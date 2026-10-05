Що подивитися після "Кісток": 5 кримінальних серіалів із цікавими справами

Героїня серіалу "Кістки". Фото: скриншот з відео

Серіал "Кістки" свого часу довів, що кримінальне розслідування може триматися не лише на погонях, допитах і пошуках злочинця. Іноді найважливіша підказка ховається там, де її ніхто не шукає. У цих серіалах герої розплутують складні справи завдяки професійним знанням, уважності та вмінню дивитися на ситуацію нестандартно. При цьому за межами роботи у кожного з них є власні проблеми та історії.

Новини.LIVE розповість про найзахоплюючі детективні серіали усіх часів.

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"Кістки"

Доктор Темперанс Бреннан — судовий антрополог і талановита вчена, яка у вільний час пише книжки. Вона працює з найскладнішими справами, коли від тіла жертви залишаються лише кістки або сильно зіпсовані рештки. Разом зі своєю командою Бреннан використовує сучасне обладнання та професійні знання, щоб знайти відповіді там, де звичайна криміналістика вже не допомагає.

Її напарник від ФБР — амбітний і самовпевнений Сілі Бут. Бреннан і Бут дуже різні за характером, тому між ними часто виникають суперечки.

"Менталіст"

Патрік Джейн працює детективом і незалежним консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань. Його головна зброя — надзвичайно уважне спостереження за людьми. Джейн помічає деталі, які інші можуть пропустити, і використовує їх під час розслідувань тяжких злочинів. У Бюро його знають не лише завдяки результатам, а й через постійні порушення правил.

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Колеги цінують його допомогу у складних справах, але старша агентка Тереза Лісбон не в захваті від роботи Джейна у своїй команді. Їй доводиться визнавати його успіхи, хоча водночас вона критикує його театральну поведінку, самозакоханість і схильність переходити особисті межі.

"Касл"

Успішний нью-йоркський письменник Річард Касл отримує дозвіл працювати разом із детективами. Так він може знайомитися з матеріалами справ і використовувати побачене як основу для своїх майбутніх романів. Поступово Касл зближується з працівниками відділу, а особливо — з детективкою Кейт Бекетт. Вона здається розуміє логіку злочинців і вміє знаходити підхід до найскладніших справ. З часом між нею та Каслом виникає міцна дружба.

"Мислити як злочинець"

У Квантіко, штат Вірджинія, працює секретний підрозділ ФБР — "Відділ поведінкового аналізу". Його співробітники допомагають поліції розслідувати складні та резонансні злочини. Замість того щоб просто шукати докази, аналітики намагаються зрозуміти самого злочинця. Вони складають його психологічний портрет і прогнозують, що він може зробити далі.

Відділ очолює старший спеціальний агент Джейсон Гідеон. У його команді працюють найсильніші фахівці, серед яких колишній федерал із Сіетла Аарон Готчнер, спеціалістка із сексуальних злочинів Ель Гріневей, колишній офіцер поліції Чикаго Дерек Морган і Спенсер Рід — геній гуманітарних наук.

"Тіло як доказ"

Меган Хант колись була провідним нейрохірургом. Після автомобільної аварії вона більше не могла продовжувати цю кар'єру й стала судмедекспертом. Тепер Меган допомагає розслідувати злочини за тілами загиблих. Молодші судмедексперти покладаються на її досвід, а медичний слідчий Пітер Данлеп терпляче ставиться до її непростого характеру. Він знає, що за поведінкою Хант стоїть почуття провини.

Перед тим як піти з нейрохірургії, Меган випадково стала причиною смерті свого пацієнта. До цього додалося важке розлучення, після якого її донька-підліток залишилася жити з батьком. У результаті Меган опинилася на самоті. З мертвими вона розуміється краще, ніж із живими. Саме тому у роботі доктору Хант майже немає рівних.

Раніше ми писали про детективи, де відповідь на головне питання з’являється задовго до фінальних титрів. А є "Сім", "Острів проклятих" і "Невидимий гість" — фільми, після яких деякі сцени хочеться переглянути ще раз, уже знаючи, чим усе закінчиться.

Також Новини.LIVE повідомляли про детективи, які розтягують одну справу на кілька сезонів, а є ті, де загадка має розв’язатися значно швидше. На Netflix є короткі серіали з однією центральною справою — достатньо кількох вечорів, щоб дійти до фіналу й нарешті дізнатися, хто стоїть за всім цим.