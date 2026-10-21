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Главная Кино Патрик Джейн в трендах: почему все начали пересматривать "Менталиста"

Патрик Джейн в трендах: почему все начали пересматривать "Менталиста"

Ua ru
21 октября 2026 22:36
Почему "Менталист" в трендах спустя 11 лет после финала: феномен Патрика Джейна Новини.LIVE
Фрагмент из 7-го сезона сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Сериал "Менталист" вновь привлекает внимание зрителей, хотя его показ завершился еще в 2015 году. В соцсетях появляются новые видео с Патриком Джейном, поклонники вспоминают его самые яркие сцены, а история отношений с Терезой Лисбон снова вызывает интерес. Свою роль играет и ностальгия по сериалам прошлых лет.

Новини.LIVE расскажет о том, чем этот сериал особенный.

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Старые поклонники возвращаются к знакомым эпизодам, а те, кто раньше не смотрел "Менталиста", знакомятся с героями через короткие видео и обсуждения в интернете. Так сериал продолжает находить зрителей и после завершения.

Почему "Менталист" снова обсуждают спустя годы после финала

1 марта 2026 года на Netflix в Великобритании, Канаде, Австралии и странах Латинской Америки стали доступны все семь сезонов "Менталиста" — всего 151 эпизод. Когда известный сериал становится доступным на стриминговой платформе, его могут открыть для себя люди, которые раньше не следили за ним. Это касается и "Менталиста": новые зрители получают возможность познакомиться с историей Патрика Джейна, а давние поклонники — вернуться к любимым эпизодам.

Для сериалов, которые давно завершились, доступность онлайн остается одним из способов вновь привлечь внимание аудитории. Ироничная улыбка, выразительные взгляды, психологические уловки и остроумные ответы — у Джейна немало моментов, которые интересно смотреть отдельно от основного сюжета. В коротких роликах он может за несколько секунд перехитрить собеседника или раскрыть обман, и именно такие сцены легко привлекают внимание в соцсетях, в частности в TikTok.

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История Джейна и Лисбон до сих пор интересует фанатов

Отношения Патрика Джейна и Терезы Лисбон развивались постепенно. Их связывали не только совместная работа, но и доверие, забота, ревность и чувства, которые долгое время оставались невысказанными. Именно эта история стала одной из причин, по которым поклонники продолжают возвращаться к сериалу. Фанаты называют пару "Jisbon", пересматривают их совместные сцены, создают видеоподборки и обсуждают развитие отношений. Для многих важны не только события финала, но и небольшие моменты, в которых герои демонстрируют свое отношение друг к другу.

Актеры запустили подкаст о "Менталисте"

Еще один повод вспомнить сериал — The TV Police, подкаст Тима Канга и Овайна Йомана, сыгравших Кимбалла Чо и Уэйна Ригсби. Актеры пересматривают эпизоды "Менталиста", обсуждают события сериала и делятся историями, связанными со съемками. У подкаста есть собственный сайт, и он доступен на нескольких аудио- и видеоплатформах.

Итак, "Менталист" не получил нового сезона, но вернулся в поле зрения благодаря вполне конкретным поводам: расширению доступа к сериалу на Netflix, вирусным видео и подкасту с участием его актеров. Социальные сети помогли этим поводам сойтись в одну волну интереса к истории, которая завершилась более десяти лет назад.

Ранее мы писали о том, как сложилась судьба главных актеров сериала "Менталист" после финала. После завершения шоу в 2015 году они продолжили карьеру в кино и на телевидении и появились в новых ролях.

Также Новини.LIVE сообщали о еще двух детективных сериалах с героями, которые видят больше, чем другие. Они замечают мелочи, читают поведение подозреваемых и находят выход там, где обычные методы не работают.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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