніше ми писали про те, як склалася доля головних акторів серіалу "Менталіст" після фіналу. Після завершення шоу у 2015 році вони продовжили кар’єру в кіно й на телебаченні та з’явилися в нових ролях.

Також Новини.LIVE повідомляли про ще два детективні серіали з героями, які бачать більше за інших. Вони помічають дрібниці, читають поведінку підозрюваних і знаходять вихід там, де звичайні методи не працюють.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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