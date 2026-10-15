Патрик Джейн, "Касл" и команда "Костей": знакомые лица детективов 2000-х

Патрик Джейн из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео

В 2000-х можно было включить телевизор ради очередного расследования, а в итоге оставаться у экрана ради самого героя. Хотелось снова увидеть, как Патрик Джейн раскусит лжеца, Ричард Касл попадет в очередную авантюру, а Темперанс Бреннан найдет ответ там, где от человека остались одни кости. Вспоминаем детективные сериалы той эпохи, героев которых до сих пор легко узнать и трудно забыть.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE.

Реклама

"Менталист"

Патрик Джейн работает независимым консультантом Калифорнийского бюро расследований. Он помогает раскрывать тяжкие преступления благодаря острой наблюдательности и умению читать людей. Правда, соблюдать служебные правила Джейну не по душе. К тому же у него довольно необычное прошлое: когда-то он выступал в роли медиума, но впоследствии признал, что лишь притворялся, будто обладает паранормальными способностями.

Несмотря на нарушение протоколов, Джейн не раз помогает коллегам распутать сложные дела. Но его методы нравятся не всем. Старшая агент Тереза Лисбон не в восторге от нового коллеги, ведь тот часто ведет себя самоуверенно, любит эффектные выступления и не всегда понимает, когда стоит остановиться. Однако ей приходится мириться с его выходками, особенно когда они приводят к результату.

"Касл"

Писатель Ричард Касл добивается успеха в Нью-Йорке благодаря своим детективным романам. Впоследствии он получает разрешение работать с местными детективами, чтобы изучать настоящие расследования и находить новые сюжеты для книг. Так Касл знакомится с Кейт Беккет — опытной детективкой, которая умеет мыслить как преступник и находить подсказки даже в самых сложных делах. Совместная работа постепенно сближает их, и Кейт становится для писателя не просто напарницей.

Читайте также:

"Кости"

Темперанс Бреннан — судебный антрополог, посвятившая себя науке и одновременно пишущая книги. Она работает с останками погибших, когда восстановить обстоятельства смерти обычными методами практически невозможно. Благодаря современному оборудованию, глубоким знаниям и помощи своей команды Бреннан раскрывает преступления, которые иначе могли бы остаться нераскрытыми.

"Декстер"

Декстер Морган — судебный эксперт из Майами, ведущий двойную жизнь. Тайно он охотится на преступников, которым удалось избежать наказания, и убивает их, следуя правилам, которым его научил приемный отец Гарри.

"Как избежать наказания за убийство"

В юридической школе Миддлтона преподает Аннализа Китинг — талантливая адвокатка, которая знает, как защищать людей, обвиняемых в убийстве. Она обучает студентов юридическим тонкостям и показывает, как строить защиту даже в самых сложных делах. Из всей группы Аннализа выбирает нескольких самых перспективных учеников, которые уже успели доказать свои способности на практике.

Будущим юристам придется быстро забыть о привычном обучении. На занятиях Китинг предъявляет строгие требования и заставляет студентов мыслить на несколько шагов вперед. Им нужно научиться отстаивать свою позицию в суде и находить аргументы, способные поколебать позицию обвинения.

Ранее мы писали о том, что Патрик Джейн в "Менталисте" годами искал Кровавого Джона — убийцу своей жены и дочери, и в конце концов узнал, кто скрывается за этим именем. Но принесла ли ему месть облегчение и как сложится его история с Терезой Лисбон? Объясняем, чем закончился сериал "Менталист".

Также Новини.LIVE сообщали, что в "Настоящем детективе" и "Большой маленькой лжи" преступления раскрывают тайны, которые годами скрывали даже самые близкие люди. Подобным напряжением держат в напряжении пять сериалов, в которых расследования постепенно разрушают привычные представления о семье, доверии и тех, кого мы считаем хорошо знакомыми.