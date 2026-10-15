Патрік Джейн, Касл і команда "Кісток": знайомі обличчя детективів 2000-х

Патрік Джейн з "Менталіста". Фото: скриншот з відео

У 2000-х можна було вмикати телевізор заради чергового розслідування, а зрештою залишатися біля екрана через самого героя. Хотілося знову побачити, як Патрік Джейн розкусить брехуна, Річард Касл потрапить в чергову авантюру, а Темперанс Бреннан знайде відповідь там, де від людини залишилися самі кістки. Згадуємо детективні серіали тієї епохи, героїв яких досі легко впізнати й важко забути.

Про них детальніше розповість Новини.LIVE.

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"Менталіст"

Патрік Джейн працює незалежним консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань. Він допомагає розкривати тяжкі злочини завдяки гострій спостережливості та вмінню читати людей. Щоправда, дотримуватися службових правил Джейн не в його стилі. До того ж у нього доволі незвичне минуле: колись чоловік виступав як медіум, але згодом визнав, що лише вдавав, ніби має паранормальні здібності.

Попри порушення протоколів, Джейн не раз допомагає колегам розплутати складні справи. Та його методи подобаються не всім. Старша агентка Тереза Лісбон не в захваті від нового колеги, адже той часто поводиться самовпевнено, любить ефектні виступи й не завжди розуміє, коли варто зупинитися. Проте їй доводиться миритися з його витівками, особливо коли вони приводять до результату.

"Касл"

Письменник Річард Касл досягає успіху в Нью-Йорку завдяки своїм детективним романам. Згодом він отримує дозвіл працювати з місцевими детективами, щоб вивчати справжні розслідування й знаходити нові сюжети для книжок. Так Касл знайомиться з Кейт Бекетт — досвідченою детективкою, яка вміє мислити як злочинець і знаходити підказки навіть у найскладніших справах. Спільна робота поступово зближує їх, і Кейт стає для письменника не просто напарницею.

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"Кістки"

Темперанс Бреннан — судова антропологиня, яка присвятила себе науці та водночас пише книжки. Вона працює з рештками загиблих, коли відновити обставини смерті звичайними методами майже неможливо. Завдяки сучасному обладнанню, глибоким знанням і допомозі своєї команди Бреннан розкриває злочини, які інакше могли б залишитися нерозкритими.

"Декстер"

Декстер Морган — судовий експерт із Маямі, який веде подвійне життя. Таємно він полює на злочинців, яким вдалося уникнути покарання, і вбиває їх, дотримуючись правил, яких його навчив прийомний батько Гаррі.

"Як уникнути покарання за вбивство"

У юридичній школі Міддлтона викладає Анналіза Кітінг — талановита адвокатка, яка знає, як захищати людей, обвинувачених у вбивстві. Вона навчає студентів юридичних тонкощів і показує, як будувати захист навіть у найскладніших справах. З усієї групи Анналіза обирає кількох найперспективніших учнів, які вже встигли довести свої здібності на практиці.

Майбутнім юристам доведеться швидко забути про звичне навчання. На заняттях Кітінг висуває суворі вимоги й змушує студентів мислити на кілька кроків уперед. Їм потрібно навчитися відстоювати свою позицію в суді та знаходити аргументи, здатні похитнути сторону обвинувачення.

Раніше ми писали про те, що Патрік Джейн в "Менталісті" роками шукав Кривавого Джона — вбивцю своєї дружини та доньки, і зрештою дізнався, хто ховається за цим ім’ям. Та чи принесла йому помста полегшення і як складеться його історія з Терезою Лісбон? Пояснюємо, чим закінчився серіал "Менталіст".

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Справжньому детективі" та "Великій маленькій брехні" злочини оголюють таємниці, які роками ховали навіть найближчі люди. Схожою напругою тримають п’ять серіалів, у яких розслідування поступово руйнують звичні уявлення про родину, довіру й тих, кого ми вважаємо добре знайомими.