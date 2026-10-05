Что посмотреть после "Костей": 5 криминальных сериалов с интересными делами

Героиня сериала "Кости". Фото: скриншот из видео

Сериал "Кости" в свое время доказал, что уголовное расследование может строиться не только на погонях, допросах и поисках преступника. Иногда самая важная зацепка скрывается там, где ее никто не ищет. В этих сериалах герои распутывают сложные дела благодаря профессиональным знаниям, внимательности и умению смотреть на ситуацию нестандартно. При этом вне работы у каждого из них есть свои проблемы и истории.

Новини.LIVE расскажет о самых увлекательных детективных сериалах всех времен.

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"Кости"

Доктор Темперанс Бреннан — судебный антрополог и талантливый ученый, которая в свободное время пишет книги. Она работает с самыми сложными делами, когда от тела жертвы остаются лишь кости или сильно поврежденные останки. Вместе со своей командой Бреннан использует современное оборудование и профессиональные знания, чтобы найти ответы там, где обычная криминалистика уже не помогает.

Ее напарник из ФБР — амбициозный и самоуверенный Сили Бут. Бреннан и Бут очень разные по характеру, поэтому между ними часто возникают споры.

"Менталист"

Патрик Джейн работает детективом и независимым консультантом Калифорнийского бюро расследований. Его главное оружие — чрезвычайно внимательное наблюдение за людьми. Джейн замечает детали, которые другие могут упустить, и использует их при расследовании тяжких преступлений. В Бюро его знают не только благодаря результатам, но и из-за постоянных нарушений правил.

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Коллеги ценят его помощь в сложных делах, но старший агент Тереза Лисбон не в восторге от работы Джейна в своей команде. Ей приходится признавать его успехи, хотя в то же время она критикует его театральное поведение, самолюбие и склонность переступать личные границы.

"Касл"

Успешный нью-йоркский писатель Ричард Касл получает разрешение работать вместе с детективами. Так он может знакомиться с материалами дел и использовать увиденное в качестве основы для своих будущих романов. Постепенно Касл сближается с сотрудниками отдела, а особенно — с детективом Кейт Беккет. Она, кажется, понимает логику преступников и умеет находить подход к самым сложным делам. Со временем между ней и Каслом завязывается крепкая дружба.

"Мыслить как преступник"

В Квантико, штат Вирджиния, работает секретное подразделение ФБР — "Отдел поведенческого анализа". Его сотрудники помогают полиции расследовать сложные и резонансные преступления. Вместо того чтобы просто искать улики, аналитики пытаются понять самого преступника. Они составляют его психологический портрет и прогнозируют, что он может сделать дальше.

Отдел возглавляет старший специальный агент Джейсон Гидеон. В его команде работают сильнейшие специалисты, среди которых бывший федерал из Сиэтла Аарон Готчнер, специалист по сексуальным преступлениям Эль Гриневей, бывший офицер полиции Чикаго Дерек Морган и Спенсер Рид — гений гуманитарных наук.

"Тело как доказательство"

Меган Хант когда-то была ведущим нейрохирургом. После автомобильной аварии она больше не могла продолжать эту карьеру и стала судебно-медицинским экспертом. Теперь Меган помогает расследовать преступления по телам погибших. Младшие судебно-медицинские эксперты полагаются на ее опыт, а медицинский следователь Питер Данлеп терпеливо относится к ее непростому характеру. Он знает, что за поведением Хант стоит чувство вины.

Перед тем как уйти из нейрохирургии, Меган случайно стала причиной смерти своего пациента. К этому добавился тяжелый развод, после которого ее дочь-подросток осталась жить с отцом. В результате Меган оказалась в одиночестве. С мертвыми она ладит лучше, чем с живыми. Именно поэтому в работе доктору Хант почти нет равных.

Ранее мы писали о детективах, где ответ на главный вопрос появляется задолго до финальных титров. А есть "Семь", "Остров проклятых" и "Невидимый гость" — фильмы, после которых некоторые сцены хочется пересмотреть еще раз, уже зная, чем все закончится.

Также Новини.LIVE сообщали о детективах, которые растягивают одно дело на несколько сезонов, а есть и такие, где загадка должна разгадаться гораздо быстрее. На Netflix есть короткие сериалы с одним центральным делом — достаточно нескольких вечеров, чтобы дойти до финала и наконец узнать, кто стоит за всем этим.