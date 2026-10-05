Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино От лаборатории до места преступления: 5 сериалов для поклонников "Костей"

От лаборатории до места преступления: 5 сериалов для поклонников "Костей"

Ua ru
5 октября 2026 21:47
Что посмотреть после "Костей": 5 криминальных сериалов с интересными делами
Героиня сериала "Кости". Фото: скриншот из видео

Сериал "Кости" в свое время доказал, что уголовное расследование может строиться не только на погонях, допросах и поисках преступника. Иногда самая важная зацепка скрывается там, где ее никто не ищет. В этих сериалах герои распутывают сложные дела благодаря профессиональным знаниям, внимательности и умению смотреть на ситуацию нестандартно. При этом вне работы у каждого из них есть свои проблемы и истории.

Новини.LIVE расскажет о самых увлекательных детективных сериалах всех времен.

Реклама

"Кости"

Доктор Темперанс Бреннан — судебный антрополог и талантливый ученый, которая в свободное время пишет книги. Она работает с самыми сложными делами, когда от тела жертвы остаются лишь кости или сильно поврежденные останки. Вместе со своей командой Бреннан использует современное оборудование и профессиональные знания, чтобы найти ответы там, где обычная криминалистика уже не помогает.

Ее напарник из ФБР — амбициозный и самоуверенный Сили Бут. Бреннан и Бут очень разные по характеру, поэтому между ними часто возникают споры.

"Менталист"

Патрик Джейн работает детективом и независимым консультантом Калифорнийского бюро расследований. Его главное оружие — чрезвычайно внимательное наблюдение за людьми. Джейн замечает детали, которые другие могут упустить, и использует их при расследовании тяжких преступлений. В Бюро его знают не только благодаря результатам, но и из-за постоянных нарушений правил.

Читайте также:

Коллеги ценят его помощь в сложных делах, но старший агент Тереза Лисбон не в восторге от работы Джейна в своей команде. Ей приходится признавать его успехи, хотя в то же время она критикует его театральное поведение, самолюбие и склонность переступать личные границы.

"Касл"

Успешный нью-йоркский писатель Ричард Касл получает разрешение работать вместе с детективами. Так он может знакомиться с материалами дел и использовать увиденное в качестве основы для своих будущих романов. Постепенно Касл сближается с сотрудниками отдела, а особенно — с детективом Кейт Беккет. Она, кажется, понимает логику преступников и умеет находить подход к самым сложным делам. Со временем между ней и Каслом завязывается крепкая дружба.

"Мыслить как преступник"

В Квантико, штат Вирджиния, работает секретное подразделение ФБР — "Отдел поведенческого анализа". Его сотрудники помогают полиции расследовать сложные и резонансные преступления. Вместо того чтобы просто искать улики, аналитики пытаются понять самого преступника. Они составляют его психологический портрет и прогнозируют, что он может сделать дальше.

Отдел возглавляет старший специальный агент Джейсон Гидеон. В его команде работают сильнейшие специалисты, среди которых бывший федерал из Сиэтла Аарон Готчнер, специалист по сексуальным преступлениям Эль Гриневей, бывший офицер полиции Чикаго Дерек Морган и Спенсер Рид — гений гуманитарных наук.

"Тело как доказательство"

Меган Хант когда-то была ведущим нейрохирургом. После автомобильной аварии она больше не могла продолжать эту карьеру и стала судебно-медицинским экспертом. Теперь Меган помогает расследовать преступления по телам погибших. Младшие судебно-медицинские эксперты полагаются на ее опыт, а медицинский следователь Питер Данлеп терпеливо относится к ее непростому характеру. Он знает, что за поведением Хант стоит чувство вины.

Перед тем как уйти из нейрохирургии, Меган случайно стала причиной смерти своего пациента. К этому добавился тяжелый развод, после которого ее дочь-подросток осталась жить с отцом. В результате Меган оказалась в одиночестве. С мертвыми она ладит лучше, чем с живыми. Именно поэтому в работе доктору Хант почти нет равных.

Ранее мы писали о детективах, где ответ на главный вопрос появляется задолго до финальных титров. А есть "Семь", "Остров проклятых" и "Невидимый гость" — фильмы, после которых некоторые сцены хочется пересмотреть еще раз, уже зная, чем все закончится.

Также Новини.LIVE сообщали о детективах, которые растягивают одно дело на несколько сезонов, а есть и такие, где загадка должна разгадаться гораздо быстрее. На Netflix есть короткие сериалы с одним центральным делом — достаточно нескольких вечеров, чтобы дойти до финала и наконец узнать, кто стоит за всем этим.

кино детективные сериалы детектив подборка сериалов сериалы с высоким рейтингом
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации